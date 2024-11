Changement de mandataire au point de service de Saint-Rémi

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce qu'à compter du 1er janvier 2025, la Chambre de commerce du Grand Roussillon prendra en charge le point de service située au150, rue St-Viateur grâce à un partenariat avec la ville de Saint-Rémi.

À la suite de la décision du Centre communautaire de Saint-Rémi de mettre fin à ses activités à la fin de l'année 2024, la SAAQ a exploré différents scénarios en collaboration avec la Ville de Saint-Rémi afin d'assurer la meilleure transition possible pour la clientèle. Une entente a été conclue avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, qui agit déjà à titre de mandataire de la SAAQ, et prendra en charge le point de service pour l'année 2025. Elle offrira les services à la population à l'emplacement actuel. Ce mandataire procédera ensuite à la fermeture du point de service le 31 décembre 2025 et la clientèle sera redirigée vers celui de Châteauguay, situé à moins de 25 kilomètres de Saint-Rémi.

La décision de fermer le point de service de Saint-Rémi le 31 décembre 2025 a été prise en raison de la baisse d'achalandage affectant la rentabilité de la succursale. En effet, une diminution des transactions de 18 % a été observée entre 2017 et 2023. Cette fermeture tient compte à la fois des changements d'habitudes de la population et de la décroissance de la demande des services en personne.

Cette transition suivie d'une restructuration permettra de maintenir une couverture de service optimale dans la région.

La SAAQ encourage la clientèle à effectuer ses transactions en ligne dans SAAQclic ou à prendre rendez-vous en ligne (Prendre un rendez-vous ‒ SAAQ (gouv.qc.ca)) avant de se déplacer dans l'un des points de service à proximité.

