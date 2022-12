Changement de l'horaire du conseil municipal pour une meilleure conciliation vie personnelle - travail

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, annonce que les membres du comité exécutif ont adopté une résolution recommandant au conseil municipal de modifier l'horaire des assemblées du conseil afin de maximiser la conciliation vie personnelle - travail des membres du conseil.

« Le comité exécutif se montre favorable à la modification de l'horaire des séances du conseil municipal, tel que proposé par la Commission de la présidence du conseil dans son rapport de 2019. Par le fait même, nous apportons quelques ajustements à la proposition de la Commission afin de maximiser la conciliation vie personnelle - travail des membres du conseil. Cela se fait sans réduire le nombre d'heures consacrées aux travaux du conseil », a déclaré la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

Voici les modifications prévues à l'horaire des séances du conseil municipal :

1. Assemblées ordinaires

Horaire actuel Horaire proposé Lundi Mardi Lundi Mardi - 9 h 30 à 12 h 30 - 9 h à 12 h 30 13 h à 17 h 14 h à 17 h 13 h à 17 h 30 14 h à 17 h 30 19 h à 22 h 19 h à 22 h 19 h à 21 h 30 19 h à 21 h 30

2. Assemblées extraordinaires

Horaire actuel Horaire proposé 9 h 30 à 12 h 30 9 h à 12 h 30 14 h à 17 h 14 h à 17 h 30 19 h à 22 h 19 h à 21 h 30

Le dépôt de l'avis de motion et du projet de règlement modifiant l'horaire des assemblées est prévu à l'assemblée du conseil municipal du 19 décembre 2022. L'adoption du règlement est prévue à l'assemblée du 23 janvier 2023 afin de permettre une modification à l'horaire des assemblées qui sera effective dès l'assemblée ordinaire de février 2023.

« Les travaux des commissions permanentes du conseil municipal permettent d'enrichir les décisions, projets et politiques de l'administration municipale, en relayant les préoccupations de la population et celles des diverses personnes élues. Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente de la présidence du conseil, ainsi que les personnes entendues dans le cadre de ses travaux, pour la qualité de ce rapport et pour la pertinence des recommandations qui en découlent », a conclu Dominique Ollivier.

