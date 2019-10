Changement de garde chez Énergir

SOPHIE BROCHU ANNONCE SON DÉPART À LA FIN DE 2019.

ÉRIC LACHANCE PREND LA RELÈVE.

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Énergir annonce que Sophie Brochu a décidé de quitter ses fonctions de Présidente et chef de la direction le 30 décembre prochain. Le Conseil d'administration confie à Éric Lachance, actuellement Vice-président principal, Réglementation, TI, logistique et chef des finances, la responsabilité de lui succéder.

« C'est un grand privilège d'œuvrer au sein d'une organisation aussi inspirante qu'Énergir. Ce fut une joie de travailler avec des collègues chevronnés, qui ont à cœur non seulement les intérêts de leurs clients et de leurs actionnaires, mais également ceux de toute la société. Cela dit, je crois que toute organisation a périodiquement besoin d'un regard nouveau à sa tête pour lui assurer un élan continu et c'est ce qui motive ma décision » souligne madame Brochu.

« J'ai recruté Éric Lachance il y a trois ans, alors qu'il dirigeait le portefeuille des infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec en Europe. Éric apporte à l'équipe d'Énergir une compréhension et une vision large du monde énergétique où il puise son inspiration pour projeter Énergir encore plus loin dans l'avenir. », ajoute l'actuelle PDG.

« J'ai rejoint chez Énergir une équipe de direction de haut niveau, pleinement investie de faire une différence au sein des communautés qu'elle a le privilège de servir. Je suis honoré de travailler avec mes collègues et stimulé par le défi de développer avec eux le fleuron québécois qu'est devenu Énergir des deux côtés de la frontière », souligne Éric Lachance.

Au nom des administrateurs, monsieur Jean Houde, Président du Conseil d'Énergir Inc., a tenu à remercier Sophie Brochu pour l'essor remarquable de l'entreprise au fil des dernières années, et à souligner la confiance pleine et entière placée en Éric Lachance et l'équipe de direction pour assurer une continuation fructueuse.

Énergir en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

