KINGSEY FALLS, QC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Après plus de 12 ans à la tête de Cascades Groupe Produits Spécialisés (GPS), son président et chef de l'exploitation, monsieur Luc Langevin, a passé le flambeau le 1er juillet dernier. Dans une logique de retraite progressive, il continuera cependant d'assumer la responsabilité de Cascades Récupération+ (CR+) et offrira son expérience et ses conseils à divers autres services corporatifs de Cascades.

« Je suis très fier du chemin parcouru ces dernières années. GPS est désormais solidement positionné parmi les leaders nord-américains en emballage alimentaire écoresponsable, a déclaré Luc Langevin. Et j'ai confiance en l'équipe en place pour poursuivre sur cette lancée. »

Le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, a tenu à rendre hommage à M. Langevin : « Luc est un joueur d'équipe qui a marqué Cascades par son engagement profond envers nos valeurs d'entreprise, par son courage, sa vision et sa poursuite de l'excellence. Son legs est celui d'un groupe en croissance dans ses marchés privilégiés, résolument tourné vers l'innovation et solidement outillé pour relever les défis que présente notre industrie, en plus d'être un modèle en matière d'économie circulaire. »

La carrière de Luc Langevin chez Cascades a débuté en 1995. Jeune ingénieur récemment gradué, il a joint l'entreprise comme directeur d'usine. Il a par la suite rapidement gravi les échelons jusqu'à sa nomination à la tête de GPS en 2011.

La direction de Cascades est par ailleurs heureuse de confirmer la nomination de Jérôme Porlier, effective depuis le 1er juillet 2023, comme nouveau président et chef de l'exploitation du Groupe Produits Spécialisés.

« Jérôme a déjà grandement contribué à la performance opérationnelle de GPS, notamment en déployant plusieurs projets d'investissement menant à la modernisation, à l'automatisation et la croissance du Groupe dans ses marchés privilégiés, a déclaré Mario Plourde. Nous sommes convaincus qu'il a l'énergie, le leadership et la vision nécessaires pour faire en sorte que le groupe continue de progresser comme chef de file en emballage écoresponsable, un groupe centré sur le client, où priment la qualité et l'excellence opérationnelle, mais aussi l'innovation et le développement des talents. »

Jérôme Porlier grandit au sein de Cascades depuis plus de 10 ans. Il a joint l'équipe à titre de directeur d'usine de relève pour le Groupe Tissu, en 2012, prenant sous sa responsabilité l'usine de Candiac. Moins de deux ans plus tard, il a été promu directeur d'usine de Granby, avant d'être promu directeur général du Groupe Tissu en 2016. M. Porlier s'est ensuite joint au Groupe Produits Spécialisés en 2019. Il y a évolué en tant que vice-président opérations du secteur Emballage.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

