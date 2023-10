OTTAWA, ON, le 27 oct. 2023 L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé la tenue prochaine d'un processus de sélection pour un nouveau président et premier dirigeant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La présidente et première dirigeante actuelle, Romy Bowers, a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions en décembre 2023 pour occuper le poste de directrice de l'Unité de gestion des risques au Fonds monétaire international.

À la demande du Conseil d'administration de la SCHL, M. Michel Tremblay, chef des finances de la SCHL et premier vice-président, Services d'entreprise, assumera la responsabilité de la gestion de la SCHL jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé par le gouverneur en conseil. La vaste expérience acquise par M. Tremblay depuis près d'une décennie dans la fonction publique à divers postes de la haute direction de la SCHL le place en bonne position pour assumer cette fonction pendant la période intérimaire.

Le gouvernement du Canada lancera bientôt un processus de sélection ouvert, transparent et basé sur le mérite afin de trouver un nouveau président et premier dirigeant. Ce processus s'ajoutera aux processus de sélection actuellement en cours pour divers postes au sein du conseil d'administration de la SCHL. Le recrutement continu permettra à la SCHL d'être prête à relever les défis qui l'attendent dans l'exécution de son important mandat, qui est d'améliorer l'accès des Canadiens à des logements abordables, sûrs et accessibles.

« Je tiens à remercier Mme Bowers pour l'engagement et le dévouement sans faille dont elle a fait preuve ces trois dernières années dans ses fonctions de présidente et première dirigeante de la SCHL et je souhaite la féliciter tandis qu'elle s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa brillante carrière. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec M. Tremblay et le conseil d'administration de la SCHL afin de poursuivre les efforts du gouvernement du Canada visant à mettre en œuvre ses priorités en matière de logement. L'engagement que nous avons pris d'améliorer l'accès des Canadiens à des logements abordables, sûrs et inclusifs demeure inébranlable. »

- Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèque et de logement

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Mme Bowers pour le leadership remarquable dont elle a fait preuve ces dernières années dans ses fonctions de présidente et première dirigeante. Le conseil d'administration participera activement au processus du gouvernement du Canada visant à trouver le prochain dirigeant de la SCHL, et il s'engage pleinement à assurer une transition harmonieuse et sans heurts durant cette période. »

- Derek Ballantyne, président du conseil d'administration de la SCHL

Au sujet de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs canadiens et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte qu'au Canada, tout le monde puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. À titre de société d'État, la SCHL relève du Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

