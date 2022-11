Changement d'heure dans la nuit du 5 au 6 novembre - Avez-vous vérifié vos avertisseurs de fumée?

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le changement d'heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre. Afin de sensibiliser la population aux risques posés par les incendies, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) rappelle qu'il s'agit d'un bon moment pour vérifier le fonctionnement et la conformité des avertisseurs de fumée dans les logements.

« L'avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour prévenir des conséquences graves, préserver notre sécurité, celle de nos proches et celle des autres. C'est pourquoi, nous invitons les gens à profiter du changement d'heure pour s'assurer de son bon fonctionnement », a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Chaque année, le SIM déplore des pertes de vies ou des dommages importants à des bâtiments lors d'incendies où les avertisseurs de fumée étaient absents ou non fonctionnels.

en 2021, il y a eu 947 incendies dans les bâtiments résidentiels;

2 incendies sur 3 concernaient des feux de cuisson ainsi que des articles de fumeurs et des flammes nues;

1 avertisseur sur 5 est soit absent ou non fonctionnel dans les logements sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

À cet effet, le SIM déplore un décès survenu plus tôt cette semaine lors d'un incendie. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers du SIM ont constaté l'absence de la sonnerie provenant d'un avertisseur de fumée. Mentionnons également que les décès sont souvent attribuables à des articles de fumeurs ou à des flammes nues, entre autres des bougies.

Assurez-vous de ne pas faire partie de ces statistiques et demeurez vigilants en tout temps!

Le SIM rappelle qu'avoir un avertisseur de fumée conforme et fonctionnel, c'est comme avoir un pompier sur place, qui surveille la présence de fumée et vous prévient en cas de danger. Vérifier ou installer un nouvel avertisseur de fumée, c'est un geste important qui assure la sécurité et qui peut faire toute la différence.

Réglementation

La réglementation municipale oblige la population montréalaise à munir leur résidence d'avertisseurs de fumée conformes et fonctionnels en tout temps. Tous les logements doivent être munis d'au-moins un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol. Le SIM recommande fortement l'installation d'avertisseur de fumée dans les chambres à coucher.

Tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis selon le Règlement. La responsabilité d'entretenir et de maintenir en bon état les avertisseurs installés à l'intérieur des logements et dans les résidences privées revient aux occupants des lieux.

Par ailleurs, tous les bâtiments résidentiels construits avant 1985 qui n'ont pas d'avertisseur électrique doivent être munis d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans. Les bâtiments construits après 1985 doivent être munis d'avertisseurs de fumée reliés à un système électrique. Dans ce contexte, il est essentiel de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des avertisseurs de fumée présents dans les logements.

Pour plus d'information, le SIM invite la population à consulter, sur son site web, la section Avez-vous vérifié vos avertisseurs de fumée? , la foire aux questions sur l'avertisseur de fumée et les informations sur le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]