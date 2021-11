Changement à la vice-présidence de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles

QUÉBEC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Westmount-Saint-Louis, Mme Jennifer Maccarone, a accédé, le jeudi 4 novembre, à la vice-présidence de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles.

Au sein des commissions parlementaires, les membres étudient les projets de loi, consultent des personnes et des organismes lors d'auditions publiques, examinent les activités et la gestion des ministères et des organismes publics et peuvent, de leur propre initiative, étudier toute question d'intérêt public.

La liste des membres de la Commission se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'information sur sa composition et ses mandats, on peut consulter la page Travaux des commissions dans le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca.

ANNEXE

COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE L'ÉNERGIE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Compétences : agriculture, pêcheries, alimentation, énergie et ressources naturelles

Présidence : M. Mathieu Lemay (Masson) - CAQ

Vice-présidence : Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis) - PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Simon Allaire (Maskinongé)

M. Gilles Bélanger (Orford)

M. Richard Campeau (Bourget)

M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean)

Mme Agnès Grondin (Argenteuil)

Mme Marie-Eve Proulx (Côte-du-Sud)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)

Opposition officielle - PLQ

M. Pierre Arcand (Mont-Royal-Outremont)

M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier)

Mme Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Manon Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques)

Troisième groupe d'opposition - PQ

M. Sylvain Gaudreault (Jonquière)

Indépendant

M. Sylvain Roy (Bonaventure)

