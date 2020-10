Changement à la présidence de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs

QUÉBEC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Les Plaines, Mme Lucie Lecours, a accédé à la présidence de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, créée à la suite de l'adoption d'une motion par l'Assemblée nationale, le 14 juin 2019.

Les membres de la Commission poursuivent la rédaction de leur rapport qu'ils soumettront à l'Assemblée nationale, à l'automne 2020.

Depuis le lancement des travaux, la Commission a entendu une soixantaine d'intervenants et intervenantes, lors des consultations particulières et auditions publiques, et s'est déplacée à Montréal et à Val-d'Or.

La liste des membres de la Commission se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'information sur sa composition et ses mandats, on peut consulter la page Travaux des commissions à assnat.qc.ca.

ANNEXE

COMMISSION SPÉCIALE SUR L'EXPLOITATION SEXUELLE DES MINEURS

Mandat : Établir un portrait de l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec, y compris les conséquences sur le passage à la vie adulte.

Présidence : Mme Lucie Lecours (Les Plaines) CAQ

Vice-présidence : Mme Christine St-Pierre (Acadie) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Émilie Foster (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)

Mme Nancy Guillemette (Roberval)

M. Denis Lamothe (Ungava)

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

Mme Marilyne Picard (Soulanges)

M. Christopher Skeete (Sainte-Rose)

Opposition officielle - PLQ

M. Frantz Benjamin (Viau)

M. Jean Rousselle (Vimont)

Mme Kathleen Weil (Notre-Dame-de-Grâce)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)

Troisième groupe d'opposition - PQ

Mme Méganne Perry Mélançon (Gaspé)

