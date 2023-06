M. Michael Aucoin devient chef de la direction de cette importante entreprise canadienne spécialisée dans la distribution de fruits et légumes frais.

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Courchesne Larose ltée (le « Groupe Courchesne Larose »), un joueur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, est fier d'annoncer que M. Michael Aucoin devient chef de la direction de l'entreprise à compter de ce jour. Sa nomination survient au terme d'un processus rigoureux de sélection qui visait à assurer une succession organisée.

Michael Aucoin (Crédit: Courchesne Larose) (Groupe CNW/Courchesne Larose)

M. Aucoin est un gestionnaire chevronné qui possède une expérience approfondie du domaine agroalimentaire. Sa connaissance du développement des canaux de distribution est un élément clé qui lui a permis de contribuer aux succès de grandes entreprises telles Smuckers et Hershey. De plus, il a notamment présidé les opérations canadiennes d'Agropur de 2017 à 2019, où il dirigeait près de 5 000 personnes puis, il a assuré le succès opérationnel de Eat & Beyond, une firme d'investissement qui détient des participations dans des sociétés qui fabriquent des aliments végétaliens. Les talents de leader de Michael Aucoin, acquis à travers trois décennies d'expérience au sein de différentes entreprises, sauront inspirer l'ensemble des employés et permettront au Groupe Courchesne Larose de matérialiser ses ambitions et de demeurer à l'avant-garde.

Michael Aucoin succède à Michel Routhier, qui devient vice-président du conseil d'administration et qui assurera une transition harmonieuse à la haute direction de l'entreprise au cours des prochains mois. M. Alain Routhier demeure quant à lui président de Courchesne Larose.

« Il est important de pouvoir compter sur un dirigeant qui, en plus de connaître notre industrie, peut mobiliser efficacement nos équipes afin de favoriser la collaboration entre les différentes composantes du Groupe Courchesne Larose. Ces ingrédients sont essentiels à la matérialisation de nos ambitions de croissance afin de devenir un leader pancanadien dans le domaine de la distribution des fruits et légumes frais. Il s'agit d'un second pas significatif dans cette direction, après l'arrivée récente d'un groupe d'investisseurs dirigé par Sagard », a déclaré Michel Routhier, vice-président du conseil d'administration du Groupe Courchesne Larose.

« Je suis honoré de la confiance témoignée par le Groupe Courchesne Larose à mon égard et extrêmement heureux de joindre une organisation dont la performance exemplaire en fait une référence depuis plus de 100 ans dans son secteur d'activité. Je me réjouis de pouvoir mettre mon expérience au service de la croissance de la plus grande entreprise d'importation et de distribution de fruits et légumes frais dans l'est du Canada », a ajouté Michael Aucoin, chef de la direction du Groupe Courchesne Larose.

À propos du Groupe Courchesne Larose

Joueur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, le Groupe Courchesne Larose est une entreprise familiale qui emploie plus de 800 personnes. Au cours des dernières années, plusieurs filiales se sont ajoutées, permettant de développer une proposition de valeur incomparable pour les clients et les fournisseurs. Le Groupe Courchesne Larose comprend Courchesne Larose, Les Aliments Bercy, Krōps Imports, Emballages Marcan, Transport Dynapro et Maroc Fruit Overseas Company. Sa mission première est d'offrir à ses fournisseurs la vitrine la plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais pour l'est du Canada, permettant à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l'année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins de la planète et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte est américaine. Pour en savoir davantage, veuillez consulter courchesnelarose.com .

Renseignements: Martine Robert, [email protected], +1-514-212-7812