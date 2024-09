Leur engagement commun envers le service à la clientèle et les produits de qualité stimulera la croissance

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le Groupe Courchesne Larose, chef de file de l'industrie canadienne des fruits et légumes frais, est heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de partenariat avec Veg-Pak Produce Ltd., grossiste et transformateur de fruits et légumes frais à valeur ajoutée de premier plan établi en Ontario.

La création d'un partenariat avec Veg-Pak représente une occasion stratégique clé, pour Courchesne Larose, de s'imposer en tant qu'acteur important sur les deux plus grands marchés au Canada. En lançant ses premières activités physiques en Ontario, la société améliorera sa capacité de servir efficacement et exhaustivement les clients de cette province, ainsi que tous les grands détaillants nationaux.

Veg-Pak exercera ses activités en tant que division indépendante au sein du Groupe Courchesne Larose, collaborant lorsque cela est avantageux pour mieux servir sa clientèle. Veg-Pak conservera sa dénomination sociale et sa marque, et son siège social demeurera à Etobicoke.

« Courchesne Larose et Veg-Pak ont une forte affinité stratégique et culturelle, » a souligné Michael Aucoin, chef de la direction de Courchesne Larose. « Il s'agit dans les deux cas d'entreprises familiales multigénérationnelles qui ont une riche histoire, une culture entrepreneuriale et un engagement commun envers le service à la clientèle et les produits de qualité, et qui tirent parti de l'excellence en matière d'exploitation pour stimuler la croissance ».

« Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir l'équipe de Veg-Pak dans la famille Courchesne Larose », a ajouté M. Aucoin. « Les sociétés accordent toutes deux la priorité à leurs employés, clients et partenaires, les reconnaissant comme la pierre angulaire de leur succès ».

« Veg-Pak est une merveilleuse addition à Courchesne Larose », a déclaré Alain Routhier, Président de Courchesne Larose Limité. « Notre succès repose sur la force de notre équipe. Le groupe Courchesne Larose est essentiellement une grande famille élargie où chacun apporte sa contribution. Cette acquisition témoigne de notre engagement à étendre cette famille et à poursuivre notre héritage d'excellence. »

La direction de Veg-Pak demeurera inchangée, Rick Carnevale et Dan Carnevale continuant d'exercer leurs fonctions, assurant ainsi la continuité et la stabilité des activités de Veg-Pak.

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat, qui permettra aux deux sociétés d'améliorer le service à la clientèle en tirant parti des meilleures pratiques de chacune », a affirmé Rick Carnevale. « En outre, nous serons en mesure de vendre les produits et services des deux entreprises dans des régions plus vastes, ce qui stimulera la croissance dans nos deux marchés ».

« Il s'agit d'une excellente occasion d'établir une relation solide avec l'équipe Courchesne Larose. Nous nous réjouissons de l'incidence favorable que ce regroupement aura sur nos employés, nos clients et nos fournisseurs », a ajouté Dan Carnevale.

Il s'agit de la première acquisition d'importance pour Courchesne Larose depuis l'investissement important de Sagard Placements Privés Canada ainsi que la participation en capital et en dette de Fondaction, Partenaires d'Investissement Roynat, Roynat Capital et Fonds de solidarité FTQ.

À propos du Groupe Courchesne Larose

Acteur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, Courchesne Larose ltée est une entreprise familiale qui emploie plus de 600 personnes. Au cours des dernières années, plusieurs filiales se sont ajoutées, ce qui nous a permis de développer une proposition de valeur incomparable pour les clients et les fournisseurs. Le Groupe Courchesne Larose comprend Les Aliments Bercy, Krōps Imports, Emballages Marcan et Transport Dynapro. Sa mission première est d'offrir à ses fournisseurs le plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais pour l'est du Canada, afin de permettre à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l'année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins du monde et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte est américaine. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site courchesnelarose.com.

À propos de Veg-Pak Produce Ltd.

Grossiste et transformateur de fruits et légumes frais à valeur ajoutée de premier plan établi en Ontario, Veg-Pak Produce offre à ses clients des produits de la plus haute qualité depuis 1943. Réputée pour son engagement envers la qualité et l'innovation, Veg-Pak sert un large éventail de clients partout dans la région.

