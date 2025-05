Changement à la direction du Syndicat des Métallos - Nicolas Lapierre prend la relève de Dominic Lemieux

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos annonce un changement à la direction de l'organisation : le directeur québécois Dominic Lemieux annonce en effet son départ, effectif à partir du 15 mai prochain. C'est son actuel adjoint, Nicolas Lapierre, qui prendra le relais à la direction du plus grand syndicat du secteur privé au Québec, qui compte 60 000 membres.

Nicolas Lapierre. (Groupe CNW/Syndicat des Métallos (FTQ))

Dominic Lemieux était membre de la direction du Syndicat depuis 2016, comme adjoint dans un premier temps, puis comme directeur depuis avril 2020. « Ça a été un honneur que de diriger ce grand syndicat. Nous avons mené avec les militant.e.s métallos ainsi que de d'autres syndicats de belles luttes, qui ont notamment mené à l'interdiction de toutes les formes de clauses de disparité de traitement au Québec, à une loi anti-briseurs de grève au fédéral ainsi qu'à une meilleure protection des retraites en cas de faillite. Nous sommes passés au travers de la pandémie, avons combattu l'inflation galopante en veillant à ce que nos membres aient leur juste part, et nous poursuivons le combat pour la santé et sécurité du travail », a souligné Dominic Lemieux.

À l'aube des rencontres régionales des Métallos et, surtout, des mises en nomination pour les prochaines élections des dirigeant.e.s internationaux qui auront lieu à l'automne, Dominic Lemieux choisit de céder sa place. Il entend compléter sa maîtrise en relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières et éventuellement relever de nouveaux défis professionnels.

« Les Métallos m'ont forgé. Je dois beaucoup à cette organisation. Je souhaite agir de façon responsable en ne mettant pas mon nom dans le chapeau des prochaines élections alors que je sais que je ne compléterai pas un autre mandat. Celui qui prend la relève, dans un premier temps de façon intérimaire, aura l'occasion d'aller à la rencontre des membres ce printemps, avant les élections de l'automne. J'ai pleinement confiance en Nicolas Lapierre pour prendre le relais et poursuivre avec la même vigueur notre action syndicale », fait valoir Dominic Lemieux, qui avait entamé sa carrière comme mineur en Abitibi avant de poursuivre dans la sidérurgie en Montérégie, au sein de la section locale 6951.

Nicolas Lapierre est désigné pour assumer l'intérim jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu au suffrage universel des membres à la fin novembre. Originaire de la Côte-Nord, ce dernier était adjoint au directeur depuis mai 2023, après avoir été coordonnateur régional à Sept-Îles pendant sept ans. Il a travaillé au laboratoire à l'ancienne usine de bouletage de Pointe-Noire à Sept-Îles.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]