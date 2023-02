Louis Lizotte succédera à Fabienne Lacoste à titre de président et chef de la direction de Gestion FÉRIQUE, le 3 juillet prochain.



MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La présidente et chef de la direction de Gestion FÉRIQUE, Mme Fabienne Lacoste, a annoncé hier qu'elle quitterait ses fonctions le 3 juillet 2023, après plus de 18 ans à la tête de l'organisation. Le conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE est heureux d'annoncer que c'est M. Louis Lizotte, actuellement chef, Solutions d'investissement, qui lui succédera.

Le conseil d'administration a été informé il y a plus d'un an, par Mme Lacoste, de la réflexion longuement mûrie qui l'avait menée à cette décision qui lui permettra de planifier le prochain chapitre de sa carrière. Il lui a apporté son soutien dans sa démarche et a mis en place un processus de sélection rigoureux qui s'est conclu par la nomination de M. Lizotte.

« Je quitte avec le sentiment du devoir accompli, a affirmé Mme Lacoste. Grâce à une équipe formidable, nous avons transformé une organisation déjà unique, repensé son modèle d'affaires, reconstruit son réseau de distribution, réinventé son infrastructure technologique, redéployé son offre de produits, enrichi son expérience client, et engagé résolument toute l'entreprise dans la voie du développement durable. Mais il arrive un moment où toute personne, comme toute organisation, gagne à prendre un nouvel élan avant de s'engager sur des chemins qui l'amèneront plus loin. Pour moi comme pour FÉRIQUE, ce moment est arrivé. »

Le président du conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE, M. Jean-Pierre Dumont, a souligné la contribution de Mme Lacoste : « Le conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE et toute l'organisation saluent le travail exceptionnel de Fabienne Lacoste à la direction de Gestion FÉRIQUE depuis 2004. Fabienne a mené avec brio une transformation organisationnelle majeure, et sous sa gouverne, le nombre des Fonds FÉRIQUE a été doublé et leur actif sous gestion est passé à près de quatre milliards de dollars. »

D'ajouter M. Dumont : « Nous sommes également enthousiastes que Louis Lizotte ait accepté de prendre le relais de Fabienne Lacoste. Louis a été lui-même, depuis plus d'une décennie, un artisan de nos succès et de ceux de nos clients en dirigeant la conception de nos solutions d'investissement. Son historique depuis 2010 chez FÉRIQUE parle pour lui, puisque Louis a contribué à doter l'entreprise d'une offre de produits pertinente et de fonds performants, et à mobiliser nos équipes autour de valeurs communes. Outre ses compétences remarquables, Louis possède une connaissance intime de l'industrie, de la firme et de ses gens, et il a démontré des qualités de leader inspiré. Nous sommes convaincus qu'il saura bâtir sur les succès des dernières années. »

De son côté, le futur président et chef de la direction s'est dit « incroyablement fier et honoré de prendre le relais de Fabienne Lacoste. J'accepte ce défi avec enthousiasme, sachant qu'on ne remplace pas une dirigeante comme Fabienne : on lui succède. Je suis prêt à me lancer dans l'aventure de continuer à faire évoluer cette firme unique, avec une équipe de gens super compétents qui partagent les mêmes valeurs. Le changement à la direction sera soigneusement planifié et nous établirons un plan de transition qui sera déployé à mon entrée en fonction. »

Pour faciliter cette transition, Mme Lacoste restera en poste chez FÉRIQUE à titre de conseillère stratégique jusqu'au 31 décembre 2023.

À PROPOS DE GESTION FÉRIQUE

Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE (www.ferique.com) est le gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des ingénieurs, des diplômés en génie et des membres de leur famille. La société offre 18 fonds communs de placement dont 5 portefeuilles représentant toutes les catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 3,5 milliards de dollars et comptent plus de 23 800 participants au 31 décembre 2022. Pour consulter la note légale.

