Championnats du monde de cyclisme sur route - Montréal autorise un accord de principe en vue des Championnats 2026

MONTRÉAL, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a autorisé un accord de principe par lequel la Ville s'engage à consentir un soutien financier conditionnel d'une valeur maximale de 3,92 M$ pour la tenue, à Montréal, des Championnats du monde de cyclisme sur route 2026 . Suivant cette décision, le promoteur pourra poursuivre avec la candidature de la métropole pour l'accueil de ces Championnats. L'Union cycliste internationale dévoilera au cours de l'année 2022, le nom de la ville hôte qui aura été retenue.

« Source de fierté collective, les événements sportifs d'envergure contribuent à accroître l'attrait de la métropole ainsi que son rayonnement à l'international. À la sortie de cette crise sanitaire et économique, il importe plus que jamais de miser sur ce genre d'événement, qui s'inscrit à la fois dans nos efforts vers une économie plus verte et inclusive, mais qui encourage également la pratique sportive et l'adoption d'un mode de vie sain », a expliqué Caroline Bourgeois, membre du comité exécutif, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

Fidèle à ses engagements, Montréal incite les promoteurs à organiser des événements écoresponsables, inclusifs et dont les legs et retombées sont concrets. À ce titre, cette contribution financière est conditionnelle au soutien financier des autres bailleurs de fonds publics, ainsi qu'à la présentation d'un plan legs qui devra être établi avec la communauté sportive.

L'accueil des Championnats du monde de cyclisme sur route 2026 s'inscrit dans la Stratégie montréalaise en événements sportifs, qui vise à positionner Montréal comme destination sportive par excellence au Canada et dans le monde.

