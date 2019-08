Champion Iron tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires le 29 août 2019

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (« Champion » ou la « Société ») annonce qu'à la suite des divers dépôts effectués antérieurement à cet effet, son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« Assemblée ») se tiendra le jeudi 29 août 2019 à 10 h 00 AM HNE à Montréal, Québec. Les documents se rapportant à l'Assemblée peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com et à travers le lien fourni par son agent de transfert, https://docs.tsxtrust.com/2066.

Les détails de l'Assemblée sont :

Date: Jeudi le 29 août 2019



Heure : 10 h 00 AM HNE (heure de Montréal)



Lieu : McCarthy Tétrault LLP 1000, rue de la Gauchetière Ouest, Suite 2500 Montréal, Québec H3B 0A2

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du Lac Bloom, son principal actif, la Société se concentre principalement sur l'amélioration des infrastructures minières et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité. L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines et qui comptent aussi une vaste expérience en géotechnique, dans le développement de nouveaux sites et la gestion de sites miniers de longue date, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site internet www.championiron.com.

SOURCE Champion Iron Limited

Renseignements: Michael Marcotte, Vice-President, Vice-président, relations investisseurs, 514-316-4858, poste 128, info@championironmines.com

