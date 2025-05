Production trimestrielle de 3,2 Mtmh, ventes records de 3,5 Mtms, produits de 425 M$ et BAIIA de 127 M$ 1

Le projet RDPB progresse comme prévu vers la mise en service en décembre 2025, avec un montant additionnel de 52 M$ déployé au cours du trimestre et des investissements cumulatifs de 340 M$ jusqu'à maintenant

Déclaration d'un huitième dividende semestriel consécutif de 0,10$ par action ordinaire

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - (Sydney, le 29 mai 2025) - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce ses résultats opérationnels et financiers pour son quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2025.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « L'agilité de notre équipe a une fois de plus été démontrée ce trimestre, alors que nous avons réussi à compléter l'arrêt semestriel planifié tout en faisant progresser comme prévu notre projet structurant : le projet RDPB. Malgré les difficultés saisonnières qui affectent typiquement la logistique de transport, nos ventes trimestrielles de concentré de minerai de fer de haute pureté ont atteint des niveaux records. Nous nous attendons à continuer de réduire les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom au cours des périodes à venir, ce qui devrait améliorer davantage notre liquidité financière. Nous entendons maintenant intensifier nos efforts pour réduire les coûts d'exploitation, lesquels ont été affectés ce trimestre par la séquence géologique. Bien que nous soyons toujours aussi déterminés à investir dans notre croissance à long terme et améliorer nos capacités opérationnelles, nos liquidités et notre situation financière solide nous ont aussi permis d'annoncer un huitième dividende consécutif. »

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2025, aucun incident environnemental majeur n'a été signalé, mais à la suite d'un incident lié à une chute de neige ayant entraîné des conséquences mineures, les procédures de sécurité ont été révisées dans le cadre du processus d'amélioration continue de la Société;

La plupart des objectifs annuels en matière de développement durable fixés dans le précédent rapport de développement durable de la Société, qui intégrait les cadres de divulgation correspondant aux meilleures pratiques de l'industrie, soit ceux du Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board et du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, ont été atteints ou dépassés. Le rapport de développement durable 2025 est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com;

Production trimestrielle de 3,2 Mtmh (3,1 Mtms) de concentré à haute teneur (66,5 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, en baisse de 13 % par rapport au trimestre précédent, en raison principalement des arrêts semestriels planifiés des deux usines de concentration, et en baisse de 3 % comparativement à la même période l'an dernier;

Ventes trimestrielles records de 3,5 Mtms pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, en hausse de 6 % par rapport au trimestre précédent et de 18 % comparativement à la même période de l'année précédente en raison de la mise en service d'équipements ferroviaires supplémentaires lors des précédents trimestres, et malgré les conditions météorologiques saisonnières qui ont habituellement un impact sur les expéditions ferroviaires à cette période de l'année;

Les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom ont diminué de 341 000 tmh d'un trimestre à l'autre pour s'établir à 2,6 Mtmh au 31 mars 2025, le volume des ventes ayant dépassé le volume de production durant le trimestre et bénéficié de l'amélioration des capacités d'expédition ferroviaire. La Société s'attend à ce que les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom continuent de diminuer au cours des périodes à venir; et

Quantité record de matériel extrait et transporté au Lac Bloom totalisant 20,4 millions de tonnes pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 27 % comparativement à la même période l'an dernier.

Résultats financiers

Prix de vente moyen réalisé brut de 111,8 $ US/tms 1 , comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 116,9 $ US/tms pour la période;

Prix de vente moyen réalisé net de 84,9 $ US/tms 1 , en hausse de 8 % d'un trimestre à l'autre et de 2 % d'une année à l'autre;

Le coût comptant C1 pour le concentré de minerai de fer chargé sur les navires au port de Sept-Îles a totalisé 80,0 $/tms 1 (55,7 $ US/tms) 2 , comparable d'un trimestre à l'autre, mais en hausse de 4 % par rapport à l'an dernier;

BAIIA de 127,4 M$ 1 , en hausse de 44 % d'un trimestre à l'autre et de 50 % d'une année à l'autre;

, en hausse de 44 % d'un trimestre à l'autre et de 50 % d'une année à l'autre; Résultat net de 39,1 M$, ce qui représente un BPA de 0,08 $, comparativement à 1,7 M$ au trimestre précédent, en raison de la légère appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, et comparativement à un résultat net de 25,8 M$, ce qui représente un BPA de 0,05 $, pour le même trimestre de l'année précédente;

Le solde de trésorerie totalisait 117,5 M$ au 31 mars 2025, en hausse de 24,4 M$ depuis le 31 décembre 2024, reflétant principalement les solides flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, en parallèle à l'avancement continu du projet RDPB;

Les liquidités disponibles pour soutenir les initiatives de croissance, incluant les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société, totalisaient 605,9 M$ 1 au 31 mars 2025, comparativement à 595,0 M$ 1 au 31 décembre 2024; et

Dividende semestriel de 0,10 $ par action ordinaire déclaré le 28 mai 2025 (Montréal) / 29 mai 2025 ( Sydney ), en lien avec les résultats annuels pour la période terminée le 31 mars 2025. Voir le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com pour de plus amples détails sur la déclaration de dividendes.

Croissance et développement

Le projet RDPB, qui vise à convertir la moitié de la capacité du Lac Bloom pour produire du minerai de fer de qualité RD pour bouletage d'une teneur allant jusqu'à 69 % Fe, progresse comme prévu et la phase de mise en service devrait commencer en décembre 2025. Les investissements trimestriels et cumulatifs s'élevaient à 51,8 M$ et 339,5 M$, respectivement, au 31 mars 2025, comparativement au total des dépenses d'investissement estimées à 470,7 M$ selon les faits saillants de l'étude sur le projet publiés en janvier 2023; et

Signature d'une entente contraignante avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation (et collectivement, les « partenaires ») visant à former un partenariat (le « partenariat ») pour la détention conjointe et le développement du projet Kami (la « transaction »). Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2025, la Société et les partenaires ont poursuivi leurs négociations en vue de la finalisation des documents définitifs de la transaction et ont fait avancer l'étude de faisabilité définitive du projet Kami (l'« EFD ») qui doit être achevée d'ici la fin de l'année civile 2026.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2025, la production a été affectée pendant plusieurs jours par l'arrêt semestriel planifié des deux usines de concentration et les ajustements apportés aux stratégies d'exploitation et d'entretien, mis en œuvre afin de s'adapter au minerai provenant de différentes zones, alors que la Société a avancé son plan minier à long terme au cours de la période. La performance globale du Lac Bloom a aussi été affectée par l'usure prématurée des circuits de broyage en raison de la dureté du minerai traité, provenant d'une séquence géologique récemment rencontrée, laquelle devrait vraisemblablement persister au cours des prochains mois, ainsi que les conditions météorologiques saisonnières, qui ont principalement eu un impact sur la logistique de transport et la disponibilité limitée des équipements.

Les volumes de ventes ont atteint des niveaux records au cours du trimestre terminé le 31 mars 2025, surpassant la production et permettant de réduire les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom de 341 000 tmh d'un trimestre à l'autre, pour atteindre 2,6 Mtmh au 31 mars 2025. Cette réalisation découle de la récente mise en service de wagons additionnels et de l'expansion de la flotte de matériel roulant de la Société et de l'opérateur du chemin de fer, respectivement. La Société s'attend à ce que les volumes de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom continuent de diminuer au cours des périodes à venir. Toutefois, la cadence de la future réduction des stocks sera vraisemblablement variable, compte tenu des travaux d'entretien semestriels planifiés à la mine et aux chemins de fer et des contraintes saisonnières affectant le transport. Champion continue de travailler de concert avec l'opérateur du chemin de fer afin de bénéficier de services de transport ferroviaire fiables comme prévu au contrat et ainsi s'assurer que tant la production courante que les stocks accumulés au Lac Bloom puissent être transportés au cours des périodes à venir.

La Société reste déterminée à mettre en œuvre des programmes de travaux ciblés visant à optimiser les opérations et à produire, de manière fiable, à la capacité nominale du Lac Bloom. De plus, Champion continue d'analyser les possibilités d'accroître structurellement la capacité nominale du Lac Bloom au-delà de 15 Mtmh par année au fil du temps.

Depuis le quatrième trimestre de l'exercice financier 2024, la Société s'est organisée pour que l'entretien planifié des deux usines se fasse en tandem, aux deuxième et quatrième trimestres financiers. Cela génère des variations marquées d'un trimestre à l'autre au niveau de la production et des coûts d'extraction minière et de traitement.





T4

Exercice 2025 T3

Exercice 2025 Variation

trimestrielle

T4

Exercice 2024 Variation

annuelle















Données d'exploitation













Stérile extrait et transporté (tmh)

10 886 200 9 694 200 12 %

6 498 700 68 % Minerai extrait et transporté (tmh)

9 470 100 10 347 500 (8 %)

9 471 200 -- % Matériel extrait et transporté (tmh)

20 356 300 20 041 700 2 %

15 969 900 27 % Ratio de déblaiement

1,15 0,94 22 %

0,69 67 % Minerai broyé (tmh)

9 160 300 10 305 300 (11 %)

9 349 100 (2 %) Teneur d'alimentation (% Fe)

29,2 29,3 -- %

28,7 2 % Récupération du Fe (%)

78,3 79,1 (1 %)

80,2 (2 %) Teneur du produit (% Fe)

66,5 66,3 -- %

66,1 1 % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

3 167 000 3 620 600 (13 %)

3 275 400 (3 %) Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 495 300 3 287 400 6 %

2 968 900 18 %

Le Lac Bloom a produit 3,2 Mtmh (3,1 Mtms) de concentré de minerai de fer à haute teneur au cours du trimestre terminé le 31 mars 2025, en baisse de 3 % comparativement à 3,3 Mtmh (3,2 Mtms) durant la même période en 2024.

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2025, la Société a établi un nouveau record en procédant à l'extraction et au transport de 20,4 millions de tonnes de stériles et minerai, surpassant le volume de 16,0 millions de tonnes enregistré à la même période de l'année précédente, tout en dépassant les niveaux du trimestre précédent. L'amélioration de la performance minière d'un trimestre à l'autre est tributaire des investissements stratégiques de la Société pour ajouter des camions de halage et de l'équipement de chargement additionnel, ainsi que des meilleurs taux d'utilisation et de disponibilité de l'équipement minier.

La solide performance minière a permis à la Société d'extraire et de transporter un volume plus important de stériles, ce qui s'est soldé par un ratio de déblaiement de 1,15 pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, nettement plus élevé que le ratio de 0,69 enregistré à la même période de l'année précédente et que le ratio de 0,94 enregistré au trimestre précédent. Champion prévoit maintenir les activités de déblaiement à des niveaux élevés lors des périodes à venir, conformément au plan sur la durée de vie de la mine.

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2025, les deux usines de concentration au Lac Bloom ont traité 9,2 millions de tonnes de minerai, un niveau comparable à celui enregistré à la même période de l'année précédente.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2025 s'est établie à 29,2 %, comparable à la même période en 2024. La variation de la teneur d'alimentation se maintient à l'intérieur de la fourchette anticipée des variations normales prévues au plan d'exploitation minière.

Le taux moyen de récupération du fer de Champion était de 78,3 % pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, comparativement à 80,2 % pour la même période en 2024. Cette diminution est principalement attribuable à la séquence géologique récemment rencontrée, qui a aussi eu un impact sur le rendement du broyage. Le déroulement normal du plan d'exploitation minière a nécessité des ajustements aux stratégies de mélange des minerais, à la gestion de la dureté des minerais et aux circuits de récupération. La Société continue d'optimiser ses opérations et cherche toujours à améliorer et à stabiliser les taux de récupération au fil du temps, tout en sachant que les défis liés à la dureté du minerai persisteront vraisemblablement au cours des prochains mois.

3. Rendement financier





T4

Exercice 2025 T3

Exercice 2025 Variation

trimestrielle

T4

Exercice 2024 Variation

annuelle















Données financières (en milliers de dollars)













Produits

425 345 363 170 17 %

332 673 28 % Coût des ventes

279 644 258 728 8 %

227 496 23 % Autres dépenses

19 619 17 290 13 %

20 425 (4 %) Charges financières nettes

11 286 30 508 (63 %)

8 831 28 % Résultat net

39 140 1 741 2148 %

25 791 52 % BAIIA1

127 378 88 216 44 %

85 099 50 %















Statistiques (en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé brut1

160,4 158,8 1 %

166,3 (4 %) Prix de vente moyen réalisé net1

121,7 110,5 10 %

112,1 9 % Coût comptant C11

80,0 78,7 2 %

76,6 4 % CMTI1

93,1 93,9 (1 %)

88,0 6 % Marge d'exploitation1

28,6 16,6 72 %

24,1 19 %

A. Produits

Les produits ont totalisé 425,3 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, en hausse de 92,7 M$ comparativement aux produits de 332,7 M$ enregistrés à la même période en 2024. Le prix de vente moyen réalisé brut plus bas, reflétant la baisse de l'indice P65, a été largement compensé par les ajustements de prix provisoires positifs liés aux ventes comptabilisées lors du trimestre précédent, les frais de transport maritime et autres coûts plus bas et la faiblesse du dollar canadien. L'augmentation des produits reflète également une augmentation de 18 % du volume des ventes par rapport à l'an dernier.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, le volume des ventes a atteint un niveau record de 3,5 Mtms, malgré les conditions météorologiques saisonnières difficiles qui affectent la logistique de transport à cette période de l'année. Ces résultats ont été obtenus en réduisant les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom de 341 000 tmh au cours de la période, les opérations ferroviaires ayant bénéficié des wagons additionnels de la Société et du matériel roulant additionnel de l'opérateur du chemin de fer, qui ont tous été mis en service lors des précédents trimestres.

Un ajustement de prix provisoire positif lié aux ventes du trimestre antérieur de 5,4 M$ (3,7 M$ US) a été comptabilisé durant le trimestre terminé le 31 mars 2025, ce qui représente un impact positif de 1,1 $ US/tms sur les 3,5 Mtms vendues durant le trimestre. Un prix final moyen de 112,2 $ US/tms a été établi pour les 1,7 Mtms de minerai de fer qui faisaient l'objet d'ajustements de prix au 31 décembre 2024 et qui avaient été provisoirement évaluées à 110,1 $ US/tms.

Le prix de vente moyen réalisé brut de 111,8 $ US/tms1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2025 était plus bas que l'indice P65 moyen de 116,9 $ US/tms, puisque les 2,7 Mtms de minerai de fer qui faisaient l'objet d'ajustements de prix au 31 mars 2025 avaient été provisoirement évaluées à un prix moyen de 111,1 $ US/tms. Le prix de vente moyen réalisé brut a aussi été affecté à la baisse par la transition planifiée par la Société vers un produit RDPB à plus haute teneur. Dans le cadre de cette transition, Champion a intentionnellement réduit les volumes de concentré de minerai de fer vendus en vertu de contrats de vente à long terme afin de réorienter une plus grande proportion de son concentré de minerai de fer vers les marchés à court terme et au comptant, qui ont récemment été plus sujets à des réductions de prix. Les ventes basées sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective pour la période étaient comparables au prix moyen de l'indice P65 pour la période. La prime liée à l'indice P65 par rapport à l'indice P62 était de 12,8 % en moyenne pour le trimestre, en hausse comparativement à la prime de 10,0 % enregistrée dans la période comparative en 2024.

Les frais de transport maritime et autres coûts de 28,0 $ US/tms durant le trimestre terminé le 31 mars 2025 ont diminué de 14 %, comparativement à 32,5 $ US/tms à la même période de l'année précédente, reflétant principalement la diminution de l'indice C3 moyen. Les frais de transport maritime et autres coûts pour la période ont continué d'être affectés de manière défavorable par les frais de transport maritime accrus en raison du fait que les navires ont dû être redirigés via le cap de Bonne-Espérance compte tenu du conflit dans la mer Rouge.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 28,0 $ US/tms et de l'ajustement de prix provisoire positif de 1,1 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net de 84,9 $ US/tms (121,7 $ CA/tms1) pour son concentré de minerai de fer à haute teneur expédié au cours du trimestre.

B. Coût des ventes et coût comptant C1

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, le coût des ventes a totalisé 279,6 M$, avec un coût comptant C1 de 80,0 $/tms1, comparativement à 227,5 M$ avec un coût comptant C1 de 76,6 $/tms1 à la même période en 2024.

Les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai pour les 3,1 Mtms produites au cours du trimestre terminé le 31 mars 2025 ont totalisé 62,0 $/tms produite1, ce qui représente une augmentation de 8 % comparativement aux coûts de 57,6 $/tms produite1 à la même période l'an dernier. Cette augmentation reflète principalement les coûts légèrement plus élevés découlant des arrêts semestriels planifiés qui ont eu lieu aux deux usines de concentration, les activités de déblaiement plus importantes alignées sur le plan minier à long terme, et l'entretien supplémentaire effectué sur les concasseurs et les circuits de broyage ayant subi de l'usure prématurée en raison de la dureté du minerai traité provenant d'une séquence géologique récemment rencontrée, laquelle devrait vraisemblablement persister au cours des prochains mois.

C. Résultat net et BAIIA

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, la Société a généré un BAIIA de 127,4 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 30 %1, comparativement à 85,1 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 26 %1, à la même période en 2024. L'augmentation du BAIIA et de la marge BAIIA reflète principalement le volume des ventes et le prix de vente moyen réalisé net plus élevés, partiellement contrebalancés par le coût des ventes plus élevé.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, la Société a généré un résultat net de 39,1 M$ (BPA de 0,08 $), comparativement à 25,8 M$ (BPA de 0,05 $) à la même période l'an dernier. Cette augmentation du résultat net est attribuable à la marge bénéficiaire plus importante, en partie contrebalancée par une augmentation des impôts sur le revenu et des impôts miniers.

D. Coût de maintien tout inclus et marge d'exploitation

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, la Société a enregistré un CMTI de 93,1 $/tms1, comparativement à 88,0 $/tms1 à la même période en 2024, reflétant principalement le coût comptant C1 plus élevé. L'augmentation est aussi attribuable aux dépenses en immobilisations de maintien plus importantes par tonne, dont l'effet a toutefois été atténué par les volumes plus importants de concentré de minerai de fer vendus au cours de la période.

La Société a généré une marge d'exploitation de 28,6 $/tms1 pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue au cours du trimestre terminé le 31 mars 2025, comparativement à 24,1 $/tms1 à la même période l'an dernier. Cette variation reflète le prix de vente moyen réalisé net plus élevé, en partie contrebalancé par un CMTI plus élevé pour la période.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 Mtmh par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P62. Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient les propriétés minières de Kamistiatusset, un projet avec une production annuelle prévue de 9 Mtmh de minerai de fer de qualité supérieure destiné à la réduction directe d'au moins 67,5 % Fe. Kami est situé à proximité d'infrastructures disponibles et à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. En décembre 2024, Champion a conclu une entente contraignante avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation pour former un partenariat visant à évaluer le potentiel de développement du projet Kami, y compris la réalisation d'une étude de faisabilité définitive. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable (des « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « peut », « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des rendements que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) la durée de vie de la mine du Lac Bloom, les taux de récupération, la production, la capacité nominale et les occasions et avantages qui en découlent, ainsi que l'augmentation potentielle de ces éléments et les programmes de travaux et les investissements s'y rapportant, la livraison et, la mise en service et le financement de wagons supplémentaires et leur impact sur les ventes ainsi que la capacité et la marge de manœuvre au niveau des expéditions; (ii) le projet de valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer et de convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtmh par année du Lac Bloom afin de produire commercialement du minerai de fer destiné à la RD pour bouletage (projet RDPB), l'échéancier de réalisation anticipé, les dépenses d'investissement, les paramètres de production, les paramètres techniques, les prix plus avantageux, les gains d'efficacité, les retombées économiques et autres; (iii) la formation du partenariat avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation à l'égard du projet Kami, la réalisation de l' étude de faisabilité définitive pour le projet Kami ainsi que sa date de réalisation, les négociations et la signature des documents définitifs de la transaction avec les partenaires et les modalités de ces derniers; (iv) le changement des méthodes de production de l'industrie sidérurgique, la croissance prévue de la demande pour des produits de minerai de fer à plus haute teneur à l'échelle mondiale, ainsi que le déficit de marché et les primes plus élevées qui s'en suivent, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant les efforts de recherche et de développement dans le domaine et la transition de l'offre de produits de la Société (incluant la production de produits RDPB de haute qualité), les investissements connexes ainsi que les avantages attendus; (v) les initiatives de la Société en matière d'ESG; (vi) le maintien d'activités de déblaiement accrues; (vii) la quantité des stocks de minerai accumulés, la cadence de réduction des stocks, les expéditions et les ventes des stocks de concentré de minerai de fer accumulés et leur impact sur la liquidité; (viii) l'augmentation des expéditions de minerai de fer, l'impact de la livraison et de la mise en service de wagons, et de matériel roulant supplémentaires, la capacité ferroviaire associée, ainsi que la poursuite du partenariat avec l'opérateur ferroviaire; (ix) l'impact des fluctuations des prix pour le minerai de fer sur la Société et ses résultats financiers, et la survenance de certains événements et leur impact sur les prix pour le minerai de fer et la demande pour des produits de minerai de fer à haute teneur; * les taux et les niveaux de production et de récupération, les caractéristiques du minerai et la performance de la Société ainsi que les programmes de travaux connexes visant à optimiser les opérations; (xi) les prix des produits de la Société (y compris les prix provisoires); (xii) les activités d'extraction minière et de transport, ainsi que la production et les ventes anticipées de concentré de minerai de fer de la Société et les coûts afférents; (xiii) les tendances observées entre les prix pour le concentré de minerai de fer de la Société et l'indice P65; (xiv) les liquidités disponibles pour soutenir les projets de croissance de la Société; et (xv) la croissance et les opportunités de la Société en général.

Risques

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les prix futurs du minerai de fer; (ii) les futurs coûts de transport; (iii) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (iv) la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (v) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique aux fours à arc électrique, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute teneur; (vi) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; (vii) des retards dans l'obtention ou le maintien d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; (viii) les résultats des études de faisabilité; (ix) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; * les délais dans les projets; (xi) les événements géopolitiques; et (xii) les effets de catastrophes et de crises de santé publique sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2025 (le « rapport de gestion »), disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Rien ne garantit que l'un ou l'autre des énoncés prospectifs se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à des énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en millions de dollars canadiens, à l'exception de : (i) les montants dans les tableaux, qui sont indiqués en milliers de dollars canadiens; et (ii) les montants par action ou par tonne (incluant tms et tmh), qui sont indiqués en dollar canadien ou dollar américain, tel que spécifié. Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ CA (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), M (million), km (kilomètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), RD (réduction directe), RDPB (réduction directe pour bouletage), projet Kami (projet Kamistiatusset), indice P62 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe), indice P65 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe), indice C3 (indice Capesize C3 de la bourse baltique), BAIIA (bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers, les charges financières nettes et l'amortissement), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action) et direction (équipe de direction de Champion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration.

Les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice terminé le 31 mars 2025 (les « états financiers ») et le rapport de gestion sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ), auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com).

1. Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS, ou d'une autre mesure financière. Cette mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous : Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières, pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 23 du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 mars 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 2. Se reporter à la rubrique 8 du rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 mars 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substituts aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

La Société présente certaines de ses mesures non conformes aux IFRS et de ses autres mesures financières en dollars américains et en dollars canadiens, afin de faciliter la comparaison avec les mesures présentées par d'autres sociétés.

BAIIA et marge BAIIA

(en milliers de dollars)

T4

Exercice 2025 T3

Exercice 2025 T4

Exercice 2024









Bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers

74 646 21 347 46 693 Charges financières nettes

11 286 30 508 8 831 Amortissement

41 446 36 361 29 575 BAIIA

127 378 88 216 85 099 Produits

425 345 363 170 332 673 Marge BAIIA

30 % 24 % 26 %

Liquidités disponibles





Au 31 mars

Au 31 décembre (en milliers de dollars)

2025

2024









Trésorerie et équivalents de trésorerie

117 451

93 096 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

488 410

501 919 Liquidités disponibles

605 861

595 015

Coût comptant C1





T4

Exercice 2025 T3

Exercice 2025 T4

Exercice 2024









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 495 300 3 287 400 2 968 900









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

279 644 258 728 227 496









Coût comptant C1 (par tms vendue)

80,0 78,7 76,6

Coût de maintien tout inclus





T4

Exercice 2025 T3

Exercice 2025 T4

Exercice 2024









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 495 300 3 287 400 2 968 900









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

279 644 258 728 227 496 Dépenses en immobilisations de maintien

33 230 38 193 19 759 Dépenses générales et administratives

12 457 11 813 13 973



325 331 308 734 261 228









CMTI (par tms vendue)

93,1 93,9 88,0

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





T4

Exercice 2025 T3

Exercice 2025 T4

Exercice 2024









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 495 300 3 287 400 2 968 900









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Produits

425 345 363 170 332 673 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

121,7 110,5 112,1









CMTI (par tms vendue)

93,1 93,9 88,0 Marge d'exploitation (par tms vendue)

28,6 16,6 24,1 Marge bénéficiaire

24 % 15 % 21 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



T4

Exercice 2025 T3

Exercice 2025 T4

Exercice 2024







Concentré de minerai de fer vendu (tms) 3 495 300 3 287 400 2 968 900







(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)





Produits 425 345 363 170 332 673 Ajustements de prix provisoires (5 389) 17 407 31 005 Frais de transport maritime et autres coûts 140 627 141 568 130 074 Produits bruts 560 583 522 145 493 752







Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 160,4 158,8 166,3

Pour plus de renseignements : Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, 514-316-4858, poste 1128, [email protected]