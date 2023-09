MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - (SYDNEY, le 21 Sept. 2023) - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce qu'elle fera une présentation en direct dans le cadre de la série de conférences virtuelles Virtual Non-Deal Roadshow Series de Communications financières Renmark inc. (« Renmark ») le mardi 26 septembre 2023 à 10 h 00 (heure de Montréal) / le mercredi 27 septembre 2023 à 0 h 00 (heure de Sydney) (l'« événement »). Champion invite toutes les parties prenantes, investisseurs et autres parties intéressées à s'inscrire pour assister à l'événement.

L'événement sera présenté en anglais par David Cataford, chef de la direction de Champion. L'inscription à l'événement pourrait être limitée et les parties intéressées à participer devront s'inscrire en utilisant le lien ci-dessous. La présentation aux investisseurs qui sera utilisée lors de l'événement, ainsi que l'accès à la retransmission, seront disponibles sur le site Web de Champion à l'adresse: www.championiron.com.

Pour s'inscrire à l'événement, veuillez utiliser le lien ci-dessous. Pour assurer une connectivité adéquate, veuillez accéder à ce lien en utilisant la plus récente version de Google Chrome : https://www.renmarkfinancial.com/live-registration/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-cia-otcqx-ciaff-asx-cia-2023-09-26-100000

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les deux concentrateurs ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). En janvier 2023, la Société a annoncé les résultats positifs d'une étude évaluant la valorisation de la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom en un minerai de fer destiné à la réduction directe et a approuvé un budget initial pour faire avancer le projet. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

À propos de Communications financières Renmark inc.

Fondé en 1999, Communications financières Renmark inc. est le plus important cabinet de relations avec les investisseurs particuliers en Amérique du Nord. Employant une panoplie stratégique et exhaustive de tactiques de visibilité, Renmark organise la série de conférences virtuelles Virtual Non-Deal Roadshow ainsi que des présentations d'entreprises en personne, et maintient des communications quotidiennes avec des milliers de courtiers et de gestionnaires de fonds à travers le Canada et les États-Unis. Renmark offre à sa clientèle de sociétés cotées en bourse des outils pour maximiser leur visibilité au sein de la communauté financière et renforcer leur public d'investisseurs.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse: www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux