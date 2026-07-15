CHAMPION IRON NOMME STEVE BOUCRATIE CHEF DES AFFAIRES JURIDIQUES ET STRATÉGIQUES ET SECRÉTAIRE CORPORATIF, ET MICHAEL MARCOTTE CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ - SYDNEY, le 16 juillet 2026 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination de Steve Boucratie au poste de chef des affaires juridiques et stratégiques et secrétaire corporatif, ainsi que celle de Michael Marcotte au poste de chef de la direction financière.

M. Boucratie s'est joint à Champion en 2019 et occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président sénior aux affaires juridiques et secrétaire corporatif. Il possède une vaste expérience en droit des sociétés, en gouvernance et en conseil stratégique, acquise au cours des 15 ans passés dans des postes de direction au sein du secteur minier et de cabinets d'avocats. Depuis son arrivée chez Champion, il a joué un rôle déterminant dans les initiatives juridiques, transactionnelles et stratégiques de la Société, notamment dans le cadre de financements, d'acquisitions et d'autres jalons importants du développement de l'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions élargies à titre de chef des affaires juridiques et stratégiques, M. Boucratie continuera de diriger les affaires juridiques tout en contribuant à la stratégie d'entreprise et aux initiatives de croissance à long terme de la Société.

M. Marcotte s'est joint à Champion en 2018 à titre de vice-président aux relations avec les investisseurs et occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président sénior au développement corporatif et marchés des capitaux. M. Marcotte est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et a obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA). Depuis son arrivée chez Champion, il a grandement contribué au développement stratégique de l'entreprise, en pilotant des initiatives clés sur les marchés des capitaux, notamment des financements réalisés avec succès, et en dirigeant l'évaluation de multiples opportunités de croissance et acquisitions. Avant de rejoindre Champion, M. Marcotte a acquis plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier, où il a développé une solide expertise en analyse et en mobilisation de capitaux pour des entreprises du secteur des ressources naturelles.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, je suis très heureux d'annoncer la nomination de Steve et de Michael à ces importantes fonctions au sein de la Société », a déclaré David Cataford, chef de la direction de Champion. « Depuis plusieurs années déjà, Steve et Michael travaillent en étroite collaboration et ont joué un rôle central dans le succès de Champion. Leur contribution, leur leadership et leur connaissance approfondie de nos activités continueront d'être des atouts majeurs pour la Société et nous permettront de consolider certaines responsabilités clés au sein de l'équipe de direction actuelle. Avec le soutien de leurs équipes et de l'ensemble de la haute direction, Champion est bien positionnée pour concrétiser sa vision et faire progresser avec diligence ses projets de croissance. »

À propos de Champion Iron Limited

Champion est un producteur de minerai de fer de haute pureté, avec des activités au Canada et en Norvège. Par l'entremise de Minerai de fer Québec inc., Champion détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer de haute pureté (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Le concentré de minerai de fer du Lac Bloom est expédié par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour être en mesure de convertir jusqu'à la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer de haute pureté et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P61.

Champion détient et exploite également Rana Gruber AS, un producteur norvégien de minerai de fer établi à Mo i Rana, Nordland. Avec une production continue depuis les années 1960, Rana Gruber produit environ 1,8 million de tonnes métriques sèches par année de concentré de minerai de fer, d'hématite et de magnetite.

Champion a livré ses concentrés de minerai de fer à l'échelle mondiale, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus de ses mines en production, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, en partenariat avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, par l'intermédiaire duquel le projet Kami est détenu. Situé à environ 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom, le projet bénéficie d'un accès aux infrastructures existantes. Champion détient également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant les propriétés Cluster II, situées à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

SOURCE Champion Iron Limited

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