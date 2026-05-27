Production trimestrielle de 3,4 Mtmh, ventes de 3,5 Mtms, produits de 415 M$ et BAIIA de 114 M$ 1

La mise en service du projet RDPB progresse comme prévu; les premiers essais de production ont été complétés avec succès en mars 2026 et la production d'un produit pour vente commerciale est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2026

L'acquisition précédemment annoncée de Rana Gruber, un producteur norvégien de minerai de fer de haute pureté de premier plan, a été finalisée en avril 2026

Annonce d'un cadre régissant les futures distributions aux actionnaires

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - SYDNEY, le 28 mai 2026 - Champion Iron Limited (ASX : CIA) (TSX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce ses résultats opérationnels et financiers pour son quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2026.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Cette année marque le dixième anniversaire de l'acquisition de la mine du Lac Bloom par Champion en avril 2016, une étape déterminante qui a jeté les bases de notre vision à long terme. Portée par une équipe engagée, la mise en œuvre réussie de multiples projets de croissance et la récente acquisition de Rana Gruber, Champion continue de se démarquer auprès de clients, à l'échelle mondiale, en tant que fournisseur de minerai de fer de haute pureté de premier plan. Au-delà de nos réalisations opérationnelles, nous sommes fiers de créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes grâce à de solides partenariats avec les gouvernements, les communautés locales et les Premières Nations. Alors que nous approchons de la fin d'un cycle d'investissements majeurs qui s'est échelonné sur plusieurs années au site du Lac Bloom, la préservation de nos liquidités s'inscrit au cœur de nos priorités, dans un contexte marqué par la volatilité macroéconomique, ainsi que par la hausse des coûts du carburant et du transport. À l'avenir, notre politique de dividendes révisée permettra d'aligner les rendements pour nos actionnaires sur la capacité financière de notre société. »

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 28 mai 2026 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 23 h 00 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier terminés le 31 mars 2026. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Aucun accident de travail sérieux ni incident environnemental majeur n'a été signalé durant le trimestre terminé le 31 mars 2026;

La plupart des objectifs annuels en matière de développement durable fixés dans le précédent rapport de développement durable de la Société, qui intégrait les cadres de divulgation correspondant aux meilleures pratiques de l'industrie, soit ceux du Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board et du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, ont été atteints ou dépassés;

Production trimestrielle de 3,4 Mtmh de concentré de haute pureté (66,2 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, en progression de 8 % comparativement à la même période de l'année précédente, et comparable à la production du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026, au cours duquel la Société avait aussi procédé à l'entretien semestriel planifié des deux usines de concentration;

Ventes trimestrielles de 3,5 Mtms pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, un résultat comparable à la même période de l'année précédente, malgré une interruption des services ferroviaires provoquée par le déraillement d'un train exploité par un tiers ayant impacté les opérations jusqu'au 12 janvier 2026, suivie de perturbations persistantes. Les activités de l'opérateur du chemin de fer sont revenues à la normale de façon progressive, dans un contexte de conditions hivernales particulièrement difficiles;

Les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom et au port de Sept-Îles ont diminué pour s'établir à 1,3 Mtmh au 31 mars 2026 comparativement à 1,5 Mtmh au 31 décembre 2025;

Solide performance minière au Lac Bloom, avec 20,9 Mtmh de matériel extrait et transporté durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, en hausse de 3 % comparativement à la même période de l'année précédente, grâce à l'utilisation accrue et améliorée des équipements de chargement et de forage, et à la disponibilité des camions de halage; et

Le Conseil a approuvé un cadre révisé de distributions aux actionnaires pour les dividendes futurs, conçu afin de s'adapter aux conditions du marché. Dans le cadre de cette politique de dividendes, la Société vise à verser des dividendes semestriels équivalant à 30 % à 40 % des flux de trésorerie disponibles sur les six derniers mois, avec la possibilité de dividendes spéciaux à la discrétion du Conseil (la « Politique de dividendes »). La Politique de dividendes offre une flexibilité permettant des distributions de dividendes potentiellement plus élevées lors de périodes de résultats financiers solides et d'investissements en capital modestes, tout en préservant le bilan de la Société en période de rentabilité plus basse et de besoins en capitaux plus élevés. La Politique de dividendes s'appliquera aux résultats semestriels de l'exercice 2027. Dans une optique de préservation de la liquidité de la Société, et en réponse aux conditions macroéconomiques volatiles, le Conseil a déclaré un dividende semestriel de 0,02 $ par action ordinaire le 27 mai 2026 (Montréal) / 28 mai 2026 (Sydney), en lien avec les résultats annuels pour la période terminée le 31 mars 2026.

Résultats financiers

Prix de vente moyen réalisé brut de 120,5 $ US/tms 1 , comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 120,8 $ US/tms pour la période;

, comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 120,8 $ US/tms pour la période; Prix de vente moyen réalisé net de 87,5 $ US/tms 1 , en hausse de 1 % d'un trimestre à l'autre et de 3 % d'une année à l'autre;

, en hausse de 1 % d'un trimestre à l'autre et de 3 % d'une année à l'autre; Coût comptant C1 pour le concentré de minerai de fer chargé sur les navires au port de Sept-Îles totalisant 82,7 $/tms 1 (60,3 $ US/tms) 2 , en hausse de 12 % d'un trimestre à l'autre, en raison principalement de l'entretien semestriel planifié des deux usines de concentration, et en hausse de 3 % d'une année à l'autre. Le coût comptant C1 pour la période a été impacté par les volumes inférieurs transportés jusqu'aux installations portuaires en raison de perturbations du service ferroviaire et des conditions hivernales difficiles, ainsi que par la hausse substantielle des prix du carburant, à la fin du trimestre, découlant du conflit au Moyen-Orient;

(60,3 $ US/tms) , en hausse de 12 % d'un trimestre à l'autre, en raison principalement de l'entretien semestriel planifié des deux usines de concentration, et en hausse de 3 % d'une année à l'autre. Le coût comptant C1 pour la période a été impacté par les volumes inférieurs transportés jusqu'aux installations portuaires en raison de perturbations du service ferroviaire et des conditions hivernales difficiles, ainsi que par la hausse substantielle des prix du carburant, à la fin du trimestre, découlant du conflit au Moyen-Orient; Résultat net de 23,2 M$, ce qui représente un BPA de 0,04 $, comparativement à un résultat net de 65,0 M$ (BPA de 0,12 $) au trimestre précédent et un résultat net de 39,1 M$ (BPA de 0,08 $) pour la même période de l'année précédente;

BAIIA de 114,3 M$ 1 , comparativement à 152,4 M$ 1 au trimestre précédent et à 127,4 M$ 1 à la même période de l'année précédente;

, comparativement à 152,4 M$ au trimestre précédent et à 127,4 M$ à la même période de l'année précédente; Le solde de trésorerie, en excluant la portion inutilisée des contributions en espèces initiales de Nippon Steel Corporation (« Nippon Steel ») et Sojitz Corporation (« Sojitz », et collectivement avec Nippon Steel, les « partenaires ») détenue dans un compte de trésorerie de Kami Iron Mine Partnership (le « partenariat Kami ») réservé à l'usage de la Société, totalisait 296,8 M$ au 31 mars 2026, en hausse de 51,7 M$ depuis le 31 décembre 2025, bénéficiant des robustes flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation, alors que la Société a continué de faire avancer son projet RDPB et d'investir dans des projets d'investissement durables; et

Solides liquidités disponibles pour soutenir les initiatives de croissance et les besoins généraux de l'entreprise totalisant 812,4 M$1 au 31 mars 2026, comparativement à 751,4 M$1 au 31 décembre 2025.

Mise à jour sur le projet RDPB

Le projet RDPB, qui vise à convertir jusqu'à la moitié de la capacité du Lac Bloom pour produire du minerai de fer de qualité RD pour bouletage d'une teneur allant jusqu'à 69 % Fe, a progressé comme prévu. Le début de la production pour vente commerciale est anticipé d'ici la fin juin 2026 avec une augmentation graduelle des volumes de production par la suite;

Les activités de mise en service ont progressé parallèlement aux travaux de construction, avec un renforcement des vérifications préopérationnelles et la mise en service à l'eau, ce qui a permis de compléter avec succès les premiers essais de production en mars 2026; et

Les investissements trimestriels et cumulatifs s'élevaient à 39,0 M$ et 479,5 M$, respectivement, au 31 mars 2026, comparativement à un investissement cumulatif estimé à 500 M$.

Projets en développement et autres initiatives de croissance

Le 17 avril 2026, la Société a conclu l'acquisition de 100 % des actions de Rana Gruber ASA (« Rana Gruber »), un producteur norvégien de minerai de fer de haute pureté de premier plan. L'acquisition a été clôturée à un prix d'acquisition total d'environ 300 millions de dollars américains, frais et dépenses connexes en sus (l'« acquisition »), qui a été financé grâce à une combinaison d'une nouvelle facilité de prêt à terme garanti d'un montant de 150 millions de dollars américains de quatre ans (le « prêt à terme »), du produit net d'un placement privé d'actions de 100 millions de dollars américains réalisé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, et des liquidités disponibles. De plus amples détails concernant l'acquisition sont disponibles dans le communiqué de presse de la Société daté du 10 avril 2026 (Montréal), disponible sous son profil auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com;

En lien avec l'acquisition, Champion et certaines de ses filiales ont refinancé les facilités de crédit de premier rang syndiquées de la Société en date du 1 er avril 2026 afin, notamment, de reporter l'échéance jusqu'en avril 2030, d'établir le prêt à terme et d'apporter des modifications à la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 400 millions de dollars américains, notamment pour tenir compte de l'acquisition;

avril 2026 afin, notamment, de reporter l'échéance jusqu'en avril 2030, d'établir le prêt à terme et d'apporter des modifications à la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 400 millions de dollars américains, notamment pour tenir compte de l'acquisition; Le partenariat Kami a reçu une contribution financière de Ressources naturelles Canada, dans le cadre du Fonds du premier et du dernier kilomètre (anciennement le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques), afin de faire progresser l'étude de faisabilité afférente aux principales infrastructures énergétiques et de transport du projet Kami; et

Poursuite des travaux dans le cadre de l'étude de faisabilité définitive (« EFD ») du projet Kami, laquelle devrait être complétée au deuxième semestre de l'année civile 2026.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom

La Société effectue l'entretien planifié de ses deux usines en tandem, aux deuxième et quatrième trimestres financiers, ce qui peut générer des variations marquées d'un trimestre à l'autre au niveau de la production et des coûts d'extraction minière et de traitement.





T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T4

Exercice 2025 Variation

annuelle















Données d'exploitation













Stérile extrait et transporté (tmh)

10 979 800 12 088 600 (9 %)

10 886 200 1 % Minerai extrait et transporté (tmh)

9 915 100 10 549 700 (6 %)

9 470 100 5 % Matériel extrait et transporté (tmh)

20 894 900 22 638 300 (8 %)

20 356 300 3 % Ratio de déblaiement

1,11 1,15 (3 %)

1,15 (3 %) Minerai broyé (tmh)

9 744 200 10 443 200 (7 %)

9 160 300 6 % Teneur d'alimentation (% Fe)

28,8 29,1 (1 %)

29,2 (1 %) Récupération du Fe (%)

80,6 79,7 1 %

78,3 3 % Teneur du produit (% Fe)

66,2 66,5 -- %

66,5 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

3 435 100 3 661 400 (6 %)

3 167 000 8 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 455 400 3 895 300 (11 %)

3 495 300 (1 %)

Le Lac Bloom a produit 3,4 Mtmh de concentré de minerai de fer de haute pureté (66,2 % Fe) au cours du trimestre terminé le 31 mars 2026, en progression de 8 % comparativement à la même période en 2025, principalement attribuable à la productivité et à la récupération du fer plus élevées, et partiellement contrebalancées par une teneur d'alimentation plus basse. Durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, le taux de récupération du fer a grimpé à 80,6 % par rapport à 78,3 % lors de la même période en 2025, bénéficiant du rendement accru des systèmes gravimétriques grâce à l'application de programmes de travaux et à l'optimisation des opérations. Tout en sachant que les taux de récupération du fer peuvent fluctuer en fonction du plan minier et de ses variations dans la teneur d'alimentation, la Société poursuivra ses efforts pour améliorer et stabiliser ses taux de récupération du fer au fil du temps.

Le volume des ventes de concentré de minerai de fer durant le trimestre terminé le 31 mars 2026 était comparable à la même période de l'année précédente et a surpassé la production pour le cinquième trimestre consécutif, alors que la Société a continué de réduire ses stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom et au port de Sept-Îles. Les volumes vendus ont été affectés par le déraillement d'un train exploité par un tiers qui a impacté les services ferroviaires au début de la période, suivie de perturbations qui ont persisté sur une grande partie du trimestre. Malgré cet impact, le cumul des stocks de concentré de minerai de fer au Lac Bloom et au port totalisait 1,3 Mtmh au 31 mars 2026, comparativement à 1,5 Mtmh au 31 décembre 2025. La Société évalue présentement ses stratégies de gestion des stocks au site minier et au port en prévision des changements à venir au niveau de son offre de produits avec l'arrivée de minerai de fer de qualité RDPB. Elle vise ainsi à maintenir ses stocks de produits de minerai de fer pour vente commerciale à des niveaux adéquats, tout en gérant les stocks de minerai de fer de différentes qualités, ainsi que la logistique de production et de vente.

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, la Société a extrait et transporté 20,9 Mtmh de stériles et de minerai, surpassant le volume de 20,4 Mtmh enregistré à la même période de l'année précédente. Cette solide performance minière reflète l'ajout d'équipements de chargement et la récente mise en service d'une nouvelle foreuse, ainsi que de meilleurs taux d'utilisation et de disponibilité des camions de halage. Le ratio de déblaiement pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 s'est établi à 1,11, comparativement au ratio de 1,15 enregistré à la même période de l'année précédente. Champion prévoit maintenir cette cadence de déblaiement lors des périodes à venir, conformément à son plan sur la durée de vie de la mine.

3. Rendement financier





T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T4

Exercice 2025 Variation

annuelle















Données financières (en milliers de dollars)













Produits

414 505 472 309 (12 %)

425 345 (3 %) Coût des ventes

285 785 287 712 (1 %)

279 644 2 % Autres dépenses

27 893 28 747 (3 %)

19 619 42 % Charges financières nettes

19 733 2 101 839 %

11 286 75 % Résultat net

23 186 64 972 (64 %)

39 140 (41 %) BAIIA1

114 340 152 408 (25 %)

127 378 (10 %)















Statistiques (en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé brut1

165,1 162,9 1 %

160,4 3 % Prix de vente moyen réalisé net1

120,0 121,3 (1 %)

121,7 (1 %) Coût comptant C11

82,7 73,9 12 %

80,0 3 % CMTI1

96,9 89,7 8 %

93,1 4 % Marge d'exploitation1

23,1 31,6 (27 %)

28,6 (19 %)

A. Produits

Les produits ont totalisé 414,5 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, en baisse de 10,8 M$ comparativement aux produits de 425,3 M$ enregistrés à la même période en 2025. Tel qu'indiqué dans la section ci-dessus, malgré les volumes de ventes similaires, les produits plus bas sont attribuables à la vigueur du dollar canadien durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, comparativement à la même période l'an dernier, partiellement compensée par le prix de vente moyen réalisé net plus élevé en dollars américains.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, le prix de vente moyen réalisé brut de 120,5 $ US/tms1 était pratiquement identique à l'indice P65 moyen de 120,8 $ US/tms. Les 2,3 Mtms de minerai de fer sujettes à des ajustements de prix au 31 mars 2026 ont été évaluées à un prix de vente à terme moyen de 120,2 $ US/tms, ce qui est comparable au prix moyen de l'indice P65 pour la période. Par ailleurs, les prix des indices utilisés dans le cadre des contrats de vente basés sur des prix fixés de façon rétrospective étaient aussi comparables au prix moyen de l'indice P65 pour la période. Au cours du trimestre, la Société a continué à se préparer pour la transition vers un produit RDPB de plus haute pureté et a intentionnellement réduit les volumes vendus en vertu de contrats de vente à long terme afin de rendre une plus grande proportion de ses volumes de minerai de fer disponible sur les marchés à court terme et au comptant, qui ont récemment connu une plus grande volatilité ainsi que des réductions de prix.

Des ajustements de prix provisoires négatifs liés aux ventes du trimestre précédent de 0,3 M$ ont été comptabilisés durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, ce qui représente un impact défavorable de 0,1 $ US/tms sur les 3,5 Mtms vendues au cours du trimestre. Un prix de vente final moyen de 117,2 $ US/tms a été établi pour les 2,5 Mtms de minerai de fer sujettes à des ajustements de prix au 31 décembre 2025, qui avaient été provisoirement évaluées à 117,4 $ US/tms.

Les frais de transport maritime et autres coûts ont totalisé 32,9 $ US/tms durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, ce qui représente une hausse de 18 % comparativement aux frais de 28,0 $ US/tms enregistrés à la même période de l'année précédente, reflétant principalement la hausse de 27 % de l'indice C3 moyen. Les frais de transport maritime comptabilisés au cours de la période ne reflètent que partiellement la hausse des taux du marché découlant de l'intensification du conflit en Iran. La remontée de l'indice C3 observée en mars 2026 devrait être reflétée au prochain trimestre, puisque Champion réserve typiquement ses navires de trois à cinq semaines avant la période de disponibilité désirée.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 32,9 $ US/tms et des ajustements de prix provisoires négatifs de 0,1 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net de 87,5 $ US/tms (120,0 $ CA/tms1) pour son concentré de minerai de fer de haute pureté expédié au cours du trimestre terminé le 31 mars 2026.

B. Coût des ventes et coût comptant C1

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, le coût des ventes a totalisé 285,8 M$, avec un coût comptant C1 de 82,7 $/tms1, comparativement à 279,6 M$ avec un coût comptant C1 de 80,0 $/tms1 à la même période en 2025.

Malgré une hausse importante des prix pour le carburant à la fin du trimestre, attribuable au conflit au Moyen-Orient, les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai ont totalisé 60,0 $/tms produite1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, ce qui représente une diminution de 3 % comparativement aux coûts de 62,0 $/tms produite1 à la même période de l'année précédente, en raison principalement d'une hausse de 8 % des volumes de production.

Les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire comprennent des composantes fixes et variables, et sont grandement influencés par les volumes transportés de Fermont jusqu'au port de Sept-Îles. Bien que les volumes expédiés aient été nettement inférieurs à ceux de la période comparative, les coûts sont restés comparables. La diminution des volumes, découlant du déraillement de train et des conditions hivernales difficiles, mentionné précédemment, a mené à une réduction des remises sur volumes et de l'amortissement des coûts fixes. L'indexation semestrielle des prix contractuels a aussi contribué à l'augmentation des coûts de transport terrestre et de manutention portuaire au cours du trimestre. Malgré ces facteurs, les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire par tonne vendue pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 se sont établis à 23,8 $/tms vendue1, un niveau comparable à la période de l'année précédente, reflétant les volumes de ventes comparables.

Le coût comptant C1 a aussi été affecté par les variations de l'évaluation des stocks de concentré de minerai de fer, qui tient compte des coûts d'extraction minière et de traitement du minerai engagés au trimestre précédent, ainsi que par les variations des volumes de production et de ventes.

C. Résultat net et BAIIA

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, la Société a généré un résultat net de 23,2 M$ (BPA de 0,04 $), comparativement à 39,1 M$ (BPA de 0,08 $) à la même période de l'année précédente. Ces diminutions sont principalement attribuables à la marge bénéficiaire réduite et à une perte de change latente découlant de la réévaluation de passifs monétaires nets libellés en dollars américains, en partie compensées par la variation de la juste valeur des actifs dérivés et la diminution des impôts sur le revenu et des impôts miniers.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, la Société a généré un BAIIA de 114,3 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 28 %1, comparativement à 127,4 M$, ce qui représente une marge BAIIA de 30 %1, pour la même période en 2025. Avec des volumes de ventes comparables, le BAIIA et la marge BAIIA plus faibles sont principalement attribuables à la vigueur du dollar canadien comparativement à la même période l'an dernier, qui a eu un impact défavorable sur le prix de vente moyen réalisé net, et au coût comptant plus élevé, partiellement compensé par une augmentation de la juste valeur des actifs dérivés.

D. Coût de maintien tout inclus et marge d'exploitation

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, la Société a enregistré un CMTI de 96,9 $/tms1, comparativement à 93,1 $/tms1 à la même période en 2025. Cette augmentation reflète principalement les dépenses générales et administratives et le coût comptant plus élevés, tandis que les dépenses en immobilisations de maintien étaient dans l'ensemble conformes à celles de la période comparative.

La Société a généré une marge d'exploitation de 23,1 $/tms1 pour chaque tonne de concentré de minerai de fer de haute pureté vendue au cours du trimestre terminé le 31 mars 2026, comparativement à 28,6 $/tms1 à la même période de l'année précédente. Cette diminution reflète principalement le CMTI plus élevé pour la période.

4. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 28 mai 2026 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 23 h 00 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le +1-888-699-1199 en Amérique du Nord ou le +61-2-8017-1385 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-660-6345 en Amérique du Nord ou le +1-289-819-1450 outremer, puis en composant le code d'accès 43604#.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est un producteur de minerai de fer de haute pureté, avec des activités au Canada et en Norvège. Par l'entremise de Minerai de fer Québec inc., Champion détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer de haute pureté (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Le concentré de minerai de fer du Lac Bloom est expédié par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour être en mesure de convertir jusqu'à la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer de haute pureté et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P61.

Depuis le 10 avril 2026, Champion détient et exploite également Rana Gruber, un producteur norvégien de minerai de fer établi à Mo i Rana, Nordland. Avec une production continue depuis les années 1960, Rana Gruber produit environ 1,8 million de tonnes métriques sèches par année de concentré de minerai de fer, d'hématite et de magnétite.

Champion a livré ses concentrés de minerai de fer à l'échelle mondiale, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus de ses mines en production, Champion détient une participation de 51 % dans le partenariat Kami, en partenariat avec Nippon Steel et Sojitz. Le projet est situé à proximité d'infrastructures existantes, à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Champion détient également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant les propriétés Cluster II, situées à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable (des « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « sera », « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) la durée de vie de la mine du Lac Bloom, les taux de récupération et les efforts visant à améliorer ces taux, la production, les retombées économiques et autres, la capacité nominale et les occasions et avantages associés; (ii) le projet visant à valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à un degré de pureté plus élevé et à convertir près de la moitié de la capacité minière accrue du Lac Bloom afin de produire du minerai de fer destiné à la réduction directe pour bouletage (le projet RDPB), l'échéancier de réalisation anticipé du projet RDPB, incluant les délais anticipés jusqu'au début de la production pour vente commerciale et l'atteinte de la pleine capacité de production, les paramètres de production ainsi que le moment de leur réalisation; (iii) l'évaluation des stratégies visant à optimiser les rendements du capital; (iv) l'étude du projet Kami et l'échéancier prévu pour son achèvement; (v) la Politique de dividendes (telle que définie ci-dessus) ainsi que la stratégie globale de distributions aux actionnaires et les politiques connexes, les résultats escomptés et les stratégies alternatives; (vi) le changement des méthodes de production de l'industrie sidérurgique, la croissance prévue de la demande mondiale pour des produits de minerai de fer à plus haute pureté et de fer préréduit (DRI), ainsi que le déficit de marché et les primes plus élevées qui s'en suivent, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant la transition de l'offre de produits de la Société (y compris la production de produits RDPB de haute pureté), son expansion géographique, l'élargissement de ses marchés et de sa clientèle, les investissements connexes ainsi que les avantages attendus; (vii) le maintien d'activités de déblaiement accrues; (viii) les stratégies de gestion des stocks de minerai afin de maintenir des niveaux adéquats de produits de minerai de fer commercialisables entreposés; (ix) le lien entre les prix pour le minerai de fer et les frais de transport maritime (y compris les perspectives quant à l'indice C3) et l'impact sur la Société; (x) l'avis de la Société concernant les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières, y compris l'utilité de ces mesures permettant aux investisseurs de mieux comprendre les résultats de la Société et sa capacité à générer des résultats d'exploitation, de comparer les résultats d'exploitation entre les périodes, d'évaluer le rendement des activités de la Société, d'évaluer ses liquidités et ses flux de trésorerie servant à financer ses besoins en fonds de roulement et ses dépenses d'investissement et assurer le service de la dette; (xi) l'avis de la Société concernant la conformité aux lois et aux règlements applicables, notamment le fait que la Société dispose de tous les permis, licences et approbations requis pour exercer ses activités; et (xii) les initiatives stratégiques et de croissance et les opportunités de la Société en général, leur potentiel d'optimisation des rendements pour les actionnaires, le calendrier de communication de ces éléments.

Risques

Bien que la Société croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les prix du minerai de fer; (ii) les prix de l'énergie; (iii) les coûts d'exploitation; (iv) les coûts de transport; (v) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (vi) la disponibilité continue de capital et de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (vii) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique vers de nouvelles méthodes de production, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute pureté; (viii) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu, y compris ceux des fournisseurs tiers ou des contreparties; (ix) des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; (x) les résultats des études de faisabilité; (xi) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (xii) les délais dans les projets; (xiii) les événements géopolitiques; et (xiv) les effets de catastrophes et de crises de santé publique sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2026, disponible sous le profil de la Société auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Rien ne garantit que l'un ou l'autre des énoncés prospectifs se révélera exact, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les jugements et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens. Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), Conseil (conseil d'administration de Champion), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), M (million), km (kilomètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), RD (réduction directe), RDPB (réduction directe pour bouletage), projet Kami (projet Kamistiatusset), indice C3 (indice Capesize C3 de la bourse baltique), indice P61 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 61 % Fe), indice P62 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe), indice P65 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe), BAIIA (bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers, les charges financières nettes et l'amortissement) et BPA (bénéfice par action). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas, et « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière telles qu'émises par l'International Accounting Standards Board.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration.

Les états financiers consolidés audités de la Société et le rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 mars 2026 sont disponibles sous le profil de la Société auprès de l'ASX (www.asx.com.au), sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com) à compter du 28 mai 2026.

____________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS, ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous -- Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières, pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 22 du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 mars 2026, disponible auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 2 Se reporter à la rubrique 7 du rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 mars 2026, disponible auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substituts aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

La Société présente certaines de ses mesures non conformes aux IFRS et de ses autres mesures financières en dollars américains et en dollars canadiens, afin de faciliter la comparaison avec les mesures présentées par d'autres sociétés.

BAIIA et marge BAIIA

(en milliers de dollars)

T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 T4

Exercice 2025









Bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers

51 078 105 456 74 646 Charges financières nettes

19 733 2 101 11 286 Amortissement

43 529 44 851 41 446 BAIIA

114 340 152 408 127 378 Produits

414 505 472 309 425 345 Marge BAIIA

28 % 32 % 30 %

Liquidités disponibles





Au 31 mars

Au 31 décembre (en milliers de dollars)

2026

2025









Trésorerie et équivalents de trésorerie

296 788

245 092 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

515 600

506 340 Liquidités disponibles

812 388

751 432

Coût comptant C1





T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 T4

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 455 400 3 895 300 3 495 300









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

285 785 287 712 279 644









Coût comptant C1 (par tms vendue)

82,7 73,9 80,0

Coût de maintien tout inclus





T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 T4

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 455 400 3 895 300 3 495 300









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

285 785 287 712 279 644 Dépenses en immobilisations de maintien

31 162 46 956 33 230 Dépenses générales et administratives

17 836 14 744 12 457



334 783 349 412 325 331









CMTI (par tms vendue)

96,9 89,7 93,1

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 T4

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 455 400 3 895 300 3 495 300









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Produits

414 505 472 309 425 345 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

120,0 121,3 121,7









CMTI (par tms vendue)

96,9 89,7 93,1 Marge d'exploitation (par tms vendue)

23,1 31,6 28,6 Marge bénéficiaire

19 % 26 % 24 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 T4

Exercice 2025







Concentré de minerai de fer vendu (tms) 3 455 400 3 895 300 3 495 300







(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)





Produits 414 505 472 309 425 345 Ajustements de prix provisoires 299 (4 373) (5 389) Frais de transport maritime et autres coûts 155 844 166 539 140 627 Produits bruts 570 648 634 475 560 583







Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 165,1 162,9 160,4

SOURCE Champion Iron Limited

Pour plus de renseignements : Champion Iron Limited, Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, +1-514-316-4858, poste 1128, [email protected]