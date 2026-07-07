CHAMPION IRON ANNONCE LA DIFFUSION DE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE FINANCIER 2027, LES DÉTAILS D'UN APPEL CONFÉRENCE ET UNE WEBDIFFUSION, ET LA DATE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - SYDNEY, le 8 juillet 2026 - Champion Iron Limited (ASX : CIA) (TSX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce qu'elle tiendra un appel conférence et une webdiffusion le 30 juillet 2026 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 23 h 00 (heure de Sydney) au cours desquels les membres de sa haute direction discuteront des résultats opérationnels et financiers du premier trimestre terminé le 30 juin 2026 de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2027.

Les états financiers et le rapport de gestion de Champion du trimestre terminé le 30 juin 2026 seront publiés avant l'appel conférence et la webdiffusion. Ceux-ci seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Rapports Réglementaires & Financiers » à l'adresse www.championiron.com, et sous le profil de la Société sur l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Une retransmission audio de la conférence sera disponible pour une période de 90 jours sur le site Internet de Champion à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations .

Accès à la conférence téléphonique :

Tel. local & outremer : (+1) 416 945 7677 Tel. Amérique du Nord : (+1) 888 699 1199 Tel. Australie : (+61) 2 8017 1385 Webdiffusion: www.championiron.com/investisseurs Retransmission Outremer : (+1) 289 819 1450 Retransmission Amérique du Nord : (+1) 888 660 6345 Numéro d'accès : 84810 # Expiration : jeudi le 6 août 2026 à 23 h 59 (heure de Montréal) /

vendredi le 7 août 2026 à 13 h 59 (heure de Sydney)

Champion confirme également que son assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 26 août 2026 à 17 h 00 (heure de Montréal) / 27 août 2026 à 7 h 00 (heure de Sydney), et que la dernière date pour les nominations d'administrateurs sera le 16 juillet 2026 avant 3 h 00 (heure de Montréal) / 17 h 00 (heure de Sydney). Des informations supplémentaires concernant l'assemblée annuelle des actionnaires seront annoncées avant l'événement.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est un producteur de minerai de fer de haute pureté, avec des activités au Canada et en Norvège. Par l'entremise de Minerai de fer Québec inc., Champion détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer de haute pureté (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Le concentré de minerai de fer du Lac Bloom est expédié par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour être en mesure de convertir jusqu'à la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer de haute pureté et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P61.

Champion détient et exploite également Rana Gruber AS, un producteur norvégien de minerai de fer établi à Mo i Rana, Nordland. Avec une production continue depuis les années 1960, Rana Gruber produit environ 1,8 million de tonnes métriques sèches par année de concentré de minerai de fer, d'hématite et de magnetite.

Champion a livré ses concentrés de minerai de fer à l'échelle mondiale, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus de ses mines en production, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, en partenariat avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, par l'intermédiaire duquel le projet Kami est détenu. Situé à environ 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom, le projet bénéficie d'un accès aux infrastructures existantes. Champion détient également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant les propriétés Cluster II, situées à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

SOURCE Champion Iron Limited

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