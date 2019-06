Champion Iron nomme Steve Boucratie à titre de vice-président, affaires juridiques et secrétaire corporatif

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (la « Société » ou « Champion ») est heureuse d'annoncer la nomination de Steve Boucratie à titre de vice-président, affaires juridiques et secrétaire corporatif. M. Boucratie compte 13 années d'expérience dans le domaine juridique et des transactions, Avant de se joindre à Champion, il agissait à titre de Directeur, affaires juridiques et secrétaire corporatif adjoint de Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko »). Il a aussi fait un passage remarqué au cabinet d'avocats Fasken Martineau Dumoulin LLP où il a exercé en droit des affaires en tant qu'associé.

« Au nom du conseil d'administration et au nom de Champion, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Steve et sommes convaincus de la valeur ajoutée qu'il apportera à notre équipe de direction, a commenté David Cataford, président-directeur général de Champion. Steve se joint à l'équipe à un moment charnière, soit au moment où nous envisageons des opportunités de croissance organique par l'expansion de nos opérations à la mine du Lac Bloom. Son expérience en droit minier, en droit des affaires, en droit des valeurs mobilières ainsi que ses compétences en gouvernance d'entreprise et en financement corporatif constituent autant d'actifs pour réussir les prochaines phases de notre croissance. Nous sommes heureux de bénéficier de ses connaissances, ce qui permettra de rehausser le niveau d'expertise de la Société et de générer de la valeur pour les actionnaires. »

M. Boucratie est membre du Barreau du Québec et détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ainsi qu'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du Lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur l'amélioration de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

