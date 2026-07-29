CHAMPION IRON ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE FINANCIER 2027

Production trimestrielle de 3,9 Mtmh, ventes de 3,3 Mtms, produits de 357 M$ et BAIIA de 33 M$ 1

Production initiale de minerai de fer de qualité RD dans le cadre du projet RDPB avec les premières expéditions prévues au deuxième trimestre de l'exercice financier 2027

Réalisation de l'acquisition de Rana Gruber, un producteur norvégien de minerai de fer de haute pureté de premier plan

MONTRÉAL, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- SYDNEY, le 30 juillet 2026 - Champion Iron Limited (ASX: CIA) (TSX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce ses résultats opérationnels et financiers pour son premier trimestre financier terminé le 30 juin 2026.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Dans un contexte marqué par l'incertitude économique et la volatilité des marchés, notre équipe demeure résolument engagée dans l'exécution de nos priorités stratégiques et dans l'optimisation de nos opérations afin de renforcer notre position concurrentielle et notre résilience financière. L'achèvement du projet RDPB démontre une fois de plus notre capacité à mener à bien des projets d'envergure, nous permettant d'établir des relations avec de nouveaux clients, de contribuer davantage à la décarbonation de l'industrie sidérurgique et d'améliorer les prix réalisés pour nos produits. Alors que nous complétons l'intégration de Rana Gruber, nous concentrons désormais nos efforts sur la concrétisation des occasions qui se présentent au sein de l'organisation, notamment par des initiatives de gestion des coûts, tout en continuant de déployer notre vision à long terme et en consolidant la position de Champion parmi les principaux fournisseurs mondiaux de minerai de fer de haute pureté. »

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 30 juillet 2026 à 9 h (heure de Montréal) / 23 h (heure de Sydney) pour discuter des résultats de son premier trimestre financier terminé le 30 juin 2026. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

Note aux lecteurs

À la suite de l'acquisition de Rana Gruber AS (« Rana Gruber ») le 10 avril 2026, et afin d'assurer une transparence accrue à l'égard de la performance du Lac Bloom et de Rana Gruber, les données opérationnelles et les données financières sélectionnées sont présentées séparément pour le Lac Bloom et Rana Gruber à la section 2 du présent communiqué de presse. Il est également important de souligner qu'à la suite de cette acquisition, Champion a harmonisé l'information financière de Rana Gruber avec ses propres pratiques de présentation de l'information financière. Par conséquent, il convient de faire preuve de prudence lors de la comparaison des résultats de la période courante avec les résultats historiques de Rana Gruber publiés avant la réalisation de l'acquisition, ainsi qu'avec les résultats précédemment publiés par Champion. Des renseignements supplémentaires sur l'acquisition de Rana Gruber sont présentés dans les états financiers consolidés résumés non audités et le rapport de gestion connexe de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, disponibles auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Aucun accident de travail sérieux ni incident environnemental majeur n'a été signalé durant le trimestre terminé le 30 juin 2026;

Production trimestrielle de 3,9 Mtmh de concentrés de minerai de fer de haute pureté pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, en progression de 12 % comparativement à la même période de l'année précédente, reflétant principalement l'acquisition de Rana Gruber (0,4 Mtmh) parallèlement à la performance opérationnelle du Lac Bloom (3,5 Mtmh); et

Ventes trimestrielles de 3,3 Mtms de concentrés de minerai de fer de haute pureté (3,1 Mtms et 0,2 Mtms du Lac Bloom et de Rana Gruber, respectivement) pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, en baisse de 13 % comparativement à la même période de l'année précédente, reflétant principalement la transition planifiée et le calendrier des expéditions en lien avec la montée en cadence du projet RDPB au Lac Bloom, en partie compensés par les ventes issues des activités de Rana Gruber.

Résultats financiers

Les résultats financiers du trimestre ont été affectés par le calendrier des expéditions de minerai de fer en lien avec les activités de mise en service du projet RDPB, ce qui a fait en sorte de reporter à des périodes ultérieures une portion des produits et par conséquent, du résultat net, du BAIIA et des flux de trésorerie d'exploitation associés, ainsi que par les frais de transport maritime et de carburant plus élevés et par la répartition des coûts fixes sur des volumes plus faibles;

Prix de vente moyen réalisé brut de 115,2 $ US/tms 1 , comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 121,9 $ US/tms pour la période;

, comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 121,9 $ US/tms pour la période; Prix de vente moyen réalisé net de 77,5 $ US/tms 1 , en baisse de 11 % d'un trimestre à l'autre, mais en hausse de 6 % d'une année à l'autre;

, en baisse de 11 % d'un trimestre à l'autre, mais en hausse de 6 % d'une année à l'autre; Coût comptant C1 pour les concentrés de minerai de fer chargés sur les navires totalisant 83,7 $/tms 1 (60,5 $ US/tms) 2 , en hausse comparativement au coût de 81,9 $/tms 1 (59,2 $ US/tms) 2 enregistré à la même période en 2025. Le coût comptant C1 pour la période a été défavorablement affecté par la répartition des coûts fixes sur des volumes de ventes de minerai de fer plus faibles, ainsi que par la hausse substantielle des prix du carburant découlant du conflit au Moyen-Orient;

(60,5 $ US/tms) , en hausse comparativement au coût de 81,9 $/tms (59,2 $ US/tms) enregistré à la même période en 2025. Le coût comptant C1 pour la période a été défavorablement affecté par la répartition des coûts fixes sur des volumes de ventes de minerai de fer plus faibles, ainsi que par la hausse substantielle des prix du carburant découlant du conflit au Moyen-Orient; Perte nette de 41,5 M$, ce qui représente une perte par action de 0,07 $, comparativement à un résultat net de 23,2 M$ (BPA de 0,04 $) au trimestre précédent et un résultat net de 23,8 M$ (BPA de 0,05 $) pour la même période de l'année précédente. La perte nette est principalement attribuable à une perte de change latente de 17,2 M$ sur des passifs monétaires nets libellés en monnaies étrangères, ainsi qu'aux variations défavorables de la juste valeur d'instruments dérivés de 17,6 M$;

BAIIA de 32,8 M$ 1 , comparativement à 114,3 M$ 1 au trimestre précédent et à 57,8 M$ 1 à la même période de l'année précédente, défavorablement affecté par plusieurs facteurs, dont le calendrier des ventes, les variations défavorables de la juste valeur d'instruments dérivés de 17,6 M$ qui ont aussi impacté la perte nette, les coûts de démarrage du projet RDPB de 6,6 M$ et les ajustements de valorisation d'inventaire liés à l'acquisition de Rana Gruber de 2,9 M$;

, comparativement à 114,3 M$ au trimestre précédent et à 57,8 M$ à la même période de l'année précédente, défavorablement affecté par plusieurs facteurs, dont le calendrier des ventes, les variations défavorables de la juste valeur d'instruments dérivés de 17,6 M$ qui ont aussi impacté la perte nette, les coûts de démarrage du projet RDPB de 6,6 M$ et les ajustements de valorisation d'inventaire liés à l'acquisition de Rana Gruber de 2,9 M$; Le solde de trésorerie, en excluant la portion inutilisée des contributions en espèces initiales de Nippon Steel Corporation (« Nippon Steel ») et Sojitz Corporation (« Sojitz », et collectivement avec Nippon Steel, les « partenaires ») détenue dans un compte de trésorerie affectée par Kami Iron Mine Partnership (le « partenariat Kami »), totalisait 198,6 M$ au 30 juin 2026, en baisse de 98,2 M$ depuis le 31 mars 2026, reflétant principalement les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation plus basses et l'utilisation des liquidités disponibles pour financer l'acquisition de Rana Gruber; et

Les liquidités disponibles sont restées robustes à 653,1 M$1 au 30 juin 2026, comparativement à 812,4 M$1 au 31 mars 2026.

Mise à jour sur le projet RDPB

Aboutissement du projet RDPB en respect du budget récemment estimé à 500 M$, avec des investissements cumulés totalisant 493,7 M$ au 30 juin 2026;

Conclusion d'un accord commercial couvrant une portion de la capacité de production à brève échéance et poursuite des discussions avec d'autres clients potentiels; et

Production des premiers lots de minerai de fer de qualité RD, avec les premières expéditions commerciales anticipées au troisième trimestre de l'année civile 2026.

Projets en développement et autres initiatives de croissance

Réalisation de l'acquisition de Rana Gruber le 10 avril 2026; et

Signature d'un nouveau prêt à terme dans le cadre des facilités de crédit de premier rang syndiquées de la Société afin de financer l'acquisition de Rana Gruber et report de l'échéance de la facilité de crédit renouvelable de premier rang de 400 M$ US jusqu'en avril 2030.

2. Résultats financiers et opérationnels





T1

Exercice 2027 T4

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T1

Exercice 2026 Variation

annuelle















Données d'exploitation consolidées













Concentrés de minerai de fer produits (tmh)

3 939 400 3 435 100 15 %

3 520 600 12 % Concentrés de minerai de fer vendus (tms)

3 339 000 3 455 400 (3 %)

3 831 800 (13 %)















Données financières consolidées (en milliers de dollars)













Produits

356 876 414 505 (14 %)

390 027 (8 %) Coût des ventes

288 751 285 785 1 %

313 928 (8 %) Résultat net (perte nette)

(41 528) 23 186 (279 %)

23 784 (275 %) Résultat net ajusté (perte nette ajustée)1

(35 229) 23 186 (252 %)

23 784 (248 %) BAIIA1

32 790 114 340 (71 %)

57 753 (43 %)















Statistiques consolidées (en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé brut1

158,7 165,1 (4 %)

146,0 9 % Prix de vente moyen réalisé net1

106,9 120,0 (11 %)

101,8 5 % Coût comptant C11

83,7 82,7 1 %

81,9 2 % CMTI1

111,3 96,9 15 %

96,2 16 % Marge d'exploitation1

(4,4) 23,1 (119 %)

5,6 (179 %)

A. Produits consolidés

Les produits ont totalisé 356,9 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, en baisse de 33,2 M$ comparativement aux produits de 390,0 M$ enregistrés à la même période de l'année précédente, malgré l'inclusion de 23,9 M$ de produits de Rana Gruber suivant l'acquisition réalisée le 10 avril 2026. En excluant l'acquisition de Rana Gruber, les produits plus bas sont principalement attribuables au volume des ventes plus faible du Lac Bloom pour le trimestre terminé le 30 juin 2026 comparativement à la même période en 2025. Le volume des ventes du Lac Bloom a été affecté par le calendrier des expéditions maritimes, puisque les réservations de navires reflétaient une diminution anticipée des volumes transportés jusqu'au port de Sept-Îles durant la période de montée en cadence du projet RDPB. L'augmentation du prix de vente moyen réalisé brut a compensé l'augmentation des coûts de transport maritime au cours de la période, comparativement à la période précédente.

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, le prix de vente moyen réalisé brut de 115,2 $ US/tms1 était inférieur à l'indice P65 moyen de 121,9 $ US/tms. Les 2,1 Mtms de minerai de fer vendues, mais toujours sujettes à des ajustements de prix au 30 juin 2026 ont été évaluées à un prix de vente à terme moyen de 110,4 $ US/tms, ce qui est inférieur au prix moyen de l'indice P65 pour la période. Par ailleurs, les prix des indices utilisés dans le cadre des ventes de concentré du Lac Bloom basés sur des prix fixés de façon rétrospective étaient aussi inférieurs au prix moyen de l'indice P65 pour la période. Au cours du trimestre, la Société a continué à se préparer pour la transition vers un produit RDPB de plus haute pureté au Lac Bloom et a intentionnellement alloué une proportion plus faible des volumes vendus en vertu de contrats à long terme. Cette approche a permis à la Société de rendre une plus grande proportion de ses produits de minerai de fer disponible sur les marchés à court terme et au comptant, qui ont récemment connu une plus grande volatilité ainsi que des prix plus bas que les principaux indices du secteur du minerai de fer.

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2026, un prix de vente final moyen de 118,3 $ US/tms a été établi pour les 2,3 Mtms de concentrés de minerai de fer vendues qui étaient sujettes à des ajustements de prix provisoires au 31 mars 2026, qui avaient été auparavant évaluées à un prix moyen estimatif de 120,2 $ US/tms. Ainsi, des ajustements de prix provisoires négatifs de 6,2 M$ ont été comptabilisés pour les tonnes auxquelles des prix provisoires avaient été attribués au 31 mars 2026, ce qui représente un impact négatif de 1,3 $ US/tms sur les 3,3 Mtms vendues au cours du trimestre.

Les frais de transport maritime et autres coûts ont totalisé 36,4 $ US/tms durant le trimestre terminé le 30 juin 2026, ce qui représente une hausse de 35 % comparativement aux frais de 26,9 $ US/tms enregistrés à la même période de l'année précédente, reflétant principalement la hausse de 63 % de l'indice C3 moyen. Bien que l'indice C3 ait beaucoup augmenté durant le trimestre, les frais de transport maritime et autres coûts de la Société ont augmenté à un rythme plus mesuré, reflétant l'agilité des stratégies de réservation des navires de la Société, les tarifs de fret favorables négociés en vertu de contrats à prix fixes inférieurs au niveau du marché pour une portion des volumes de ventes, et l'impact positif des mécanismes de tarification rétrospective. La hausse de l'indice C3, alimentée par le conflit en cours au Moyen-Orient, continuera vraisemblablement à affecter les revenus nets de Champion au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2026, puisque la plupart des navires sont réservés de trois à cinq semaines avant la période de disponibilité désirée.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 36,4 $ US/tms et des ajustements de prix provisoires négatifs de 1,3 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net de 77,5 $ US/tms2 (106,9 $ CA/tms1) pour ses concentrés de minerai de fer de haute pureté expédiés au cours du trimestre terminé le 30 juin 2026.

B. Résultats de la mine du Lac Bloom

Le Lac Bloom effectue l'entretien planifié de ses deux usines en tandem, aux deuxième et quatrième trimestres financiers, ce qui peut générer des variations marquées d'un trimestre à l'autre au niveau de la production et des coûts d'extraction minière et de traitement.





T1

Exercice 2027 T4

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T1

Exercice 2026 Variation

annuelle















Données d'exploitation de la mine













Concentrés de minerai de fer produits (tmh)

3 547 200 3 435 100 3 %

3 520 600 1 % Concentrés de minerai de fer vendus (tms)

3 128 800 3 455 400 (9 %)

3 831 800 (18 %) Ratio de déblaiement

1,04 1,11 (6 %)

1,09 (5 %) Teneur d'alimentation (% Fe)

29,5 28,8 2 %

28,2 5 % Récupération du Fe (%)

79,0 80,6 (2 %)

78,2 1 % Teneur moyenne pondérée des produits (% Fe)

66,5 66,2 -- %

66,3 -- %















Données financières sélectionnées de la mine

(en milliers de dollars)













Produits

332 980 414 505 (20 %)

390 027 (15 %) Coût des ventes

267 504 285 785 (6 %)

313 928 (15 %) Bénéfice brut

27 408 85 191 (68 %)

29 894 (8 %)















Statistiques sélectionnées de la mine

(en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé net1

106,4 120,0 (11 %)

101,8 5 % Coût comptant C11

83,4 82,7 1 %

81,9 2 % CMTI1

104,4 96,9 8 %

93,0 12 %

i. Rendement opérationnel

Le Lac Bloom a produit 3,5 Mtmh de concentrés de minerai de fer de haute pureté au cours du trimestre terminé le 30 juin 2026, un niveau comparable à la même période en 2025, bénéficiant de la teneur plus élevée du minerai extrait et du taux de récupération du fer plus élevé. Le niveau de production trimestriel a été affecté par le processus de mise en service des installations de production RDPB. La production inclut 0,6 Mtmh de concentré produit dans les infrastructures du projet RDPB, avec une qualité de produit qui s'améliore progressivement pour atteindre les spécifications de pureté ciblées dans le cadre du processus de mise en service. Conséquemment, la teneur moyenne pondérée des produits est passée à 66,5 % Fe. Durant le trimestre terminé le 30 juin 2026, le taux de récupération du fer a augmenté à 79,0 % par rapport à 78,2 % lors de la même période en 2025, bénéficiant du rendement accru des systèmes gravimétriques grâce à l'application de programmes de travaux et à l'optimisation des opérations.

Le volume des ventes de concentrés de minerai de fer durant le trimestre terminé le 30 juin 2026 était 18 % plus faible qu'à la même période de l'année précédente, car la période de l'année précédente avait bénéficié d'un volume de ventes élevé en raison des stocks de minerai accumulés. Les ventes de la période courante ont été plombées par des arrêts planifiés pour l'entretien des installations portuaires et ferroviaires tierces, ainsi que par le calendrier des ventes principalement en lien avec la mise en service du projet RDPB. Le cumul des stocks de concentrés de minerai de fer au Lac Bloom et au port totalisait 1,7 Mtmh au 30 juin 2026, comparativement à 1,3 Mtmh au 31 mars 2026. Les stocks de concentrés ont augmenté au cours du trimestre alors que la production a surpassé le volume des ventes, reflétant les dates d'expéditions et les activités de mise en service en lien avec le projet RDPB. Ces stocks devraient assurer une marge de manœuvre opérationnelle et soutenir les futures activités de ventes. Pendant que la Société poursuit la mise en service du projet RDPB, elle continue d'optimiser ses stratégies de gestion des stocks afin de maintenir ses stocks de produits pour vente commerciale à des niveaux adéquats, gérer les stocks de minerai de fer de différentes qualités et améliorer la logistique de production et de vente.

Durant le trimestre terminé le 30 juin 2026, la Société a extrait et transporté 19,8 Mtmh de stériles et de minerai, comparativement à 21,0 Mtmh à la même période de l'année précédente. Le ratio de déblaiement pour le trimestre terminé le 30 juin 2026 s'est établi à 1,04, comparativement au ratio de 1,09 enregistré à la même période de l'année précédente. Champion prévoit maintenir cette cadence de déblaiement lors des périodes à venir, conformément à son plan sur la durée de vie de la mine.

ii. Rendement financier

Le coût des ventes associées aux opérations du Lac Bloom a totalisé 267,5 M$, comparativement à 313,9 M$ à la même période en 2025. Pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai ont totalisé 54,5 $/tms produite1, ce qui représente une augmentation de 1 % comparativement aux coûts de 53,7 $/tms produite1 à la même période de l'année précédente, principalement attribuable à la hausse des prix pour le carburant en raison du conflit au Moyen-Orient et des prix plus élevés pour les explosifs, en partie compensés par des efforts d'optimisation des coûts. Les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire comprennent des composantes fixes et variables, et sont grandement influencés par les volumes transportés de Fermont jusqu'au port de Sept-Îles. Les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire pour le trimestre terminé le 30 juin 2026 se sont établis à 30,6 $/tms vendue1, en hausse de 26 % par rapport à la période comparative de l'année précédente, reflétant principalement le volume des ventes plus bas. Le coût des ventes a aussi été affecté par les variations de l'évaluation des stocks de concentrés de minerai de fer, qui tient compte des coûts d'extraction minière et de traitement du minerai engagés au trimestre précédent, ainsi que par les variations des volumes de production et de ventes. Conséquemment, le coût comptant C1 du Lac Bloom a totalisé 83,4 $/tms1, comparativement à 81,9 $/tms1 pour la même période en 2025. Le coût comptant C1 exclut les coûts de démarrage du projet RDPB, qui englobent principalement des coûts opérationnels inhabituels engagés pendant que l'usine progresse vers la production commerciale.

Malgré les volumes d'expéditions plus faibles, le bénéfice brut est resté relativement stable à 27,4 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, comparativement à 29,9 M$ à la même période en 2025. Cela reflète principalement les prix de vente réalisés plus élevés et l'impact des variations de l'évaluation des stocks, qui ont en partie compensé l'impact des volumes de ventes plus faibles.

Le CMTI a totalisé 104,4 $/tms1 pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, comparativement à 93,0 $/tms1 à la même période de l'année précédente. L'augmentation du CMTI reflète principalement les volumes d'expéditions plus faibles et les dépenses en immobilisations de maintien plus élevées, attribuables à l'expansion de la capacité d'entreposage du parc à résidus en lien avec le plan d'investissement à long terme de la Société au Lac Bloom, aux dépenses liées à la réfection de l'équipement minier, et aux initiatives de développement minier en cours, notamment les travaux de forage topographique et de prédécoupage. Le calendrier de réalisation des travaux de maintien planifiés pour l'exercice financier en cours a aussi fait en sorte qu'une proportion plus importante des dépenses de maintien a été engagée durant le premier trimestre.

C. Résultats de la mine Rana Gruber

Toute comparaison des coûts unitaires entre les différents secteurs d'exploitation de Champion doit être interprétée en tenant compte des différences dans les méthodes de production, les opérations de traitement et les infrastructures logistiques de chaque site. Compte tenu de la distance de transport ferroviaire beaucoup plus courte que celle du Lac Bloom, la structure de coût de Rana Gruber comporte une part beaucoup plus petite attribuable au transport terrestre et à la manipulation portuaire, tandis qu'une proportion plus importante des coûts est engagée dans le cadre des activités d'extraction minière et de traitement du minerai.

Les résultats de Rana Gruber présentés ci-dessous ont été consolidés à compter de la date d'acquisition du 10 avril 2026 et représentent donc moins qu'un trimestre complet d'exploitation.





T1

Exercice 2027





Données d'exploitation de la mine



Concentrés de minerai de fer produits (tmh)

392 200 Concentrés de minerai de fer vendus (tms)

210 200 Ratio de déblaiement à ciel ouvert

2,00 Teneur d'alimentation (% Fe)

31,7 Récupération du Fe (%)

75,3 Teneur moyenne pondérée des produits (% Fe)

65,2





Données financières sélectionnées de la mine (en milliers de dollars)



Produits

23 896 Coût des ventes

21 247 Perte brute

(5 989)





Statistiques sélectionnées de la mine (en dollars par tms vendue)



Prix de vente moyen réalisé net1

113,7 Coût comptant C11

87,5 CMTI1

147,0

i. Rendement opérationnel

Rana Gruber a produit 0,4 Mtmh de concentrés de minerai de fer de haute pureté à une teneur moyenne pondérée de 65,2 % Fe depuis la date d'acquisition du 10 avril 2026. Après ajustement afin de refléter un trimestre complet d'exploitation, la production était conforme à la capacité nominale de Rana Gruber en tenant compte de l'arrêt annuel pour l'entretien qui a habituellement lieu en juin. La production a bénéficié d'un débit de traitement stable à l'usine de 1,0 Mtmh à une teneur d'alimentation moyenne pondérée de 31,7 % Fe avec un taux de récupération du fer de 75,3 %.

Les concentrés de minerai de fer vendus ont totalisé 0,2 Mtms depuis la date d'acquisition et sont restés nettement inférieurs aux niveaux de production, incluant sur une base équivalente à un trimestre complet, reflétant principalement les dates des expéditions. Par conséquent, les stocks de concentrés de minerai de fer accumulés ont augmenté à 0,4 Mtmh au cours du trimestre et restaient à des niveaux élevés au 30 juin 2026. La direction continue de mettre l'accent sur la réduction des stocks accumulés au fil du temps en optimisant les occasions de ventes.

ii. Rendement financier

Le coût des ventes a totalisé 21,2 M$ pour le trimestre, en incluant les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai de 31,2 M$, les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire de 0,6 M$ et un ajustement des stocks lié à la répartition du prix d'achat de 2,9 M$, en partie compensés par une variation de 13,5 M$ des stocks de concentrés de minerai de fer accumulés. Les coûts de manutention sont en grande partie inclus dans les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai, tandis que des coûts de transport terrestre limités sont engagés avant l'expédition, de telle sorte que les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire s'élèvent à 2,8 $/tms vendue1. Les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai ont totalisé 85,7 $/tms produite¹, tandis que le coût comptant C1 s'est élevé à 87,5 $/tms vendue1, soit plus élevé que les niveaux historiques. Le coût comptant total C1 plus élevé était attribuable à plusieurs facteurs, dont une augmentation des coûts d'extraction minière souterraine découlant de la hausse des prix pour les explosifs et d'enjeux opérationnels temporaires en lien avec la ventilation et la gestion de l'eau. Par ailleurs, les coûts d'extraction minière à ciel ouvert ont été affectés par l'accroissement des activités de halage des roches stériles dans la nouvelle fosse mise en service en janvier 2026, ainsi que par les prix plus élevés pour le carburant diésel. Le coût comptant C1 exclut l'ajustement des stocks lié à la répartition du prix d'achat, puisqu'il reflète une augmentation de la juste valeur des stocks comptabilisés dans le cadre de l'acquisition de Rana Gruber et n'est pas représentatif des coûts opérationnels sous-jacents liés à la production et à la vente de concentrés de minerai de fer.

La perte brute a totalisé 6,0 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2026 et découle principalement des faibles volumes d'expéditions, du mélange de produits d'hématite et de magnétite vendu au cours de la période, du coût des ventes plus élevé et de l'ajustement des stocks lié à la répartition du prix d'achat de 2,9 M$.

Le CMTI a totalisé 147,0 $/tms1 pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, reflétant les dépenses en immobilisations de maintien plus élevées attribuables au développement d'un nouveau niveau d'exploitation minière souterraine incluant les infrastructures associées et d'autres activités de développement minier, combiné à l'impact défavorable du volume de ventes réduit.

D. Résultat net (perte nette) et BAIIA

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, la Société a subi une perte nette de 41,5 M$ (perte par action de 0,07 $), comparativement à un résultat net de 23,8 M$ (BPA de 0,05 $) à la même période de l'année précédente. La perte nette est principalement attribuable à une perte de change latente de 17,2 M$ sur des passifs monétaires nets libellés en devises étrangères, ainsi qu'aux variations défavorables de la juste valeur de 17,6 M$ sur des instruments dérivés.

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, la Société a généré un BAIIA de 32,8 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 9 %1, comparativement à 57,8 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 15 %1, pour la même période en 2025. Le BAIIA et la marge BAIIA plus faibles reflètent principalement la variation défavorable de la juste valeur des instruments dérivés mentionnée précédemment, les coûts de démarrage du projet RDPB de 6,6 M$ et les ajustements de valorisation d'inventaire liés à l'acquisition de Rana Gruber de 2,9 M$.

E. Coût de maintien tout inclus et marge d'exploitation

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, la Société a enregistré un CMTI de 111,3 $/tms1, comparativement à 96,2 $/tms1 à la même période en 2025. Cette augmentation reflète principalement les dépenses en immobilisations de maintien et le coût comptant plus élevés, combinés aux volumes plus faibles de concentrés de minerai de fer vendus.

La Société a généré une marge d'exploitation négative de 4,4 $/tms1 pour chaque tonne de concentré de minerai de fer de haute pureté vendue au cours du trimestre terminé le 30 juin 2026, comparativement à une marge d'exploitation positive de 5,6 $/tms1 à la même période de l'année précédente. Cette diminution reflète principalement le CMTI plus élevé, en partie compensé par le prix de vente moyen réalisé net plus élevé.

3. Activités d'exploration

Durant le trimestre terminé le 30 juin 2026, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a conclu aucune entente d'option. Durant le trimestre terminé le 30 juin 2026, des dépenses d'exploration et d'évaluation de 1,9 M$ ont été engagées, comparativement à 8,8 M$ pour la même période de l'année précédente. La diminution des dépenses d'une année à l'autre reflète le transfert des propriétés Kami au partenariat Kami, et l'acquisition par les partenaires d'une participation globale de 49 % dans le partenariat en septembre 2025.

Les dépenses d'exploration et d'évaluation étaient liées à des activités canadiennes effectuées au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus amples détails sur les projets d'exploration, ainsi que des cartes, sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com à la section Opérations et Projets. Les informations présentées sur le site Web de la Société ne sont pas intégrées par renvoi au présent communiqué de presse.

4. Flux de trésorerie -- Achats d'immobilisations corporelles





Trois mois terminés



le 30 juin (en milliers de dollars)

2026

2025









Infrastructures de gestion des résidus miniers et de l'eau

20 821

14 766 Activités de déblaiement et d'extraction minière

21 636

12 975 Excavation de tunnels et infrastructures souterraines

3 782

-- Autres dépenses en immobilisations de maintien

31 965

14 500 Dépenses en immobilisations de maintien

78 204

42 241









Projet RDPB

14 218

47 460 Autres dépenses en immobilisations de développement

8 499

15 674 Achats d'immobilisations corporelles portés aux flux de trésorerie

100 921

105 375

Dépenses en immobilisations de maintien

Les investissements consentis pour le parc à résidus au cours du trimestre terminé le 30 juin 2026 s'inscrivent dans le cadre du plan à long terme de MFQ visant à soutenir les opérations sur la durée de vie de la mine. Champion reste fidèle à sa stratégie de gestion sécuritaire des résidus miniers et continue de mettre en œuvre son plan d'investissement à long terme relatif au Lac Bloom en misant sur la réalisation d'inspections régulières et une surveillance constante des infrastructures de son parc à résidus. Les activités de construction dans le parc à résidus sont typiquement effectuées entre mai et novembre, lorsque les conditions météorologiques sont les plus favorables au Lac Bloom.

Les activités de déblaiement et d'extraction minière pour le trimestre terminé le 30 juin 2026 comprenaient 17,8 M$ de coûts de développement minier, incluant du forage topographique et de prédécoupage, dont les détails figurent dans le plan d'exploitation minière de la Société (7,8 M$ à la même période en 2025). Durant le trimestre terminé le 30 juin 2026, les activités de déblaiement et d'extraction minière incluaient également un montant de 3,8 M$ en frais de déblaiement capitalisés (5,2 M$ à la même période en 2025).

Les dépenses liées à l'excavation de tunnels et aux infrastructures souterraines se rapportent à Rana Gruber et comprennent des travaux sur la rampe d'accès et d'autres infrastructures souterraines.

Les autres dépenses en immobilisations de maintien pour le trimestre terminé le 30 juin 2026 comprenaient des dépenses en lien avec les programmes de réfection de l'équipement minier. Ces dépenses s'inscrivent dans la stratégie d'investissement à long terme de la Société visant à soutenir les initiatives de croissance sur la durée de vie de la mine.

Projet RDPB

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2026, la Société a investi 14,2 M$ en dépenses d'immobilisations dans le cadre du projet RDPB (47,5 M$ à la même période de l'année précédente). La diminution reflète le fait que les activités de construction étaient en grande partie achevées, les investissements consentis au cours de la période étant principalement associés aux activités de mise en service et de montée en cadence. Les investissements cumulatifs totalisaient 493,7 M$ au 30 juin 2026.

Autres dépenses en immobilisations de développement

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, les autres dépenses en immobilisations de développement ont totalisé 8,5 M$ (15,7 M$ à la même période en 2025) et sont présentées plus en détail ci-dessous :



Trois mois terminés

le 30 juin (en milliers de dollars) 2026

2025







Améliorations et mises à niveau d'infrastructures (i) 6 017

3 019 Expansion du garage d'entretien de la mine --

457 Dépôts ou paiements finaux pour de l'équipement minier 21

6 219 Autres (ii) 2 461

5 979 Autres dépenses en immobilisations de développement 8 499

15 674

(i) Les dépenses liées aux améliorations et aux mises à niveau d'infrastructures englobent différents projets d'investissement visant à améliorer la performance ou la capacité des actifs et à se conformer aux diverses règlementations régissant les pratiques d'exploitation minière. (ii) Les autres dépenses comprennent des coûts d'emprunt capitalisés dans le cadre du projet RDPB et la construction de nouveaux puits de ventilation en lien avec les infrastructures souterraines à Rana Gruber.

5. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 30 juillet 2026 à 9 h (heure de Montréal) / 23 h (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le +1-888-699-1199 en Amérique du Nord ou le +61-2-8017-1385 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations . Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-660-6345 en Amérique du Nord ou le +1-289-819-1450 outremer, puis en composant le code d'accès 84810#.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est un producteur de minerai de fer de haute pureté, avec des activités au Canada et en Norvège. Par l'entremise de Minerai de fer Québec inc., Champion détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent des concentrés de minerai de fer de haute pureté avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe. Le concentré de minerai de fer du Lac Bloom est expédié par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion met en œuvre un programme de travaux pour être en mesure de convertir jusqu'à la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer de haute pureté et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P61 (anciennement, l'indice P62). Champion détient et exploite également Rana Gruber, un producteur norvégien de minerai de fer établi à Mo i Rana, Nordland. Avec une production continue depuis les années 1960, Rana Gruber produit environ 1,8 million de tonnes métriques sèches par année de concentrés de minerai de fer d'hématite et de magnétite. Champion a livré ses concentrés de minerai de fer à l'échelle mondiale, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde, en Asie du Sud-est, en Afrique du Nord et au Canada. En plus de ses mines en production, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, en partenariat avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, par l'intermédiaire duquel le projet Kami est détenu. Situé à environ 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom, le projet bénéficie d'un accès aux infrastructures existantes. Champion détient également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant les propriétés Cluster II, situées à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable (des « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « sera », « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend, anticipe ou est d'avis qu'ils pourraient se réaliser ou qu'ils se réaliseront, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) la durée de vie de la mine du Lac Bloom, le plan d'investissement à long terme et les efforts visant à améliorer les taux de récupération et la production, la capacité nominale et les occasions et avantages associés; (ii) le projet visant à valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à un degré de pureté plus élevé et à convertir près de la moitié de la capacité minière accrue du Lac Bloom afin de produire du minerai de fer destiné à la réduction directe pour bouletage (le projet RDPB), l'échéancier de réalisation anticipé du projet RDPB, les gains d'efficacité, les retombées économiques et autres, les discussions connexes avec des clients potentiels et les attentes à l'égard de ces derniers, les expéditions commerciales de minerai de fer prévues et leur impact sur la production, les ventes et les résultats financiers et les dates de ces différents éléments; (iii) le partenariat Kami et la capacité de Champion de réaliser les avantages de la transaction Kami avec les partenaires; (iv) l'acquisition de Rana Gruber, y compris les attentes concernant l'intégration de Rana Gruber, et la capacité de Champion de réaliser les avantages anticipés de l'acquisition de Rana Gruber; (v) le changement des méthodes de production de l'industrie sidérurgique, la croissance prévue de la demande mondiale pour des produits de minerai de fer à plus haute pureté et de fer préréduit (DRI), ainsi que le déficit de marché et les primes plus élevées qui s'en suivent, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant la transition de l'offre de produits de la Société (y compris la production de produits RDPB de haute pureté), son expansion géographique, l'élargissement de ses marchés et de sa clientèle, les investissements connexes ainsi que les avantages attendus; (vi) le maintien d'activités de déblaiement accrues; (vii) les stratégies de gestion des stocks de minerai y compris le mélange des produits, le stockage à court terme et la réduction des stocks accumulés à Rana Gruber; (viii) la stratégie de gestion sécuritaire des résidus miniers de la Société et son plan d'investissement relatif aux résidus miniers, les programmes de réfection de l'équipement minier; (ix) l'impact des taux de change sur les prix des matières premières et sur les résultats financiers de la Société; (x) le lien entre les prix pour le minerai de fer et les frais de transport maritime (y compris les perspectives quant à l'indice C3) et l'impact sur la Société; (xi) l'impact des fluctuations des prix pour le minerai de fer sur la Société et ses résultats financiers et la survenance de certains événements et leur impact sur les prix pour le minerai de fer et la demande pour des produits de minerai de fer de haute pureté; (xii) les prix des produits de la Société (y compris les prix provisoires); (xiii) les tendances observées entre les prix pour les concentrés de minerai de fer de la Société et l'indice P65; (xiv) les liquidités disponibles et la marge de manœuvre financière de la Société; (xv) l'avis de la Société concernant les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières, y compris l'utilité de ces mesures permettant aux investisseurs de mieux comprendre les résultats de la Société et sa capacité à générer des résultats d'exploitation, de comparer les résultats d'exploitation entre les périodes, d'évaluer le rendement des activités de la Société, d'évaluer ses liquidités et ses flux de trésorerie servant à financer ses besoins en fonds de roulement et ses dépenses d'investissement et assurer le service de la dette; (xvi) l'avis de la Société concernant la conformité aux lois et aux règlements applicables, notamment le fait que la Société dispose de tous les permis, licences et approbations requis pour exercer ses activités; et (xvii) les initiatives stratégiques et de croissance et les opportunités de la Société en général, ainsi que leur potentiel d'optimisation des rendements pour les actionnaires, de création de valeur pour les parties prenantes et de renforcement du leadership de la Société dans l'industrie du minerai de fer de haute pureté.

Risques

Bien que la Société croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les prix du minerai de fer; (ii) les prix de l'énergie; (iii) les coûts d'exploitation; (iv) les coûts de transport; (v) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (vi) la disponibilité continue de capital et de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (vii) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique vers de nouvelles méthodes de production, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute pureté; (viii) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu, y compris ceux des fournisseurs tiers ou des contreparties; (ix) des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; (x) les résultats des études de faisabilité; (xi) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (xii) les délais dans les projets; (xiii) les événements géopolitiques; et (xiv) les effets de catastrophes et de crises de santé publique sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2026, disponible sous le profil de la Société auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Rien ne garantit que l'un ou l'autre des énoncés prospectifs se révélera exact, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les jugements et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens. Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), Fe (fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), M (million), km (kilomètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), mine Rana Gruber (complexe minier de Mo i Rana), RD (réduction directe), RDPB (réduction directe pour bouletage), projet Kami (projet Kamistiatusset), indice C3 (indice Capesize C3 de la bourse baltique), indice P61 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 61 % Fe), indice P62 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe), indice P65 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe), BAIIA (bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers, les charges financières nettes et l'amortissement) et BPA (bénéfice par action). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas, et « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière telles qu'émises par l'International Accounting Standards Board.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration.

Les états financiers consolidés résumés non audités de la Société et le rapport de gestion connexe pour le trimestre terminé le 30 juin 2026 sont disponibles sous le profil de la Société auprès de l'ASX (www.asx.com.au), sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com) à compter du 30 juillet 2026.

___________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS, ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous -- Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières, pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 20 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, disponible auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 2 Se reporter à la rubrique 6 du rapport de gestion pour le trimestre terminé le 30 juin 2026, disponible auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substituts aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents. Les mesures de rendement par site minier devraient être analysées conjointement avec les informations sectorielles figurant à la note 25 des états financiers.

La Société présente certaines de ses mesures non conformes aux IFRS et de ses autres mesures financières en dollars américains et en dollars canadiens, afin de faciliter la comparaison avec les mesures présentées par d'autres sociétés.

BAIIA et marge BAIIA

(en milliers de dollars)

T1

Exercice 2027 T4

Exercice 2026 T1

Exercice 2026









Bénéfice (perte) avant les impôts sur le revenu et les impôts

miniers

(50 312) 51 078 24 213 Charges financières nettes (produit)

35 861 19 733 (13 256) Amortissement

47 241 43 529 46 796 BAIIA

32 790 114 340 57 753 Produits

356 876 414 505 390 027 Marge BAIIA

9 % 28 % 15 %

Liquidités disponibles





Au 30 juin

Au 31 mars (en milliers de dollars)

2026

2026









Trésorerie

198 621

296 788 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

454 516

515 600 Liquidités disponibles

653 137

812 388

Coût comptant C1





T1

Exercice 2027 T4

Exercice 2026 T1

Exercice 2026









Concentrés de minerai de fer vendu (tms)

3 339 000 3 455 400 3 831 800









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

288 751 285 785 313 928 Moins : Ajustement des stocks lié à la répartition du prix d'achat

(2 865) -- -- Moins : Coûts de démarrage

(6 551) -- --



279 335 285 785 313 928









Coût comptant C1 (par tms vendue)

83,7 82,7 81,9

Coût de maintien tout inclus





T1

Exercice 2027 T4

Exercice 2026 T1

Exercice 2026









Concentrés de minerai de fer vendus (tms)

3 339 000 3 455 400 3 831 800









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

288 751 285 785 313 928 Moins : Ajustement des stocks lié à la répartition du prix d'achat

(2 865) -- -- Moins : Coûts de démarrage

(6 551) -- -- Dépenses en immobilisations de maintien

78 204 31 162 42 241 Dépenses générales et administratives

14 185 17 836 12 581



371 724 334 783 368 750









CMTI (par tms vendue)

111,3 96,9 96,2

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





T1

Exercice 2027 T4

Exercice 2026 T1

Exercice 2026









Concentrés de minerai de fer vendus (tms)

3 339 000 3 455 400 3 831 800









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Produits

356 876 414 505 390 027 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

106,9 120,0 101,8









CMTI (par tms vendue)

111,3 96,9 96,2 Marge d'exploitation (par tms vendue)

(4,4) 23,1 5,6 Marge bénéficiaire

(4 %) 19 % 6 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



T1

Exercice 2027 T4

Exercice 2026 T1

Exercice 2026







Concentrés de minerai de fer vendus (tms) 3 339 000 3 455 400 3 831 800







(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)





Produits 356 876 414 505 390 027 Ajustements de prix provisoires 6 205 299 26 552 Frais de transport maritime et autres coûts 166 982 155 844 142 687 Produits bruts 530 063 570 648 559 266







Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 158,7 165,1 146,0

Coût comptant et CMTI par site minier



T1 - Exercice 2027

T1 - Exercice 2026

















Lac Bloom Rana Gruber Consolidé

Lac Bloom Rana Gruber Consolidé















Concentrés de minerai de fer vendus (tms) 3 128 800 210 200 3 339 000

3 831 800 -- 3 831 800 Concentrés de minerai de fer produits (tms) 3 437 500 364 700 3 802 200

3 412 300 -- 3 412 300















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)













Coûts d'extraction minière et de traitement du minerai 187 287 31 237 218 524

183 217 -- 183 217 Variation des stocks de concentrés de minerai de fer (22 028) (13 450) (35 478)

37 539 -- 37 539 Coûts de transport terrestre et de manutention portuaire 95 694 595 96 289

93 172 -- 93 172 Ajustement des stocks lié à la répartition du prix d'achat -- 2 865 2 865

-- -- -- Coûts de démarrage 6 551 -- 6 551

-- -- -- Coût des ventes (en dollars) 267 504 21 247 288 751

313 928 -- 313 928















Moins : Ajustement des stocks lié à la répartition du prix d'achat -- (2 865) (2 865)

-- -- -- Moins : Coûts de démarrage (6 551) -- (6 551)

-- -- --















Coût comptant total (en dollars) 260 953 18 382 279 335

313 928 -- 313 928















Plus : Dépenses en immobilisations de maintien 65 696 12 508 78 204

42 241 -- 42 241 Plus : Dépenses générales et administratives -- -- 14 185

-- -- 12 581















CMTI (en dollars) 326 649 30 890 371 724

356 169 -- 368 750















Coûts d'extraction minière et de traitement du minerai (par tms produite) 54,5 85,7 57,5

53,7 -- 53,7 Coûts de transport terrestre et de manutention portuaire (par tms vendue) 30,6 2,8 28,8

24,3 -- 24,3 Coût comptant total (par tms vendue) 83,4 87,5 83,7

81,9 -- 81,9 CMTI (par tms vendue) 104,4 147,0 111,3

93,0 -- 96,2

SOURCE Champion Iron Limited

Pour nous joindre : [email protected]