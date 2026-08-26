CHAMPION IRON ANNONCE LES RÉSULTATS DE VOTE DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'EXERCICE FINANCIER 2026

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- SYDNEY, le 27 août 2026 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce que lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'« Assemblée »), laquelle a eu lieu en format présentiel le mercredi 26 août 2026 à 17 h 00 (heure de Montréal) / le jeudi 27 août 2026 à 7 h 00 (heure de Sydney), toutes les résolutions ont obtenu la majorité requise lors d'un vote par scrutin tel que décrit ci-dessous. Le nombre de votes exprimés contre la résolution 1 constitue une « deuxième prise » (second strike) selon les lois australiennes. Cependant, la résolution 2, la résolution supplémentaire conditionnelle (Conditional Spill Resolution), n'a pas été adoptée, tel que recommandé par le conseil d'administration.

Résolution Votes En faveur Votes Contre Votes Abstentions/Exclusions 1. Approbation du rapport de rémunération 251 815 638 (63,48 %) 144 889 606 (36,52 %) 38 271 033 (1) 2. Résolution supplémentaire conditionnelle (Conditional Spill Resolution) 5 986 801 (1,51 %) 390 668 076 (98,49 %) 38 321 400 (1) 3. Ré-élection de l'administrateur - Michael O'Keeffe 426 304 947 (98,03 %) 8 576 917 (1,97 %) 94 415 (2) 4. Ré-élection de l'administrateur - David Cataford 432 092 033 (99,36 %) 2 793 130 (0,64 %) 91 115 (2) 5. Ré-élection de l'administrateur - Gary Lawler 339 594 158 (78,09 %) 95 286 720 (21,91 %) 95 400 (2) 6. Ré-élection de l'administratrice - Michelle Cormier 349 195 657 (80,30 %) 85 681 876 (19,70 %) 98 745 (2) 7. Ré-élection de l'administratrice - Louise Grondin 361 355 994 (83,09 %) 73 521 927 (16,91 %) 98 357 (2) 8. Ré-élection de l'administrateur - Jyothish George 432 922 075 (99,55 %) 1 960 896 (0,45 %) 93 307 (2) 9. Ré-élection de l'administrateur - Ronnie Beevor 360 466 899 (82,89 %) 74 415 072 (17,11 %) 94 307 (2)

Notes : (1) Représente les droits de vote détenus directement ou indirectement par des principaux dirigeants de Champion ( « PD ») (au sens du terme Key Management Personnel de la Corporations Act 2001 (Cth)) et leurs parties étroitement liées, que ce soit en tant qu'actionnaires ou fondés de pouvoir, qui ont tous été exclus du vote (sauf s'ils ont agi en tant que fondés de pouvoir pour exprimer un vote dirigé), ainsi que les actions ordinaires de la Société qui ont fait l'objet d'une abstention. Ce nombre exclut les votes exercés par le président d'Assemblée sur la base d'une procuration non dirigée, lorsque la procuration n'indiquait pas expressément au président d'Assemblée la manière de voter sur la résolution.





(2) Représente des actions ordinaires de la Société qui ont fait l'objet d'une abstention. Ce nombre exclut les votes exercés par le président d'Assemblée sur la base d'une procuration non dirigée, lorsque la procuration n'indiquait pas expressément au président d'Assemblée la manière de voter sur la résolution.

Madame Jessica McDonald n'a pas sollicité de nouveau mandat lors de l'Assemblée.

Lors de l'Assemblée, le nombre total d'actions ordinaires de la Société représentées en personne ou par procuration était de 434 976 279, ce qui correspond à environ 77,67% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de la Société déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est un producteur de minerai de fer de haute pureté, avec des activités au Canada et en Norvège. Par l'entremise de Minerai de fer Québec inc., Champion détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent des concentrés de minerai de fer de haute pureté avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe. Le concentré de minerai de fer du Lac Bloom est expédié par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion met en œuvre un programme de travaux pour être en mesure de convertir jusqu'à la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer de haute pureté et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P61 (anciennement, l'indice P62). Champion détient et exploite également Rana Gruber AS, un producteur norvégien de minerai de fer établi à Mo i Rana, Nordland. Avec une production continue depuis les années 1960, Rana Gruber produit environ 1,8 million de tonnes métriques sèches par année de concentré de minerai de fer d'hématite et de magnétite. Champion a livré ses concentrés de minerai de fer à l'échelle mondiale, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord et au Canada. En plus de ses mines en production, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, en partenariat avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, par l'intermédiaire duquel le projet Kami est détenu. Situé à environ 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom, le projet bénéficie d'un accès aux infrastructures existantes. Champion détient également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant les propriétés Cluster II, situées à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Pour de plus amples renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse suivante : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le chef de la direction de Champion Iron Limited, David Cataford.

SOURCE Champion Iron Limited

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