MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - SYDNEY, le 27 août 2025 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce que son chef de la direction financière, Donald Tremblay, quittera ses fonctions au sein de la Société peu avant la publication des résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026. La Société s'affaire activement à lui trouver un successeur. Dans la période intérimaire avant qu'un nouveau chef de la direction financière soit nommé, certains des hauts dirigeants de la Société exerceront une surveillance directe des responsabilités du chef de la direction financière.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « En tant que membre de notre équipe de direction depuis 2022, Donald a participé à l'atteinte de plusieurs jalons pour notre Société, y compris la réalisation du projet de la phase II, un premier placement de billets de premier rang non garantis de 500 M$ US, la progression du projet Kami et la construction en cours du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage, qui progresse toujours vers la mise en service tel qu'annoncé antérieurement. De plus, Donald a renforcé notre équipe financière et supervisé la mise en œuvre d'améliorations de nos processus comptables, contribuant ainsi à accroître notre efficacité et notre productivité. Une recherche pour trouver notre prochain chef de la direction financière est en cours à l'échelle mondiale. Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, je tiens à remercier Donald pour ses contributions au fil des ans. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P62. Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient le projet Kami, situé à proximité d'infrastructures disponibles et à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Le 21 juillet 2025, Champion a conclu une entente-cadre définitive avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation pour former un partenariat en vue de la détention conjointe et du développement potentiel du projet Kami. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable (des « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « sera », « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant la recherche pour un nouveau chef de la direction financière, les fonctions financières de la Société dans la période intérimaire et la progression du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage.

Risques

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les prix futurs du minerai de fer; (ii) les futurs coûts de transport; (iii) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (iv) la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (v) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique aux fours à arc électrique, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute teneur; (vi) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; (vii) des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; (viii) les résultats des études de faisabilité; (ix) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; * les délais dans les projets; (xi) les événements géopolitiques; et (xii) les effets de catastrophes et de crises de santé publique sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2025, disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com .

Rien ne garantit que l'un ou l'autre des énoncés prospectifs se révélera exact, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à des énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Pour plus de renseignements : Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, 514-316-4858, poste 1128, [email protected]