Chaleurs extrêmes - Montréal s'active en raison de la chaleur ressentie sur son territoire

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - En raison de l'épisode de chaleur ressenti sur le territoire montréalais, Montréal déploie son Plan particulier d'intervention - Chaleurs extrêmes.

Piscines, pataugeoire et jeux d'eau

Afin d'offrir des moyens à la population de se rafraîchir, rappelons que l'ensemble des jeux d'eau du territoire montréalais sont ouverts et que leurs heures d'ouverture sont prolongées. Plusieurs piscines et pataugeoires sont également ouvertes. Pour plus de détails, la population est invitée à se référer à son arrondissement.

Îlots de fraîcheur

Plusieurs établissements municipaux, tels que les Maisons de la culture et les centres récréatifs sont dotés de climatiseurs, offrant ainsi la possibilité de se rafraîchir. La population est invitée à bénéficier de la fraîcheur offerte par ces établissements et à communiquer préalablement avec ceux-ci afin de prévoir ses déplacements.

Consignes de sécurité afin de se protéger de la chaleur

En conformité aux conseils émis par la Santé publique, il est fortement recommandé de :

Boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif;

Prendre une douche ou un bain ou se rafraîchir avec une serviette mouillée;

Téléphonez à des proches pour prendre de leurs nouvelles;

Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé;

Réduire les efforts physiques intenses;

Porter des vêtements légers et de couleurs claires.

Plan particulier d'intervention

Rappelons que Montréal applique le Plan particulier d'intervention - Chaleurs extrêmes (PPI) lorsque les critères définis par la Direction de la santé publique de Montréal d'une chaleur extrême sont atteints, soit lorsque la moyenne pondérée des températures prévues sur trois jours est égale ou supérieure à 33 °C et que les nuits sont égales ou supérieures 20 °C, ou lorsque la température la nuit est supérieure à 25 °C pendant 2 nuits consécutives.

Montréal peut également activer son PPI pour les chaleurs extrêmes si elle note la présence de facteurs aggravants nécessitant une mobilisation.

Plus de détails sur comment se protéger durant une canicule

