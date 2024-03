MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - Chaîne d'approvisionnement Metro inc. (« Chaîne d'approvisionnement Metro »), un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde, a conclu sa transaction avec Groupe SCI inc. (« SCI »), une entreprise canadienne de logistique tierce partie (3PL) de premier plan. Cette étape transformative renforce la position de Chaîne d'approvisionnement Metro en tant que fournisseur diversifié de solutions de chaîne d'approvisionnement dans le secteur mondial de la chaîne d'approvisionnement.

« J'aimerais personnellement souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de SCI », a expliqué Chris Fenton, président et chef de la direction de Chaîne d'approvisionnement Metro. « C'est un moment excitant pour les deux entreprises et je suis ravi de pouvoir offrir au marché nos 80 années combinées d'expertise approfondie en chaîne d'approvisionnement et notre engagement commun à aider nos clients à croître. »

Ensemble, Chaîne d'approvisionnement Metro et SCI gèrent désormais 19 millions de pieds carrés à partir de plus de 175 sites répartis en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Ce réseau stratégique d'installations, alimenté par des systèmes intelligents et basés sur les données, offre à nos clients une envergure significative, une échelle importante et une portée géographique étendue. L'acquisition renforce également l'offre de commerce en ligne de Chaîne d'approvisionnement Metro et ouvre des capacités sectorielles en forte demande telles que la technologie et la santé.

Chaîne d'approvisionnement Metro étant alimenté par ses gens, sa main-d'œuvre élargie de 9 000 personnes comprend des équipes dédiées d'ingénierie, d'amélioration continue, de technologie de l'information et de gestion de projet pour soutenir des besoins de distribution complexes et difficiles. Cette équipe intégrée d'experts aide les entreprises à exploiter des opportunités tout en réduisant les coûts, les complexités et les risques de leurs chaînes d'approvisionnement.

Culturellement, les deux organisations se complètent parfaitement, chacune ayant une longue histoire de contribution aux communautés locales et un engagement envers la création d'un impact positif sur les personnes et la planète.

À propos de Chaîne d'approvisionnement Metro

Chaîne d'approvisionnement Metro est un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde. Depuis près de 50 ans, elle excelle dans l'élaboration de solutions intégrées et fondées sur des données, alimentées par des systèmes et des technologies de pointe, qui répondent à des besoins de distribution complexes et exigeants. Gérant désormais 19 millions de pieds carrés à partir de plus de 175 sites répartis en Amérique du Nord et au Royaume-Uni avec une équipe de 9 000 personnes, elle est l'une des plus grandes entreprises privées de solutions de chaîne d'approvisionnement établies au Canada. En 2023, Chaîne d'approvisionnement Metro a reçu le prestigieux prix des sociétés les mieux gérées pour son expertise stratégique, sa culture de l'innovation et son engagement envers son personnel et les communautés locales.

