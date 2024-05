TORONTO, le 17 mai 2024 /CNW/ - Lance Stroll, pilote de l'équipe Aston Martin Aramco Formula One® Team, a annoncé aujourd'hui que Chaîne d'approvisionnement Metro était son partenaire marketing officiel. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Lance devient l'ambassadeur officiel de l'entreprise canadienne, le logo emblématique de Chaîne d'approvisionnement Metro apparaissant fièrement sur le casque de course du pilote canadien.

Lance Stroll, pilote d'Aston Martin Aramco® F1, a déclaré : « Je suis incroyablement fier de travailler avec Chaîne d'approvisionnement Metro, l'une des entreprises les plus réputées du Canada. Ils ont une grande expérience dans l'offre de solutions innovantes afin d'obtenir des résultats de classe mondiale - ce qui est la raison d'être de la F1® - et c'est donc formidable de travailler avec des gens qui partagent les mêmes idées ».

« Nous sommes ravis de travailler avec Lance Stroll, pilote d'Aston Martin Aramco® F1 », a déclaré Chiko Nanji, fondateur et président du groupe Chaîne d'approvisionnement Metro. « La F1® et Chaîne d'approvisionnement Metro ont en commun la vitesse, la précision et le travail d'équipe, ce qui rend notre partenariat tout à fait naturel. »

À propos de Chaîne d'approvisionnement Metro

Chaîne d'approvisionnement Metro est un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde. Depuis 50 ans, elle excelle dans l'élaboration de solutions intégrées et fondées sur des données, alimentées par des systèmes et des technologies de pointe, qui répondent à des besoins de distribution complexes et exigeants. Gérant désormais 19 millions de pieds carrés à partir de plus de 175 sites répartis en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, avec une équipe de 9 000 personnes, elle est l'une des plus grandes entreprises privées de solutions de chaîne d'approvisionnement établies au Canada. Chaîne d'approvisionnement Metro est l'un des lauréats 2024 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada, reconnu pour son expertise stratégique, sa culture axée sur l'innovation et son engagement envers son personnel et les communautés locales.

À propos de Lance Stroll

Un talent mercurien originaire du Canada - après avoir fait une entrée fracassante dans les rangs des monoplaces juniors, Lance est passé directement de la F3 à la F1 en 2017, alors qu'il était encore adolescent, devenant ainsi le deuxième plus jeune pilote à prendre part à une course de Formule 1. Sa détermination et sa concentration ont caractérisé sa carrière en F1 : opposé à des vainqueurs de course et à des champions du monde, il a toujours su faire face à ses adversaires. Avec près de 150 courses à son actif, Lance est l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille de départ de la Formule 1, participant actuellement avec l'équipe Aston Martin Aramco Formula One®️ à sa huitième saison du Championnat du Monde. Réputé pour son habileté en course dans les conditions les plus délicates, Lance est monté trois fois sur le podium et a décroché une sensationnelle position de tête par temps pluvieux à Istanbul Park.

