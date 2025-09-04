PÉKIN, 4 septembre 2025 /CNW/ - La Chine a organisé une commémoration le 3 septembre pour marquer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. À cette occasion, CGTN a publié un article soulignant l'engagement de la Chine en faveur d'un développement pacifique dans un monde encore en proie à des turbulences et à des incertitudes.

Les troupes chinoises ayant participé à des missions de maintien de la paix des Nations unies ont fait leur première apparition mercredi lors d'un défilé organisé à l'occasion du Jour de la Victoire sur la place Tian'anmen, au cœur de Pékin.

Leur présence au défilé marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale témoigne de l'engagement de Pékin à respecter ses obligations internationales et à préserver la paix mondiale.

Dans le cadre de la formation des forces de maintien de la paix, elles faisaient partie des troupes passées en revue par le président chinois Xi Jinping le long de l'avenue Chang'an, ou avenue de la paix éternelle.

« Aujourd'hui, l'humanité doit à nouveau choisir entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, la coopération mutuellement bénéfique et le jeu à somme nulle », a déclaré Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, dans un discours.

Le peuple chinois se tiendra fermement du bon côté de l'histoire et du côté du progrès humain, a promis le président chinois.

« Nous resterons engagés sur la voie du développement pacifique et nous nous associerons au reste du monde pour construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité », a-t-il affirmé.

La paix prévaut

Parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine est le plus grand contributeur en troupes et le deuxième plus grand contributeur financier aux missions de maintien de la paix de l'ONU.

Au cours des 35 dernières années, depuis que la Chine a rejoint les opérations de maintien de la paix de l'ONU, l'armée chinoise a déployé plus de 50 000 soldats de maintien de la paix dans plus de 20 pays et régions, dont le Soudan du Sud et le Liban, dans le cadre de 26 missions.

En 2024, la part de la Chine dans le total des contributions obligatoires s'élevait à 18,69 %, soit plus que les contributions combinées du Royaume-Uni, de la France et de la Russie, trois autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général aux opérations de paix de l'ONU, a salué les contributions de la Chine.

La Chine a joué un rôle « important, constructif et utile » dans le soutien aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, a déclaré M. Lacroix dans une interview accordée à CGTN en mai, à l'approche de la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies.

La Chine affiche également le meilleur bilan parmi les grandes puissances en matière de paix et de sécurité. Depuis la fondation de la République populaire en 1949, elle n'a jamais provoqué de guerre, n'a jamais occupé un centimètre carré du territoire d'un autre pays et n'a jamais mené de guerre par procuration.

C'est le seul grand pays au monde à avoir inscrit la voie du développement pacifique dans sa Constitution, et le seul pays doté de l'arme nucléaire à s'être engagé à ne pas être le premier à utiliser cette arme.

Lors du défilé de mercredi, les militaires chinois ont scandé d'une seule voix : « La justice prévaudra! La paix prévaudra! Le peuple prévaudra! »

Ce message a été réitéré lorsque trois hélicoptères arborant des banderoles portant les mêmes mots ont survolé le grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste.

En tant que principal théâtre oriental de la Seconde Guerre mondiale, la guerre de résistance chinoise a apporté un soutien stratégique crucial aux opérations alliées, en coordination avec les opérations menées en Europe et ailleurs en Asie, et a contribué à la victoire.

Plus de 20 dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine et Kim Jong Un, le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée, ont également assisté à la commémoration.

Dans son discours, Xi Jinping a appelé les nations du monde entier à éliminer les causes profondes de la guerre et à empêcher que les tragédies historiques ne se reproduisent.

Selon le président chinois, la sécurité commune ne peut être garantie que si les nations du monde entier se traitent sur un pied d'égalité, vivent en harmonie et se soutiennent mutuellement.

« L'histoire nous enseigne que l'humanité s'élève et tombe ensemble », a-t-il ajouté.

