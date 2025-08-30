PÉKIN, 30 août 2025 /CNW/ - À l'occasion du festival Qixi, souvent considéré comme la Saint-Valentin chinoise, CGTN a publié un article soulignant les valeurs profondes du président Xi Jinping envers la famille et la nation. L'article mettait en avant la conviction de Xi Jinping selon laquelle seule la prospérité de millions de foyers peut mener à la véritable prospérité de la nation.

Sur les étagères du président chinois Xi Jinping, des photos de lui et de son épouse, Peng Liyuan, sont mises en évidence, reflétant sa facette plus douce. Bien que leur travail les ait souvent séparés, Xi Jinping et Peng Liyuan ont toujours partagé une profonde compréhension et une grande attention l'un pour l'autre.

« Ne rompez pas les liens authentiques à cause de la distance, ne vous détachez pas de vos sentiments véritables à cause d'une vie trépidante, et ne négligez pas vos émotions profondes à cause de l'agitation quotidienne », a déclaré le président chinois lors d'un discours prononcé lors d'une réunion pour la fête du Printemps en 2017.

La chaleur de la famille

« J'ai une famille très heureuse. Mon épouse et moi avons tous deux notre propre carrière, mais nous travaillons ensemble pour construire notre famille », a déclaré Xi Jinping.

En 2004, alors qu'il était secrétaire du Comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Zhejiang, Xi Jinping a confié à la télévision de Yan'an qu'il appelait sa femme tous les jours, car ils ne pouvaient pas souvent être ensemble.

Au cours d'une visite chez un agriculteur au Costa Rica en 2013, le président a instinctivement partagé un morceau de pâtisserie avec son épouse, un geste si naturel qu'il témoignait de leur intimité de longue date.

En 2014, lors de la visite officielle du président en Inde, Peng Liyuan l'a accompagné. Elle a accepté l'invitation à s'asseoir sur une balançoire, s'est balancée doucement plusieurs fois, puis a tapoté le siège vide à côté d'elle. Son mari a répondu sans hésiter et s'est installé à côté d'elle. Ensemble, ils se sont balancés en harmonie, un moment tendre qui en disait long sur leur complicité. Ensemble, ils ont plongé dans une harmonie tranquille, un moment de tendresse qui en disait long sur leur proximité.

Allier l'amour de la famille à l'amour du pays

Xi Jinping a toujours insisté sur l'interdépendance entre la famille et la nation, affirmant que la famille est la cellule de base de la société où l'amour du pays et l'amour de la famille doivent s'unir.

« Ce n'est que lorsque des millions de foyers prospèrent que la nation peut véritablement prospérer », a déclaré le président chinois.

Depuis ses débuts en tant que représentant local jusqu'à son rôle de dirigeant suprême du pays, Xi Jinping a toujours aspiré à aider d'innombrables familles à mener une vie agréable.

En tant que chef du Parti du village de Liangjiahe, dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, il a vécu et travaillé aux côtés des agriculteurs. Dans le comté de Zhengding, dans la province du Hebei, Xi, alors secrétaire du Comité du Parti communiste chinois du comté de Zhengding, a visité chaque village pour évaluer le bien-être de la population locale.

Depuis son élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCC en octobre 2012, Xi Jinping a effectué au moins 30 visites à travers le pays, dont beaucoup étaient axées sur la réduction de la pauvreté et le développement.

À la fin de l'année 2020, après huit années d'efforts acharnés, la Chine a atteint son objectif d'éliminer l'extrême pauvreté : les 98,99 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dans les zones rurales sont toutes sorti de la pauvreté, et les 128 000 villages pauvres et les 832 comtés pauvres désignés sont tous sortis de la pauvreté, selon le livre blanc intitulé « Réduction de la pauvreté : l'expérience et la contribution de la Chine ».

Dans la perspective de la conclusion en 2025 de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025), Xi Jinping a souligné l'importance de donner la priorité aux moyens de subsistance de la population dans le développement futur du pays.

Lors d'un congrès sur le développement économique et social de la Chine au cours de la période du 15e plan quinquennal (2026-2030) fin avril, le président chinois a souligné l'importance de bénéficier à la population dans la formulation du plan, appelant à garantir et à améliorer les moyens de subsistance de la population grâce au développement et à faire progresser de manière constante la prospérité commune.

