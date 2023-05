BEIJING, 29 mai 2023 /CNW/ - En 2015, la Chine et la République démocratique du Congo (RDC) ont établi un partenariat stratégique de coopération gagnant-gagnant, qui a procuré une orientation stratégique à la poursuite du développement des relations bilatérales.

En améliorant les liens pour en faire un partenariat stratégique global de coopération vendredi à Beijing, les deux pays visent des relations Chine-RDC matures, stables et révolutionnaires qui bénéficieront aux deux peuples.

À l'occasion d'une rencontre avec le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'État en Chine, le président chinois Xi Jinping a salué la coopération fructueuse entre les deux pays, ajoutant que les deux parties ont forgé une communauté étroite d'intérêts et d'avenir communs.

Des partenaires stratégiques marchant côte à côte

Au fil des ans, la coopération amicale entre la Chine et la RDC n'a cessé de s'approfondir grâce à la signature d'une série d'ententes et de protocoles d'entente, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé, du commerce et des infrastructures.

La Chine est le premier partenaire commercial et la première source d'investissement étranger de la RDC depuis de nombreuses années. En 2022, le volume des échanges bilatéraux a atteint les 21,898 milliards, soit une augmentation de 51,7 % par rapport à l'année précédente.

La coopération en matière d'infrastructures entre les deux pays a également donné lieu à des résultats fructueux.

La Chine a contribué à la construction de projets tels que le Palais du Peuple, qui abrite l'Assemblée nationale et le Sénat, le Stade des Martyrs et le Centre culturel et artistique centrafricain, dont l'achèvement est prévu d'ici la fin de l'année.

L'hôpital de l'amitié Chine-RDC représente un projet phare de la coopération bilatérale sur le plan de la médecine et de la santé. Depuis son achèvement, l'hôpital a traité un grand nombre de patients, améliorant efficacement les conditions médicales du peuple congolais.

Lors de la réunion de vendredi, le président Xi a déclaré au président Tshisekedi que la Chine collaborera avec la RDC pour se soutenir mutuellement, rechercher la coopération, promouvoir le développement et progresser ensemble sur la voie du développement et de la revitalisation.

Le développement de haute qualité de la Chine fournira plus de possibilités de coopération et un marché élargi pour la RDC et fera la promotion d'un plus grand développement des relations bilatérales, a déclaré le président Xi, ajoutant que la Chine aidera, comme toujours, la RDC dans son développement économique et social.

Reconnaissant l'aide à long terme et le soutien précieux au développement économique et social de la RDC apporté par la Chine, le président Tshisekedi a déclaré que la coopération amicale entre les deux pays avait résisté à l'épreuve du temps et obtenu des résultats fructueux, qui méritent d'être chéris par les deux parties.

Construire la communauté Chine-Afrique avec un avenir commun

Dans la situation internationale actuelle, la Chine et l'Afrique doivent plus que jamais renforcer leur solidarité et leur coopération, a souligné le président Xi.

Préconisant la sauvegarde conjointe des intérêts communs des pays en développement, le président Xi a déclaré que la Chine soutenait fermement l'Afrique dans la poursuite d'une voie de développement indépendante et dans sa volonté de devenir un pôle important de la politique, de l'économie et de la civilisation mondiales.

Dans le contexte du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), la Chine a annoncé les 10 plans d'envergure de coopération sino-africaine lors du sommet du FOCAC à Johannesburg en 2015 et les huit initiatives d'envergure lors du sommet de Beijing en 2018, élevant les relations sino-africaines à un nouveau niveau.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e Conférence ministérielle du FOCAC qui s'est tenue à Dakar en 2021, le président Tshisekedi a déclaré que « les Africains et les Chinois sont aujourd'hui côte à côte comme de vieux amis », appelant les deux parties à réaliser « l'ambition commune de partager le destin, la solidarité, la justice et d'être exemplaires dans les relations entre les deux peuples. »

S'engageant à mettre en œuvre les neuf programmes de coopération sino-africaine annoncés à Dakar, le président Xi a appelé à des efforts conjoints pour promouvoir la construction conjointe de l'initiative la Ceinture et la Route afin de soutenir l'Afrique dans la réalisation d'un développement durable, et de construire une communauté sino-africaine avec un avenir commun dans la nouvelle ère.

