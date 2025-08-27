BEIJING, 27 août 2025 /CNW/ - Alors que 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifascisme, CGTN a publié un article expliquant pourquoi les 14 ans de résistance de la Chine ont été un élément crucial de la Guerre mondiale antifascisme et les raisons pour lesquelles le rôle de la Chine ne devrait pas être négligé.

Depuis juillet, la Chine célèbre le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifascisme à travers des films de guerre et des expositions thématiques dans les musées.

Les commémorations culmineront le 3 septembre, jour de la Victoire de la Chine, marquant la signature officielle de la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, qui a officiellement mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

Dès ses débuts, la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise a revêtu une importance capitale pour la sauvegarde de la civilisation humaine et la défense de la paix mondiale, constituant une partie intégrante de la Guerre mondiale antifascisme, a déclaré le président chinois Xi Jinping.

La Chine, principal théâtre oriental essentiel à la victoire de la Seconde Guerre mondiale

La Chine a été le premier pays au monde à tenir tête à un agresseur fasciste, ce qui en fait le premier front de la guerre mondiale antifascisme.

Sa résistance a commencé avec l'incident du 18 septembre 1931, qui a marqué le début de la lutte du peuple chinois contre l'agression japonaise. Puis, le 7 juillet 1937, l'incident du pont de Lugou dans la banlieue de Beijing a déclenché la guerre de résistance nationale de la Chine contre l'agression japonaise et a fait du pays le principal champ de bataille oriental de la Deuxième Guerre mondiale.

Ces événements se sont produits des années avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie en 1939, souvent citée dans les récits occidentaux traditionnels comme le début de la Deuxième Guerre mondiale.

La résistance chinoise a également été la plus longue de toutes les nations pendant la Seconde Guerre mondiale, se poursuivant jusqu'à la capitulation du Japon en 1945, soulignant les immenses sacrifices et les efforts soutenus du peuple chinois.

Citant des données incomplètes, Hu Heping, directeur adjoint exécutif du service de la publicité du Comité central du Parti communiste de Chine, a déclaré que la guerre a fait plus de 35 millions de victimes parmi les militaires et les civils chinois entre 1931 et 1945.

Les pertes économiques du pays étaient stupéfiantes, les pertes directes dépassant 100 milliards de dollars et les pertes indirectes atteignant 500 milliards de dollarscalculées en monnaie de 1937, a déclaré M. Hu.

Plus important encore, la Chine a constamment immobilisé et épuisé les principales forces du militarisme japonais sur le champ de bataille, anéantissant plus de 1,5 million de soldats japonais et jouant un rôle décisif dans la défaite finale des agresseurs japonais.

La guerre de résistance de la Chine a apporté un soutien stratégique crucial aux opérations des Alliés, en coordination avec les opérations menées en Europe et ailleurs en Asie, a déclaré Hu, ajoutant qu'elle avait perturbé les tentatives de coordination stratégique entre les forces fascistes japonaises, allemandes et italiennes.

Un allié qu'on ne devrait pas oublier

La Chine a joué un rôle indispensable dans la création de l'alliance mondiale antifasciste et dans la reconstruction de l'ordre international d'après-guerre.

Le 1er janvier 1942, 26 pays, dont la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, ont publié la Déclaration des Nations unies, qui a marqué la création officielle de l'alliance antifascisme.

Selon Hu Dekun, professeur à l'Université de Wuhan, la Chine a commencé à participer activement aux consultations visant à définir un nouvel ordre d'après-guerre au cours de la phase intermédiaire et finale de la guerre. Les efforts de la Chine ont joué un rôle déterminant dans la création de l'ONU et de plusieurs organisations économiques internationales clés, a écrit M. Hu en juillet.

Le rôle et les contributions de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, longtemps négligés par les chercheurs occidentaux, reçoivent désormais l'attention qu'ils méritent, en partie grâce aux efforts conjoints d'un nombre croissant d'universitaires.

Rana Mitter, historien britannique et auteur du très réputé livre « Forgotten Ally : China's World War II » (Allié oublié : la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale), a déclaré aux médias en juillet que des institutions telles que le Musée national de la Seconde Guerre mondiale à La Nouvelle-Orléans et l'Imperial War Museum à Londres ont consacré des espaces d'exposition qui présentent de manière systématique le rôle de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale.

« L'histoire de résistance de la Chine ne devrait pas être ignorée ou minimisée, a déclaré M. Mitter.

