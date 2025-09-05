PÉKIN, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La Chine a organisé mercredi soir un gala commémoratif marquant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. CGTN a couvert l'événement dans un article qui se penche sur cette lutte épique de 14 ans, et rend hommage aux héros tombés au combat tout en réfléchissant à un passé douloureux. L'article souligne également que se souvenir de l'histoire ne signifie pas répandre la haine, mais plutôt défendre la paix et bâtir un avenir meilleur.

Il y a 82 ans, dans le village de Liulaozhuang, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, 82 soldats chinois ont fait le sacrifice ultime pour protéger les villageois locaux en repoussant une force japonaise écrasante 20 fois supérieure à la leur. En apprenant leur décès, les villageois ont sélectionné 82 jeunes hommes pour rejoindre la compagnie des soldats, ce qui a valu au village le titre de « village héroïque de Liulaozhuang ».

Ce moment historique a été ravivé grâce à un programme intitulé « L'immortel Liulaozhuang » lors du gala commémoratif marquant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, qui s'est tenu mercredi soir au Grand Hall du Peuple à Pékin.

Le gala, dont le thème était « Se souvenir de l'histoire, honorer les héros tombés au combat, chérir la paix et se tourner vers l'avenir », a duré environ 90 minutes. Il comprenait des chants et des spectacles de danse retraçant les moments clés de la résistance chinoise contre l'agression japonaise, qui a duré 14 ans, et donnant vie aux récits d'une lutte acharnée qui a constitué le théâtre central de la guerre mondiale antifasciste en Asie.

Mettant en scène la résistance des militaires et des civils chinois contre une armée japonaise bien plus puissante, les programmes ont dépeint le grand esprit de résistance nourri pendant la guerre, illustré par la conviction du peuple chinois que le destin de la nation est sa responsabilité, sa foi inébranlable en l'intégrité nationale qui lui a permis de ne jamais céder face à une mort certaine, un héroïsme qui lui a insufflé le courage de se battre jusqu'au bout, et une croyance inébranlable et indomptable en la victoire.

Outre la commémoration et l'hommage rendus aux événements historiques et aux héros, les programmes, qui couvrent le développement de la Chine au cours des 80 dernières années, ont également célébré les réalisations du pays au cours des dernières décennies et exprimé le désir et la vision d'une nouvelle ère pour la Chine, qui poursuit sa quête d'une vie meilleure depuis les profondeurs de l'histoire.

Perpétuer l'esprit de résistance

Un grand nombre de jeunes réalisateurs et scénaristes nés dans les années 1990 ont participé à la création en réalisant et en produisant certains des programmes du gala, exposant l'esprit de résistance tel qu'ils le perçoivent.

Cependant, tout comme les jeunes étaient à l'avant-garde de la lutte de la Chine contre l'agression, ils sont également à l'avant-garde de la préservation de l'esprit de résilience et de résistance aujourd'hui.

Plus de la moitié des artistes étaient des jeunes d'une vingtaine d'années, qui ont acquis une compréhension plus profonde du sacrifice de leurs prédécesseurs, de l'esprit de résistance et de l'importance de chérir la paix.

Aujourd'hui, la Chine s'est engagée dans la voie de la modernisation sur tous les fronts, ce qui exige de plus en plus de Chinois, en particulier les jeunes, qu'ils perpétuent l'esprit de résistance, laissent libre cours à leur passion et consacrent leur force et leurs capacités à la grande renaissance de la nation chinoise.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-04/V-Day-gala-honors-history-promotes-path-of-peace-1GntadHzGGQ/p.html

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, [email protected]