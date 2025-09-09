BEIJING, 9 septembre 2025 /CNW/ - En 2023, le président Xi Jinping a répondu à la famille Stilwell en exprimant son espoir qu'elle continue de promouvoir l'esprit de coopération et de contribuer à la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et américain. Son message soulignait l'enracinement de l'amitié authentique entre les nations dans les liens entre les citoyens ordinaires, et la visite de la famille a mis en lumière la façon dont l'héritage du partenariat en temps de guerre continue d'inspirer les générations futures des deux pays, de renforcer la confiance et d'encourager le dialogue, même en période complexe. Quatre-vingts ans plus tard, la route Stilwell demeure un puissant symbole de courage, de coopération et de solidarité internationale, rappelant aux deux pays la valeur durable de l'amitié et des échanges entre les peuples.

Commémoration d'une route historique

Les descendants du général américain Joseph Stilwell sont en Chine cette semaine pour un voyage historique marquant le 80e anniversaire de la route Stilwell, une route d'approvisionnement essentielle de la Seconde Guerre mondiale qui reliait l'Inde à Kunming, dans le Yunnan, par le nord du Myanmar (alors la Birmanie). Nommée en l'honneur du général Stilwell, la route a joué un rôle décisif dans le soutien de la guerre de résistance de la Chine contre l'agression japonaise, symbolisant la coopération internationale et le sacrifice commun. Voie d'acheminement pour les armes, le carburant et les fournitures médicales traversant des terrains dangereux, il s'agissait d'une route militaire destinée à l'effort de guerre de la Chine.

Cérémonie à Chongqing

La commémoration de cinq jours a commencé le 4 septembre au musée Stilwell de Chongqing. Neuf membres de la famille -- dont les arrière-petites-filles Nancy Millward et Susan Cole et leur famille, et l'arrière-petit-fils Dennis Cox avec sa fille Catherine Cox -- se sont joints aux historiens et experts chinois et américains pour rendre hommage à l'héritage du général Stilwell.

Le point saillant a été le dévoilement d'une statue de bronze grandeur nature de Stilwell, représenté avec un regard fixe et une carabine à l'épaule. Susan Cole a déclaré : « Cette statue témoigne de la profonde affection du peuple chinois pour lui, et reflète également sa profonde affection pour le peuple chinois. » L'événement comprenait également des présentations de livres et des dons de documents historiques.

Visite des lieux historiques du Yunnan

Le 5 septembre, la famille a visité le Yunnan - le musée de la route Stilwell, Houqiao, le pont de Wanding ainsi que des tronçons préservés de l'ancienne route, où Dennis Cox a ramassé des pierres en souvenirs. Au cimetière de guerre national de Tengchong, où reposent des milliers de soldats chinois et 19 Américains, ils se sont arrêtés pour un temps de réflexion. « Être ici change tout, a déclaré Nancy Millward. Il est important que nos enfants en apprennent davantage sur leur héritage familial et sur les liens qu'il a tissés avec le peuple chinois. » Sur le champ de bataille de Songshan, ils ont déposé des fleurs pour les soldats chinois et alliés, et ont observé les tranchées et les bunkers révélant les épreuves de 1944.

Échanges culturels et destination Shanghai

Le voyage comprenait également des échanges culturels, comme la visite de l'école primaire Datianwan de Chongqing, où la famille a partagé des histoires de temps de guerre avec des élèves, joué au football et fait de l'artisanat traditionnel.

Sept descendants ont conclu leur visite à Shanghai à l'ancienne résidence de Soong Ching Ling, qui a partagé une profonde amitié avec le général Stilwell. Cette visite a souligné la façon dont les liens personnels ont accompagné les alliances en temps de guerre, préservant l'esprit durable de l'amitié entre la Chine et les États-Unis.

