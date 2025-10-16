PÉKIN, 16 octobre 2025 /CNW/ - La Chine a organisé lundi la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes afin d'aborder la question des droits des femmes et du développement global. CGTN a publié un article qui met en lumière les réalisations de la Chine en matière de promotion du développement des femmes depuis la conférence historique de Pékin en 1995, et qui examine comment le pays fait progresser la coopération mondiale sur le développement des femmes en tant que grande nation.

Alors que cette année marque le 30e anniversaire de la conférence historique de Pékin sur les femmes, qui a adopté la déclaration et la plateforme d'action historiques de Pékin, la Chine a organisé lundi la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes afin de faire progresser le développement des femmes dans le monde.

Dans son discours d'ouverture, le président chinois Xi Jinping a souligné le rôle vital des femmes dans le progrès social et a proposé quatre actions clés pour que la communauté internationale prenne des mesures concrètes en faveur de l'égalité des sexes, de la protection des droits des femmes et d'un développement global.

Il a appelé tous les pays à créer un environnement pacifique et stable pour le développement des femmes, à renforcer les mécanismes de lutte contre la violence, à favoriser de nouveaux moteurs de croissance pour l'autonomisation des femmes et à améliorer les systèmes mondiaux de gouvernance des femmes afin d'accroître la participation des femmes à la gouvernance nationale et sociale.

De plus, Xi Jinping a exhorté à une coopération mondiale plus profonde sur le développement des femmes, appelant à soutenir le rôle central des Nations unies et à créer des plateformes pour promouvoir la coopération mondiale des femmes.

La Chine réalise de grands progrès dans le développement des femmes

La réunion de ce lundi a eu lieu alors que la Chine continue de faire des progrès remarquables en matière de développement des femmes.

Depuis 2013, des efforts ciblés de réduction de la pauvreté ont permis à des millions de femmes de sortir de la pauvreté, et 690 millions d'entre elles jouissent désormais d'un niveau de vie modérément prospère.

Aujourd'hui, les femmes représentent plus de la moitié des étudiants de l'enseignement supérieur et plus de 40 % de la population active. Elles représentent 45,8 % de la communauté scientifique chinoise, plus de la moitié des entrepreneurs en ligne et 42,3 % des juges à l'échelle nationale, ce qui témoigne des opportunités croissantes offertes aux femmes en matière de leadership et de compétences professionnelles.

Parallèlement, la santé et le bien-être des femmes se sont considérablement améliorés. L'espérance de vie moyenne des femmes dépasse désormais 80 ans et la mortalité maternelle a chuté de 77 % entre 1995 et 2024. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu la Chine comme un pays très performant en matière de santé maternelle et infantile.

« Sur le nouveau chemin de la modernisation chinoise, chaque femme a un rôle clé à jouer », a déclaré Xi Jinping lors de la réunion.

La Chine est à l'avant-garde de l'action mondiale en faveur du développement des femmes

Au-delà de ses progrès nationaux, la Chine a également été un promoteur actif du développement des femmes dans le monde, en particulier dans les pays en développement.

Depuis 2015, la Chine a versé 20 millions de dollars à ONU Femmes, a co-instauré le Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes, et a lancé des projets visant à faire progresser l'éducation numérique, les soins de santé et les compétences professionnelles pour les filles en Afrique. À lui seul, le prix de l'UNESCO a soutenu 18 entreprises dans 18 pays, donnant à des milliers de filles les moyens de poursuivre leurs rêves.

Grâce à plus de 100 programmes de santé maternelle et infantile, 100 initiatives « Happy School » et de nombreux projets dans les domaines du logement, des infrastructures et de la formation, la Chine a contribué à améliorer les conditions de vie et d'éducation des femmes dans l'ensemble des pays du Sud.

En s'appuyant sur le Fonds mondial de développement et de coopération Sud-Sud, la Chine a mis en œuvre des projets axés sur les femmes d'une valeur de 40 millions de dollars dans plus de 20 pays. Rien qu'en matière de formation et de développement des capacités, elle a autonomisé plus de 200 000 femmes de 180 pays et établi le Centre mondial d'échange et de coopération pour l'autonomisation numérique des femmes, élargissant ainsi l'accès aux occasions pour les femmes du monde entier.

Lors de la réunion de ce lundi, Xi Jinping a annoncé de nouveaux engagements en faveur du développement des femmes au cours des cinq prochaines années : la Chine fournira 10 millions de dollars de fonds à ONU Femmes et 100 millions de dollars pour le GDF afin de soutenir les programmes bénéficiant aux femmes et aux filles, aidera 1 000 « petits et beaux » projets visant à améliorer les moyens de subsistance des femmes, invitera 50 000 femmes en Chine pour des échanges et des formations, et établira un centre mondial pour le développement des capacités des femmes.

Grâce à de nouveaux engagements et à une coopération plus approfondie, la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes est sur le point de devenir une nouvelle étape dans la poursuite d'un monde plus inclusif et plus équitable pour toutes les femmes.

