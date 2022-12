BEIJING, 19 décembre 2022 /CNW/ -- Le segment de haut niveau de la deuxième partie de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) a pris fin samedi à Montréal, au Canada.

« La rencontre a joué un rôle très important dans la promotion du processus de négociation de la COP15 », a déclaré Huang Runqiu, président de la COP15 et ministre de l'Écologie et de l'Environnement de la Chine.

« La Chine continuera à jouer son rôle tout en assurant la présidence de la COP15 afin d'aider à créer une synergie entre toutes les parties, à combler les lacunes et à parvenir à un consensus pour réaliser un cadre ambitieux, réaliste et équilibré qui répond aux attentes de la communauté internationale ».

« Nous devons collaborer pour promouvoir une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, bâtir une communauté englobant toute vie sur Terre et créer un monde propre et magnifique pour tous », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau plus tôt ce jeudi.

Selon Huang Runqiu, le discours prononcé par le président chinois est une source d'inspiration pour les négociateurs. Au total, 190 représentants ont contribué activement à l'élaboration du Cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Ceux-ci ont exprimé une forte volonté politique de parvenir à son adoption et à sa mise en œuvre.

La Chine a fait la promotion du progrès écologique et de la préservation de la biodiversité. « Nous avons trouvé un chemin de protection de la biodiversité avec des caractéristiques chinoises », a affirmé Xi Jinping.

Le 13 décembre, les Nations Unies ont reconnu « l'initiative Shan-Shui » de la Chine visant à restaurer 10 millions d'hectares d'écosystèmes dans tout le pays comme l'un des 10 projets pionniers visant à préserver la nature. L'initiative a été désignée comme l'un des programmes phares de l'ONU en matière de restauration mondiale. Cette initiative ambitieuse regroupe 75 projets de grande envergure, allant des montagnes aux estuaires côtiers, au sein du pays le plus peuplé du monde.

Depuis le commencement de la période du 13e Plan quinquennal (2016-2020), la Chine a mis en œuvre 44 projets associés à « l'initiative Shan-Shui » et a achevé les travaux de protection et de restauration écologique de plus de 3,5 millions d'hectares.

Selon le livre blanc sur la conservation de la biodiversité, la Chine a mis en place 10 programmes pilotes pour le réseau des parcs nationaux depuis 2015, couvrant une superficie de 2,2 millions d'hectares. Différentes espèces en voie de disparition sont bien protégées dans la région, comme les pandas géants et les antilopes du Tibet. En outre, la Chine a établi près de 10 000 réserves naturelles, ce qui représente environ 18 % de la superficie totale des terres.

À ce jour, près de 200 jardins botaniques et 250 installations de sauvetage et de reproduction de la faune ont été établis, et environ 23 000 espèces végétales et plus de 60 espèces animales en voie de disparition ont été préservées.

« Au cours des prochaines années, la Chine continuera de favoriser le progrès écologique et planifiera son développement dans le contexte de la promotion d'une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature », a expliqué le président chinois.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-18/China-to-continue-promoting-post-2020-biodiversity-framework--1fRU1qjSIZa/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970844/image_1.jpg

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]