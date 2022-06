CGTN Documentary and Radio The Greater Bay en direct à Hong Kong

Les deux émissions s'ajouteront à celles déjà diffusées dans la région du Guangdong-Hong Kong-Macao de la grande baie (GBA), y compris CCTV-1, CCTV-4, CCTV-11, CCTV-13 et CGTN English TV Channel, afin d'explorer et d'exposer des histoires chinoises fascinantes.

Carrie Lam, directrice générale de la région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR), et Shen Haixiong, président du CMG, ont prononcé des discours lors de la cérémonie de lancement, en compagnie de Le Yucheng, directeur adjoint de l'Administration nationale de la radio et de la télévision, Wang Linggui, directeur adjoint du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil d'État, Lu Xinning, directeur adjoint du Bureau de liaison du Gouvernement populaire central à Hong Kong, et d'autres.

M. Lam a pris la parole par vidéo et a dit que le principe « un pays, deux systèmes » a résisté à l'épreuve du temps, et que depuis la réunification, il y a 25 ans, l'intégration de Hong Kong dans le développement national a résisté à l'épreuve du temps. La présence croissante de CMG sur la scène mondiale ces dernières années a permis à la culture et aux marques chinoises de se mondialiser. Avec la diffusion en direct de CGTN Documentary TV Channel et de Radio The Greater Bay de CMG, les gens de Hong Kong pourront mieux communiquer avec leurs compatriotes du continent. Elle espère que le CMG améliorera la couverture de la vie des gens à Hong Kong, ainsi que le développement intégré dans un sens multidimensionnel et multicouche.

M. Shen a déclaré que les deux émissions, qui seront diffusées le 1er juillet, permettront de mieux informer les compatriotes de Hong Kong au sujet des politiques nationales et de la stratégie de développement, dans l'espoir que Hong Kong continue de se joindre au continent pour le développement. Pour le CMG, il est impératif de faire la lumière sur les histoires de Hong Kong afin de découvrir pleinement le charme de la ville en héritant de la culture chinoise traditionnelle et en s'efforçant d'innover et de donner un élan plus fort à la mise en œuvre régulière et durable de « Un pays, deux systèmes ».

Le Yucheng a félicité le CMG pour la production et la diffusion de nombreux excellents travaux reflétant les grandes réalisations du développement national et de la réforme de Hong Kong, ainsi que la contribution du CMG au maintien de la stabilité sociale. « Nous espérons sincèrement que les médias du continent et de Hong Kong saisiront l'occasion du développement historique, seront les témoins de l'ouverture d'un nouveau chapitre de Hong Kong. »

Wang Linggui a déclaré dans son discours qu'il croyait que la présence du CMG à Hong Kong aiderait à guider la communauté de Hong Kong dans sa compréhension et sa mise en œuvre du principe « un pays, deux systèmes » de façon complète et précise.

Lu Xinning, qui a parlé par vidéo, a insisté sur l'importance du CMG pour la couverture de l'actualité et la diffusion culturelle à Hong Kong. Lu est d'avis que le travail du CMG permettra de promouvoir davantage les résidents de Hong Kong afin qu'ils trouvent des souvenirs émotionnels communs.

Chen Jianwen, directeur du Service de la publicité du Comité central du PCC, s'attend à ce que le CMG continue de jouer le rôle des médias grand public, dirige les médias de tous niveaux et de tous types pour approfondir la connectivité, montrer le charme, la vitalité, et l'attractivité de la région de la Grande Baie à tous les niveaux.

Lors du lancement, le CMG a également dévoilé la chanson-thème du 25e anniversaire du retour de Hong Kong à sa mère patrie, « Heading Forward », et a présenté une émission dramatique de langue cantonaise sur un groupe de jeunes inspirants du continent et de Hong Kong.

Lien : https://youtu.be/YpEBcr2Fz78

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=YpEBcr2Fz78

SOURCE CCTV+

