CGTN : D’un territoire aride à la plus grande forêt artificielle du monde, Saihanba et les efforts écologiques de la Chine

Aujourd'hui, Saihanba est composé à 80 % de forêt, une surface permettant de conserver et de purifier 137 millions de mètres cubes d'eau chaque année, une réalisation grandiose saluée par le président chinois Xi Jinping.

« C'est un modèle dans l'histoire de la civilisation écologique mondiale », a-t-il déclaré lors de sa récente visite de deux jours au Hebei.

Au cours de son voyage, M. Xi a pris connaissance de la gestion et de la protection de la ferme forestière, ainsi que des efforts coordonnés du Hebei pour conserver ses montagnes, ses rivières, ses forêts, ses terres agricoles, ses lacs et ses prairies, ainsi que pour lutter contre la désertification.

Le président a souligné l'importance du développement de l'économie verte et de la poursuite du progrès écologique, en invitant le peuple à perpétuer « l'esprit Saihanba », terme attribué aux générations des travailleurs de la ferme qui ont gardé leur mission à l'esprit, qui ont travaillé dur et poursuivi le développement vert.

M. Xi a exhorté les travailleurs de la ferme forestière de Saihanba à mieux comprendre la conservation écologique et à poursuivre leur travail acharné pour accomplir de nouvelles réalisations.

M. Xi encourage les personnes âgées à demeurer actifs sur le marché du travail

Face au vieillissement rapide de la main-d'œuvre dans une économie en pleine expansion, le président Xi a encouragé davantage de personnes âgées à « rester actives » sur le marché du travail lors de son inspection du centre de services communautaires de Binhe.

Il a suggéré à ces « jeunes âgés » de participer à des tâches telles que le bénévolat communautaire.

Selon le Bureau national des statistiques de la Chine, il y a actuellement 264 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit 18,7 % de la population totale. Cette tendance, selon de nombreux observateurs, pourrait constituer une menace pour la deuxième économie mondiale.

Le pays a explicitement indiqué dans son 14e Plan quinquennal (2021-2025) qu'il relèvera l'âge légal de la retraite « de manière progressive, flexible et différenciée » pour s'adapter à cette « nouvelle normalité ».

Au cours de sa visite, M. Xi a également insisté sur la nécessité d'atteindre les objectifs majeurs de cette année en matière de développement économique et social dans le pays.

Il a réaffirmé la nécessité de parvenir à un équilibre entre la prévention et le contrôle de la COVID-19 et le développement économique et social, et entre le développement et la sécurité, de promouvoir un développement de haute qualité, et de s'efforcer de remplir les principaux objectifs et tâches socioéconomiques de cette année afin d'assurer le bon démarrage du 14e Plan quinquennal.

Il est nécessaire de mettre en place une nouvelle philosophie de développement, de manière exhaustive et fidèle, a déclaré M. Xi, également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale.

M. Xi appelle à la préservation et au développement du patrimoine culturel

Dans le célèbre Chengde Mountain Resort, site du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, le président Xi a pris connaissance de son histoire ainsi que des efforts de préservation qui y étaient déployés.

Ce centre de villégiature revêt une signification historique importante pour la communication entre les différents groupes ethniques minoritaires, l'adaptation de la religion et de la société, la préservation et le développement du patrimoine culturel, ainsi que la coexistence pacifique entre l'homme et la nature, a souligné M. Xi.

Il a également mis en valeur la confiance culturelle et l'unité entre les groupes multiethniques.

Le président chinois a ensuite visité Puning, un célèbre temple bouddhiste situé près du centre de villégiature, et le musée de Chengde.

Président Xi : de la « revitalisation rurale » à la « revitalisation industrielle »

La Chine a toujours considéré la revitalisation rurale comme l'une des clés du développement de l'économie moderne et le président Xi est allé encore plus loin. Il a mis l'accent sur l'importance de la « revitalisation industrielle ».

Daguikou, le village que le président a visité, cultive désormais des fraises, du raisin et des cerises. Pourtant, la première option ne résidait pas dans les fruits.

Les villageois avaient essayé la culture du riz, du maïs et des légumes. Mais pour toutes sortes de raisons comme le manque d'eau, ces aliments ont été sous-produits. Par conséquent, les villageois ne pouvaient pas en tirer profit. Ils se sont donc tournés vers la culture des fruits.

Aujourd'hui, la culture des fraises est devenue la principale activité des 1 700 résidents, chaque ménage gagnant environ 15 000 $ par année.

M. Xi a appelé les villages à mettre en œuvre des méthodes adaptées et à découvrir leurs ressources distinctives en mettant en évidence leurs avantages, tout en invitant à renforcer les infrastructures rurales et le système de services publics.

