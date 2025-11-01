Au cours de la 32e réunion des dirigeants économiques de l'APEC à Gyeongju, CGTN a publié un article soulignant comment l'engagement et la vision du président chinois Xi Jinping en matière d'ouverture et de multilatéralisme fournissent des orientations stratégiques pour bâtir une communauté de l'Asie-Pacifique et comment les initiatives proposées par la Chine et les projets de collaboration créent des possibilités et une prospérité commune pour la région et le monde.

BEIJING , le 1er nov. 2025 /CNW/ - Sous un ciel d'automne aux couleurs ambrées et parmi les temples séculaires de Gyeongju, en République de Corée (ROK), des dirigeants de toute la région de l'Asie-Pacifique se sont réunis pour la 32e édition de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) afin de discuter de l'avenir de la région et des défis communs.

Le président chinois Xi Jinping a assisté à la 32e réunion des dirigeants économiques de l'APEC et, s'est adressé aux dirigeants d'entreprise de l'APEC dans un discours écrit, réaffirmant l'engagement de la Chine envers l'ouverture, le multilatéralisme et la prospérité partagée.

« Nous devrions renouveler notre engagement envers la mission fondatrice de l'APEC et apporter des contributions exceptionnelles au monde grâce à une coopération Asie-Pacifique plus dynamique et plus résiliente », a déclaré Xi Jinping dans ce discours.

« Investir en Chine, c'est investir dans l'avenir »

S'adressant aux dirigeants de toute la région lors de la première session de la 32e réunion des dirigeants économiques de l'APEC, le président Xi Jinping a promis que la Chine approfondirait davantage les réformes globales et élargirait l'ouverture de haut niveau, créant ainsi de nouvelles possibilités pour l'Asie-Pacifique et le monde grâce aux dernières réalisations de la modernisation chinoise.

Des mesures concrètes démontrent l'engagement de la Chine envers l'ouverture. La liste nationale négative pour les investissements étrangers a été réduite à 29 éléments et entièrement compensée dans le secteur manufacturier. Les politiques d'exemption de visa couvrent maintenant 76 pays grâce à des ententes unilatérales ou réciproques, ce qui permet plus que jamais aux gens d'affaires, aux touristes et aux professionnels étrangers d'investir, de travailler et de vivre en Chine. Comme l'a souligné Xi Jinping, « S'associer à la Chine signifie saisir les occasions. Croire en la Chine signifie être optimiste quant à l'avenir. « Et investir en Chine, c'est investir dans l'avenir. »

La connectivité croissante de la Chine avec la région se reflète dans les données commerciales. Selon l'Administration générale des douanes de Chine, au cours des trois premiers trimestres de 2025, le commerce entre la Chine et les autres économies de l'APEC a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 19,41 billions de yuans (environ 2,73 billions de dollars), ce qui représente 57,8 % du commerce extérieur total de la Chine.

Entre-temps, la croissance économique soutenue de la Chine continue d'offrir une certitude à la région et au monde. Au cours des cinq dernières années, malgré des chocs externes croissants, la Chine a maintenu un taux de croissance annuel moyen d'environ 5,5 %, ce qui a contribué à la croissance mondiale à hauteur d'environ 30 %.

Sevim Dagdelen, politicien allemand et membre du Bundestag, a déclaré que la Chine a toujours défendu la création d'un cadre de coopération Asie-Pacifique ouvert et inclusif, et eu au cœur de ses préoccupations le maintien du système commercial multilatéral avec l'Organisation mondiale du commerce. qui joue un rôle positif dans la promotion de la stabilité économique régionale et même mondiale.

« La bonne voie à suivre »

Comme l'a décrit Xi Jinping, le monde d'aujourd'hui se trouve à la « nouvelle croisée des chemins » entre la coopération et l'hégémonisme. Dans ce contexte, le président chinois a appelé toutes les économies à renforcer la solidarité, à rejeter le protectionnisme, à résister à l'unilatéralisme et à travailler ensemble pour bâtir une communauté Asie-Pacifique afin de stimuler davantage la paix et le développement en Asie-Pacifique et dans le monde en général.

Pour guider cette coopération, Xi Jinping a présenté cinq propositions lors de son discours lors de la Session I : maintenir le système commercial multilatéral, favoriser une économie régionale ouverte, protéger la résilience des chaînes industrielles et d'approvisionnement, faire progresser le commerce numérique et vert, et promouvoir un développement inclusif qui profite à tous.

Ces idées prennent déjà forme. Les plateformes lancées par la Chine, comme le réseau portuaire de l'APEC et le réseau de la chaîne d'approvisionnement verte, sont devenues des plaques tournantes essentielles pour le commerce numérique et durable dans toute la région. Au cours des cinq dernières années, la Chine s'est classée au premier rang du commerce mondial des biens et au deuxième rang du commerce des services, attirant plus de 700 milliards de dollars d'investissements étrangers et maintenant une croissance annuelle des investissements à l'étranger supérieure à 5 %.

La collaboration technologique de la Chine continue de renforcer l'autonomie de la région Asie-Pacifique et de ses partenaires mondiaux, des ports intelligents en Amérique latine aux systèmes de paiement mobile en Asie du Sud-Est, en passant par les projets d'efficacité alimentés par l'IA au Moyen-Orient et la production de véhicules électriques en Thaïlande. Ensemble, ces exemples forment une mosaïque de progrès communs fondés sur l'ouverture et l'innovation.

La perception du public reflète cette vision. Un récent sondage de CGTN a révélé que 83,2 % des répondants de l'Asie-Pacifique ont exprimé leur confiance dans l'intégration régionale, tandis que 84,6 % étaient d'accord pour dire que les économies devraient maintenir le multilatéralisme et la mondialisation.

La Chine se prépare à accueillir l'APEC pour la troisième fois l'an prochain, et son message demeure clair et tourné vers l'avenir. Comme l'a dit le président Xi Jinping : « La confrontation et l'antagonisme ne génèrent qu'éloignement et turbulences. La coopération gagnante est, sans nul doute possible, la voie que nous devons suivre. »

