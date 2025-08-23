WASHINGTON, le 23 août 2025 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN présentent « Explore the Future of Storytelling with AI ».

L'intelligence artificielle transforme tous les aspects de notre vie, de nos plateformes de médias sociaux aux films que nous regardons. Nulle part cette révolution n'est-elle plus évidente que dans l'industrie cinématographique, où les réalisateurs, les producteurs, les écrivains, les animateurs et les artistes d'effets visuels explorent de nouvelles façons d'exploiter l'IA pour repousser les limites de la créativité.

Le vendredi 22 août 2025, le théâtre Steven J. Ross au studio de Warner Bros. à Burbank, en Californie, organisera la cérémonie de lancement de l'appel de candidatures Global AI Visual Works « Bright Future of Humanity », un événement présenté par le China Media Group et la New York Film Academy. Le programme réunira des producteurs, des réalisateurs, des éducateurs et des étudiants pour discuter du rôle de l'IA dans l'avenir du cinéma et des récits visuels.

L'événement comprendra des allocutions spéciales de diplomates, de cinéastes et de spécialistes de l'IA. Dans le cadre du programme, un appel mondial de candidatures sera annoncé pour permettre aux jeunes artistes de créer des œuvres audacieuses qui repoussent les limites grâce à l'IA. La question est posée : « Quel type de monde voulons-nous bâtir? Comment l'art, alimenté par l'IA, peut-il nous aider à le construire?

Cette initiative revêt une importance particulière alors que nous soulignons les 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale - une occasion de réfléchir aux leçons apprises de cette guerre catastrophique, de nous souvenir des héros qui y ont pris part et d'honorer leur mémoire par un appel à la paix.

Les artistes sont invités à soumettre leurs vidéos, chansons ou peintures générées par l'IA d'ici le 1er septembre 2025. Les candidatures retenues, sélectionnées par un jury international de cinéastes et d'innovateurs médiatiques, seront présentées lors du concert « United as One World - Voices of Peace » au Lincoln Center, à New York, le 23 septembre.

Pour en savoir plus et pour savoir comment soumettre une proposition, consultez le aiwowow.com .

(Ce document est distribué par MediaLinks TV, LLC au nom de CCTV. Des renseignements supplémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

Personne-ressource : [email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC