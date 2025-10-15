Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

FAIRFAX, Va., le 15 oct. 2025 /CNW/ - CGI Federal Inc. (CGI), une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que l'Office of the Comptroller of the Currency du département du Trésor des États-Unis a conclu avec CGI un accord d'achat général (Blanket Purchase Agreement ou « BPA ») pour moderniser son système de gestion du contenu et ses services numériques afin de permettre des mises à jour plus rapides et une expérience utilisateur améliorée.

Cette nouvelle plateforme infonuagique vise à améliorer les performances du site, à renforcer la sécurité et à offrir une transparence accrue grâce au suivi d'indicateurs clés.

« CGI adopte une approche progressive fondée sur l'évolutivité et la durabilité, qui répond aux besoins immédiats tout en jetant les bases nécessaires pour satisfaire les demandes futures, a déclaré David Kwon, vice-président, services-conseils, Trésorerie, chez CGI. Au cours de cette phase, CGI fournira une infrastructure numérique sécurisée prête à soutenir la mission à long terme de l'OCC. »

Dans tous les secteurs, CGI s'engage à utiliser les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle pour améliorer les capacités opérationnelles de ses clients. Grâce à l'application stratégique de ces technologies, CGI accélère les processus et réduit les risques, permettant ainsi aux organisations d'obtenir rapidement des perspectives approfondies et d'améliorer les résultats de leurs missions.

À propos de CGI Federal

CGI Federal Inc. (CGI), une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. aux États-Unis, est une entreprise de technologie et de services professionnels de pointe qui soutient les organismes fédéraux des domaines de la défense, des activités civiles, de la santé, de la justice, du renseignement et des affaires internationales. Comptant près de 8 000 professionnels, CGI collabore avec ses clients pour moderniser le gouvernement grâce à des solutions technologiques novatrices, des modèles flexibles de prestation de services et un engagement à générer des résultats. Pour obtenir davantage d'information, visitez www.cgifederal.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363 ; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected] +1 438 468-9118 ; Médias locaux : Beth Chiasson, Responsable, Relations avec médias, [email protected], +1 571 548-1682