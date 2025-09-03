L'acquisition réunit deux leaders canadiens des matériaux de construction, renforçant la chaîne d'approvisionnement nationale de CGC et sa présence d'un océan à l'autre.

Sid Tetz , anciennement vice-président des ventes et du marketing chez CGC, dirigera IBP en tant que directeur général et vice-président de CGC.

TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - CGC inc. (CGC), un fabricant de premier plan de matériaux de construction à base de gypse et de plafonds performants au Canada, a achevé l'acquisition d'Imperial Building Products Ltd. (IBP), un fabricant canadien de montants en acier de qualité, de rails, de profilés pour cloisons sèches et de solutions structurelles. La transaction a été initialement annoncée le 24 juin et clôturée le 1er septembre 2025.

Dans le cadre de l'acquisition, CGC a nommé Sid Tetz, anciennement vice-président des ventes et du marketing chez CGC, pour diriger l'entreprise IBP en tant que directeur général et vice-président de CGC. Tetz dirigera la stratégie, les opérations et la transition d'IBP alors que l'entreprise entame son prochain chapitre en tant que partie intégrante de CGC.

« C'est une étape excitante pour CGC et IBP, » a déclaré Steve Youngblut, président de CGC. « En combinant notre expertise en solutions de murs et plafonds avec le leadership d'IBP dans le domaine des structures en acier, nous créons une offre plus complète et fiable pour nos clients. Cette intégration nous permet de fournir encore plus de valeur aux fournisseurs et entrepreneurs à l'échelle nationale et de soutenir les priorités canadiennes en matière de logement et d'infrastructure. »

« Je suis ravi de diriger l'équipe talentueuse d'Imperial Building Products dans cette nouvelle ère avec CGC, » a déclaré Sid Tetz, directeur général d'IBP et vice-président de CGC. « Joindre nos forces avec les cinq installations de fabrication d'IBP élargit le réseau national de CGC et nous permet de renforcer notre solide fondation de qualité et de service. »

IBP opérera en tant qu'entité commerciale distincte au sein de CGC, élargissant sa présence sur les marchés clés et complétant son portefeuille principal de solutions de construction. Aucun changement immédiat n'est prévu pour les employés, clients ou fournisseurs. Les deux entreprises restent engagées à faciliter un processus de transition fluide, tout en continuant à offrir un service, des produits et des solutions de premier plan dans l'industrie.

Tetz apporte une vaste expérience dans le secteur canadien des matériaux de construction, avec un parcours éprouvé dans la stimulation de la croissance et la direction d'équipes performantes. Avant de rejoindre CGC en 2022, il a passé 15 ans chez Owens Corning où il a occupé des rôles de leadership clés dans les ventes et la fabrication. Il détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université de l'Alberta.

Cette acquisition positionne CGC pour une croissance nationale accélérée et renforce sa présence dans l'industrie de la construction canadienne. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. L'acquisition ne s'étend pas à Imperial Metal Services, Imperial Manufacturing Group ou à toute autre entreprise affiliée à IBP.

À PROPOS CGC inc.

CGC inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs de panneaux de gypse, de matériaux de finition intérieure et de plafonds acoustiques suspendus au Canada. Elle possède des exploitations minières, des usines et des installations logistiques dans tout le Canada, notamment en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Ontario, et construit actuellement sa plus récente usine en Alberta.

Visitez le site web de CGC inc. pour en savoir plus

À PROPOS D'Imperial Building Products

Imperial Building Products (IBP) est un leader du marché canadien de la fabrication de montants en acier, servant les marchés de la construction commerciale, résidentielle, institutionnelle et industrielle. Elle possède des sites au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et est un fabricant membre enregistré de l'Institut canadien de la construction en tôle d'acier (CSSBI).

Visitez le site Web d'IBP pour en savoir plus.

