CGC Inc., un fabricant de premier plan de matériaux de construction à base de gypse au Canada , a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Imperial Building Products Ltd. (IBP), un fabricant canadien de premier plan de montants métalliques, ossatures pour cloisons sèches, et produits de construction en acier de haute qualité.

Le réseau de cinq usines d'IBP et son portefeuille de produits de charpentes en acier complèteront les activités principales de CGC dans les cloisons sèches et les plafonds, offrant des solutions plus larges pour les constructeurs commerciaux et résidentiels.

L'acquisition accélère la stratégie de croissance nationale de CGC, suite aux investissements majeurs à Little Narrows , N.-É. et dans le comté de Wheatland , Alta., et soutient les besoins évolutifs du marché de la construction canadien.

TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - CGC Inc. (CGC), un fabricant de premier plan de matériaux de construction à base de gypse au Canada, a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Imperial Building Products Ltd. (IBP), un fabricant canadien de premier plan de montants métalliques, ossatures pour cloisons sèches, et produits de construction en acier de haute qualité. Cette acquisition marquera une étape importante dans la stratégie à long terme de CGC visant à investir dans la fabrication canadienne, à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et à soutenir la demande croissante de logements et d'infrastructures à travers le pays.

Créée en 1990 en tant que division du groupe Imperial Manufacturing Group (IMG), IBP est basée à Richibucto, N.-B., et elle exploite cinq installations de fabrication au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. L'entreprise est reconnue pour son expertise technique et la fiabilité de son service dans la construction résidentielle et commerciale à travers le Canada.

« L'expansion du portefeuille de produits de CGC par l'acquisition d'IBP est un investissement stratégique dans l'avenir de la fabrication et de la construction canadienne », a déclaré Steve Youngblut, président de CGC Inc. « Cette acquisition est une étape importante dans notre objectif de fournir aux constructeurs canadiens, la chaîne d'approvisionnement la plus solide et la plus fiable de l'industrie. En réunissant l'expertise de CGC dans les produits muraux et de plafond et le leadership d'IBP dans la charpente en acier, nous sommes mieux positionnés pour servir les clients d'un océan à l'autre et soutenir les priorités du pays en matière de logement et d'infrastructure. »

Cette acquisition est une étape naturelle dans la stratégie à long terme de CGC visant à renforcer ses activités principales et à s'étendre dans de nouvelles catégories de produits. Elle accélère la stratégie de croissance nationale de CGC, suite aux investissements majeurs à Little Narrows, N.-É., et dans le comté de Wheatland, Alta., et soutient les besoins évolutifs du marché de la construction canadien. En ajoutant le portefeuille complémentaire d'IBP et son réseau de cinq usines à travers le Canada, CGC est positionné pour fournir aux clients une gamme encore plus large de solutions de construction, mieux répondre aux besoins évolutifs du marché de la construction canadien et soutenir davantage les objectifs du gouvernement en matière de logement et d'infrastructure.

« Nous sommes fiers de devenir membres de la famille CGC et de nous associer à une entreprise qui partage notre engagement envers la fabrication, l'innovation et les constructeurs canadiens », a déclaré Cesare Minchillo, président d'IBP. « Cette acquisition réunit deux entreprises canadiennes avec des forces complémentaires et des valeurs partagées. En travaillant ensemble, nous pourrons améliorer notre offre de produits, étendre notre portée et continuer à soutenir les constructeurs canadiens avec les normes les plus élevées de service et de fiabilité. Nous nous réjouissons des nouvelles possibilités que cela crée pour notre équipe et nos clients à travers le pays. »

Principaux avantages de l'acquisition

Renforcement de la chaîne d'approvisionnement nationale : L'ajout de cinq installations IBP assure une plus grande fiabilité, flexibilité et réactivité de la chaîne d'approvisionnement pour les marchés de la construction canadiens, aidant CGC à mieux servir les clients d'un océan à l'autre.

Portefeuille de produits élargi : Les clients de CGC ont accès aux charpentes en acier, aux garnitures pour cloisons sèches et aux solutions de construction exclusives d'IBP, complétant les produits muraux et de plafond de CGC et faisant avancer la vision de l'entreprise d'être un fournisseur de solutions de construction à service complet.

Soutien au logement et aux infrastructures : Le réseau et l'expertise combinés aideront à répondre aux défis de l'offre et de l'accessibilité du logement au Canada en fournissant aux constructeurs un accès rapide aux matériaux essentiels et en soutenant des projets d'infrastructure importants à l'échelle nationale.

Une fois le processus d'acquisition terminé, IBP fonctionnera comme une unité commerciale distincte au sein de CGC. Aucun changement immédiat n'est prévu pour les employés ou les clients, et les deux entreprises restent concentrées sur la fourniture de services et de solutions de premier plan dans l'industrie.

L'accord définitif porte sur l'acquisition de 100 pour cent des actions d'IBP. L'accord ne s'étend pas à Imperial Metal Services, Imperial Manufacturing Group ou à toute autre entreprise affiliée à IBP.

La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2025 et est soumise à l'obtention des approbations réglementaires habituelles et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.

PROPOS CGC Inc.

CGC Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs de panneaux de gypse, de matériaux de finition intérieure et de plafonds acoustiques suspendus au Canada. Elle possède des exploitations minières, des usines et des installations logistiques dans tout le Canada, notamment en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Ontario, et construit actuellement sa plus récente usine en Alberta.



Visitez le site web de CGC Inc. pour en savoir plus.

À PROPOS D'Imperial Building Products

Imperial Building Products Ltd. (IBP) est un leader du marché canadien de la fabrication de montants en acier, servant les marchés de la construction commerciale, résidentielle, institutionnelle et industrielle. Elle possède des sites au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et est un fabricant membre enregistré de l'Institut canadien de la construction en tôle d'acier (CSSBI).

Visitez le site Web d'IBP pour en savoir plus.

