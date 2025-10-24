MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - CFA Montréal annonce la nomination de Julie-Andrée Côté, CFA, à la présidence de son conseil d'administration, ainsi que l'entrée en poste de deux nouveaux administrateurs. Elle succède à Sandy Poiré, CFA, qui a occupé la présidence avec dévouement et vision au cours des deux dernières années. Ces nominations reflètent la volonté de CFA Montréal de s'entourer de leaders chevronnés pour accompagner la profession dans son évolution.

Titulaire d'un baccalauréat en finance de l'Université Laval, Julie-Andrée Côté est directrice chez BlackRock au sein de l'équipe responsable des affaires institutionnelles pour les Amériques. Elle travaille auprès des régimes de retraite, des banques, des assureurs et d'autres clients institutionnels afin de soutenir leurs stratégies d'investissement à long terme. Depuis son arrivée chez BlackRock en 2008, elle a d'abord contribué à la croissance d'iShares avant de rejoindre l'équipe actuelle.

Membre active de CFA Montréal depuis 2016, Julie-Andrée Côté a occupé plusieurs fonctions stratégiques, notamment vice-présidente du conseil d'administration, responsable du comité de gouvernance et du comité stratégique. Elle a joué un rôle central dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan Destination 2027, qui guide aujourd'hui les actions de l'Association autour de quatre piliers : formation, innovation, inclusion et excellence de la gouvernance.

« Ce mandat est l'occasion de poursuivre un engagement de longue date envers notre communauté et de préparer la profession aux défis à venir. Ensemble, nous voulons bâtir une finance à la fois performante, humaine et durable, en misant sur la compétence, l'intégrité et la confiance. Dans un contexte de transformation rapide du secteur financier, nous devons rester à l'écoute, pertinents et audacieux. Je souhaite que CFA Montréal continue d'être une référence pour ses membres, une voix influente dans l'industrie et un acteur mobilisateur au sein de notre écosystème financier », a déclaré Julie-Andrée Côté, présidente de CFA Montréal.

« Depuis près de dix ans, Julie-Andrée Côté joue un rôle clé au sein de CFA Montréal. Elle a contribué à renforcer notre gouvernance, à structurer notre réflexion stratégique et à faire progresser la place de l'Association dans l'écosystème financier. Son leadership allie rigueur, ouverture et sens de l'humain. Dans un contexte où notre industrie se transforme sous l'effet de la technologie, de la durabilité et de la diversité, elle incarne parfaitement la vision d'avenir que porte CFA Montréal », a souligné Jo-Ann Hajdamacha, directrice générale de CFA Montréal.

L'équipe de CFA Montréal tient à souligner la contribution marquante de Sandy Poiré, CFA, présidente sortante, qui a su fédérer la communauté autour de projets structurants, dont les célébrations du 75e anniversaire de CFA Montréal. Sous sa gouvernance, l'Association a consolidé ses liens avec la relève et favorisé une culture inclusive et mobilisatrice.

Nouveaux membres du conseil

Lors de son assemblée générale annuelle du 23 octobre 2025, CFA Montréal a accueilli une nouvelle administratrice, Nissrine Marouk, CFA, et un nouvel administrateur, Pascal Bernier, CFA, venant ainsi renforcer un conseil d'administration représentatif de la diversité et de l'excellence de la profession. Ce nouveau conseil est animé par la volonté de faire progresser la mission de l'organisation et de poursuivre la promotion des plus hauts standards du titre CFA.

Ils se joignent à une équipe de gouvernance expérimentée composée de :

Hind Abdo, CFA

Lise Estelle Brault, CFA

Tamara Close, CFA

Daniel Conti, CFA

Danielle Filistin, CFA

Haig Vanlian, CFA

Jessica Younes-Fraiberger, CFA

Le comité exécutif 2025-2026 est désormais formé de :

Julie-Andrée Côté, CFA - Présidente

François Crémet, CFA - Vice-président

Jean-François Tremblay, CFA - Trésorier

Karl W. Gagné, CFA - Secrétaire

Sandy Poiré, CFA - Présidente sortante

CFA Montréal tient à remercier les administrateurs sortants, Michel Charron, CFA, et Carl Robert, CFA, président de CFA Montréal de 2019 à 2021, pour leur dévouement, l'ensemble de leurs réalisations respectives ainsi que l'impact positif qu'ils laissent sur l'organisation.

À propos de CFA Montréal

Fondée en 1950, CFA Montréal s'inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Véritables chefs de file en investissement à l'échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d'éthique, de formation et d'excellence professionnelles dans le but d'en faire ultimement profiter la société.

CFA Montréal représente les intérêts de près de 3500 professionnelles et professionnels de l'investissement et 2000 candidates et candidats par l'entremise de la sensibilisation, de la formation, de l'organisation d'événements et du perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus, visitez cfamontreal.org.

À propos du CFA Institute

Le CFA Institute, association internationale de spécialistes en placements, fixe les normes d'excellence et de crédibilité professionnelle du milieu. L'organisation, source respectée de connaissances dans la communauté internationale des finances, encourage l'investissement éthique. Elle vise à créer un environnement où les intérêts des investisseurs priment, où les marchés fonctionnent de façon optimale et où l'économie prospère. Il y a plus de 200 000 détenteurs du titre CFA, présents dans 158 marchés. Le CFA Institute compte 10 bureaux à travers le monde, ainsi que 158 associations membres. Pour en savoir davantage, visitez cfainstitute.org.

