TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - Tim Hortons prépare ses invités à l'arrivée des belles journées avec une nouvelle gamme de boissons froides, dont une délicieuse option sans sucre rafraîchissante, des nouveautés protéinées et des créations inspirées de desserts.

NOUVEAUTÉ : RafraîchiTim pétillant framboise-mojito sans sucre

Avec son goût rafraîchissant, fruité et acidulé de mojito à la framboise, garni d'une tranche de lime séchée et servi sur glace, cette boisson pétillante sans sucre est une délicieuse façon de se rafraîchir.

Cette année, la gamme de boissons froides de Tim Hortons® pour le printemps et l’été comprend le RafraîchiTim pétillant framboise mojito sans sucre, les RafraîchiTim protéinés et les boissons churro au caramel (Groupe CNW/Tim Hortons) Cette année, la gamme de boissons froides de Tim Hortons® pour le printemps et l’été comprend le RafraîchiTim pétillant framboise mojito sans sucre, les RafraîchiTim protéinés et les boissons churro au caramel (Groupe CNW/Tim Hortons)

NOUVEAUTÉ : RafraîchiTim protéinés

Les nouveaux RafraîchiTim protéinés sont un ajout crémeux, fruité et riche en protéines au menu des boissons froides de TimMD. Préparés à partir d'un breuvage laitier sans lactose et riche en protéines, les RafraîchiTim protéinés de Tim contiennent 14 grammes de protéines (format moyen) et sont offerts en cinq saveurs irrésistibles : mûre-yuzu, orange-tangerine, pêche, fraise-melon et framboise-mojito. Les RafraîchiTim protéinés sont le plus récent ajout au menu des boissons protéinées de Tim Hortons, qui a lancé ses premiers lattes protéinés au Canada en août 2025.

NOUVEAUTÉ : gamme churro au caramel

Laissez-vous tenter par les saveurs gourmandes du caramel et de la cannelle avec le latte glacé churro au caramel, le café infusé à froid churro au caramel et le cappuccino glacé churro au caramel, de nouveaux produits mélangés à des brisures de biscuit churro et généreusement garnis.

De retour à la demande générale, le cappuccino glacé OREO® double crème

Le cappuccino glacé OREO® DOUBLE CRÈME est préparé avec des morceaux de biscuits OREO® et du sirop à la vanille, le tout recouvert d'une garniture fouettée à saveur de vanille et d'encore plus de morceaux de biscuits OREO®.

« La création de nouvelles boissons froides innovantes et attrayantes est une priorité chez Tim Hortons, et nous avons hâte de les faire goûter à nos invités », déclare Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

« Notre RafraîchiTim pétillant framboise-mojito sans sucre est la preuve qu'on peut déguster une boisson à la fois pétillante, rafraîchissante, délicieuse et sans sucre. Par ailleurs, nos nouvelles boissons churro au caramel sont gourmandes et constituent la sucrerie idéale pour une chaude journée. De plus, nos nouveaux RafraîchiTim protéinés répondent à la demande croissante d'options plus riches en protéines dans le menu. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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