Silk dévoile le "Chemin urbain pour abeilles" à Montréal pour soutenir et protéger les pollinisateurs en milieu urbain tout en renforçant son engagement envers l'agriculture régénératrice.

BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 15 mai 2023 /CNW/ - Pour célébrer la Journée mondiale des abeilles le 20 mai prochain, Silk Canada ("Silk"), en collaboration avec Pollinator Partnership Canada et des commerçants locaux, lanceront le Chemin urbain pour abeilles à Montréal - une route urbaine de fleurs qui permettra aux pollinisateurs de se déplacer d'un espace vert à un autre. Le Chemin urbain pour abeilles Silk sera ouvert aux consommateurs (et aux pollinisateurs) à la place de Castelnau tout au long de l'été. Grâce à la collaboration de commerçants de la place de Castelnau, les pollinisateurs auront accès à des jardinières pour les guider à travers le Chemin, ainsi qu'une murale inspirée des pollinisateurs, créée par les artistes canadiens Marc-Olivier Lamothe et Cath Laporte .

Les pollinisateurs ont un impact puissant sur notre société et notre climat; nous leur devons le tiers des aliments avec lesquels nous cuisinons et mangeons tous les jours, dont de nombreux produits Silk. Les populations de pollinisateurs sont en déclin dans les zones urbaines en raison d'une perte d'habitats de nidification et d'alimentation. La connectivité entre les parcelles de fleurs est essentielle. Selon le type d'abeille, les distances qu'elles sont capables de parcourir peuvent varier de plusieurs kilomètres à aussi peu que 100 mètres! Les corridors d'habitat, comme le Chemin urbain pour abeilles Silk, permettent aux différents types d'abeilles de voyager entre les parcelles et d'obtenir la nourriture dont elles ont besoin. Tout comme les humains dépendent des trottoirs, des routes et des transports publics, les pollinisateurs, tels que les abeilles, utilisent les routes fleuries pour se déplacer.

"Une partie de notre mission consiste à soutenir la santé par l'alimentation et cette initiative est une façon de montrer notre engagement envers les pratiques d'agriculture régénératrices et l'utilisation de nos ressources pour le bien", a déclaré Fiona O'Brien, directrice marketing chez Danone Canada. "Silk est dédié à supporter les pollinisateurs et nous voulons encourager les Canadiens à faire leur part aussi."

Tout au long de la Journée mondiale des abeilles et du week-end d'ouverture du Chemin urbain pour abeilles Silk, les 20 et 21 mai, les visiteurs pourront se procurer un paquet de semences respectueuses des abeilles afin d'aider à développer le Chemin urbain pour abeilles Silk et aider les populations de pollinisateurs en zones urbaines. Le Café Larue offrira également du café gratuit à base de boissons aux amandes. Silk sont les seules boissons aux amandes dont les amandes proviennent d'une agriculture certifiée respectueuse des abeillesMC au Canada, et ne seraient pas possibles sans l'aide des abeilles.

Le Chemin urbain pour abeilles Silk est une évolution du déploiement des Hôtels pour abeilles Silk , présentement dans sa troisième année, et représente l'engagement continu de Silk envers les pratiques durables. En partenariat avec l'Université de Montréal, Silk installe des hôtels pour abeilles (des abris en bois local qui permettent aux pollinisateurs de se reposer et de se reproduire) sur des panneaux d'affichage à travers le Canada pour étudier les populations d'abeilles indigènes et la pollinisation autour des panneaux publicitaires.

"Nous sommes fiers de nous associer à Silk pour promouvoir la santé des pollinisateurs et sensibiliser l'importance des pollinisateurs dans nos écosystèmes", a déclaré Kelly Bills, Directrice Exécutive chez Pollinator Partnership Canada. "De nombreuses populations de pollinisateurs sont en déclin et ce déclin est attribué à une combinaison de facteurs, notamment la perte d'habitats. Ensemble, nous pouvons tous faire notre part pour soutenir une pollinisation saine et durable."

A PROPOS DE SILK CANADA

Depuis ses débuts, Silk est un pionnier du mouvement des produits à base de plantes. Entre des aliments sains et une planète plus saine, on ne devrait pas avoir à choisir et c'est pourquoi nous continuons à créer de meilleures alternatives à base de plantes que tout le monde peut apprécier. Aujourd'hui, nous proposons un large éventail d'options à base de plantes savoureuses, notamment des boissons aux amandes, le Silk Nextmilk, des boissons à l'avoine, au soja, à la noix de cajou, à la noix de coco, des crèmes à café sans produits laitiers, des yogourts sans produits laitiers et des alternatives au fromage sans produits laitiers. Connectez-vous avec Silk en ligne sur SilkCanada.ca et sur Instagram , TikTok , et Facebook .

A PROPOS DE DANONE CANADA

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus grande entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend : ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, Two GoodMC, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMD, International DelightMD et plus encore. Pour en savoir plus sur Danone Canada, consultez Danone.ca , Facebook , Twitter ou LinkedIn .

A PROPOS DE POLLINATOR PARTNERSHIP CANADA

La mission de Pollinator Partnership Canada est de promouvoir la santé et le bien-être des pollinisateurs, essentiels à notre alimentation et à nos écosystèmes, par la conservation, l'éducation et la recherche. Pollinator Partnership Canada gère divers programmes axés sur la santé des pollinisateurs et fournit aux partenaires publics et privés les outils nécessaires pour s'impliquer.

Pour plus d'informations sur le Chemin urbain pour abeilles Silk et l'engagement de Silk envers la durabilité, veuillez visiter https://www.silkcanada.ca/fr/durabilite/

Pour plus d'information veuillez contacter :

Gabrielle Lamy, [email protected] ; Danone Canada, [email protected]

SOURCE Danone Canada