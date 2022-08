Trois chiens exceptionnels intronisés à la 54e édition annuelle du Temple de la renommée des animaux Purina

MISSISSAUGA, ON, le 3 août 2022 /CNW/ - En cette période où les bonnes nouvelles sont bienvenues, Purina Soins des animaux familiers rend hommage à trois chiens ayant sauvé des vies pour leurs actes héroïques. Cette année, les lauréats du Temple de la renommée des animaux Purina démontrent que les animaux sont capables d'exploits pour protéger leurs proches, même en situation de danger.

Le Temple de la renommée des animaux Purina est le plus ancien programme de reconnaissance de l'histoire et souligne des actes incroyables d'héroïsme posés par des animaux depuis 1968. À ce jour, en comptant les nouveaux lauréats de cette année, 189 animaux (161 chiens, 27 chats et un cheval) ont été intronisés au Temple de la renommée des animaux Purina. Les trois chiens qui rejoindront les rangs en 2022 ont été intronisés en raison de leur intuition et de leur dévouement exceptionnels envers leurs humains.

Jenn Terra, vice-présidente, Marketing, Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada a déclaré: «Le lien entre un animal et une personne est indéfectible et, chaque année, nous sommes étonnés de voir comment des animaux fidèles sauvent des vies humaines. Cette année, les lauréats ont fait preuve d'une incroyable capacité à détecter les dangers et à intervenir, en secourant leurs humains en détresse.»

Les lauréats du Temple de la renommée des animaux Purina de 2022:

Daisy: Un gentil et doux trésor

La mère de Daisy, Keri Kasaboski, travaillait de son bureau au sous-sol de sa maison, répondant à des courriels. En tant qu'assistante de bureau, Daisy était assise sur le canapé à côté de Keri, attendant sa prochaine tâche ou gâterie. Le mari de Keri, Darin, qui avait terminé un quart de nuit plus tôt ce jour-là, s'est rapidement endormi dans sa chambre à l'étage.

Soudainement, Keri a ressenti un «claquement» dans son cerveau et elle s'est effondrée au sol. Daisy a rapidement couru aux côtés de Keri et s'est assise auprès d'elle, lui léchant le visage et la réveillant. Elle ne pouvait pas se lever. Keri a commencé à appeler Darin, mais sa voix était faible. Elle s'est mise à perdre conscience, de sorte que son mari ne pouvait pas l'entendre. Daisy a ensuite couru dans les escaliers et a sauté sur le lit où Darin dormait.

Darin s'est réveillé grâce à Daisy qui léchait son bras. Il a trouvé le comportement de sa chienne inhabituel, mais il a pensé qu'elle devait simplement sortir pour faire ses besoins. Darin s'est levé pour sortir Daisy, mais elle s'est plutôt dirigée vers le sous-sol. En entendant l'appel à l'aide de Keri, Darin a suivi Daisy et s'est précipité au sous-sol où il a trouvé Keri allongé au sol. Il a immédiatement appelé le 911.

Keri a été victime d'un accident ischémique cérébral droit. L'intervention rapide de Daisy a aidé Keri à se rendre à l'hôpital pour y être soignée, avant que les dommages ne soient permanents. Les médecins ont réussi à éliminer complètement le caillot sanguin qui a entraîné l'AVC de Keri, ne laissant aucune séquelle. Keri s'est heureusement complètement rétablie!

Foreman: Un chien d'assistance hautement qualifié et infatigable

Foreman est né pour être un chien d'assistance et pour sauver des vies. C'est un véritable héros qui a aidé à sauver la vie de son humaine, Sinéad Zalitach, à de nombreuses reprises depuis son placement auprès d'elle en novembre 2019.

Sinéad est atteinte d'une maladie exceptionnellement rare et potentiellement mortelle appelée le syndrome de Parkes Weber, touchant moins de 800 000 personnes dans le monde. En raison de la rareté de ce syndrome, il n'y a pas beaucoup d'options de traitement pour les personnes atteintes.

Par une froide nuit de novembre, Foreman a réveillé Sinéad en la léchant et en la poussant pour l'alerter d'un saignement dû à des malformations artérioveineuses (également appelées hémorragies) dans son pied. Foreman s'est rapidement mis à l'oeuvre et a récupéré sa trousse de premiers soins, contenant des pansements, de la gaze et un garrot, sur la tablette à côté de son lit, ainsi que son téléphone, pour qu'elle puisse demander de l'aide. Sans Foreman, il est tout à fait possible que Sinéad soit décédée d'une hémorragie dans son sommeil ou en essayant de trouver de l'aide.

De plus, Foreman détecte et alerte régulièrement Sinéad des fluctuations dangereuses de la pression artérielle et du rythme cardiaque, qui, si elles n'étaient pas détectées, entraîneraient un évanouissement.

Foreman est un chien d'assistance unique en son genre, qui sauve des vies chaque jour.

Krypto: Un Sheepadoodle intelligent et amusant

Krypto a été nommé par son meilleur ami de 6 ans, Jack Harrison, qui est le plus grand admirateur de Superman de tous les temps. Personne ne se doutait qu'il serait à la hauteur de son nom de superhéros.

Un soir d'octobre, la famille dormait profondément lorsque le père, Kyle, a été tiré de son sommeil par la langue humide de Krypto qui lui léchait le visage. Il l'a d'abord ignoré, afin de profiter d'une bonne nuit de sommeil, mais Krypto est rapidement revenu à la charge en poussant avec son nez et en donnant des coups de langue et de patte plus vigoureux. Désormais réveillé et soudain conscient du comportement inhabituel de Krypto, qui a toujours été un grand dormeur, Kyle est sorti du lit. Il a regardé par la fenêtre pour voir des flammes orange vif qui s'élevaient sur le côté du bâtiment. Il est alors descendu en courant pour réaliser que la terrasse et le mur du côté étaient la proie de flammes atteignant désormais le deuxième étage de la maison. Jackie et Kyle ont rapidement fait sortir leur fils et Krypto avant d'appeler les secours.

Selon le chef des pompiers local, l'incendie aurait été causé par quelques gouttes de graisse provenant du barbecue qui se seraient enflammées et auraient brûlé sous la terrasse avant de l'enflammer. L'alarme incendie ne s'est pas déclenchée, car la fumée provenait de l'extérieur. Si Krypto n'avait pas alerté Kyle à temps, les flammes auraient atteint le toit, puis le grenier et se seraient rapidement propagées dans la maison. Et comme le feu n'était qu'à trois mètres du réservoir de gaz, la famille est sortie juste à temps.

Le feu a complètement détruit la terrasse, a fait fondre le revêtement extérieur de la maison et a carbonisé la brique. Ce jour-là, tous les membres de la famille étaient en sécurité grâce à Krypto.

Pour en savoir plus sur le Temple de la renommée des animaux Purina, rendez-vous sur www.purinahalloffame.ca.

