LAS VEGAS, le 15 janv. 2024 /CNW/ -- Le CES® 2024 se termine aujourd'hui après une semaine exaltante qui a établi la trame narrative des technologies pour l'année. Avec plus de 4 300 exposants, dont plus de 1 400 entreprises en démarrage du monde entier à Eureka Park®, le CES a mis en valeur les tendances novatrices qui façonnent l'avenir et apportent des solutions aux défis les plus pressants du monde.

« La remontée en puissance du salon CES prouve que les conversations et les réunions en personne constituent une nécessité pour l'industrie de la technologie, a souligné Gary Shapiro, président et chef de la direction, Consumer Technology Association (CTA)®. Depuis plus de 20 ans, j'affirme que chaque entreprise doit se spécialiser sur le plan de la technologie, et la diversité des exposants au CES 2024 le prouve. L'étendue du salon et le programme de conférences couvrent l'ensemble de l'écosystème technologique. »

Jeudi après-midi, les cinquante principaux dirigeants d'entreprise qui composent le conseil des leaders de l'industrie de la CTA étaient d'accord pour dire que le CES constitue l'événement dominant en matière d'IA, d'accessibilité, de santé numérique, de mobilité et bien plus encore.

Le CES 2024 en chiffres*

Plus de 2,5 millions de pieds carrés nets d'espace réservé à l'exposition, soit 15 % de plus que le salon de 2023;

Plus de 4 300 exposants, dont plus de 1 400 entreprises en démarrage à Eureka Park;

Plus de 135 000 participants, dont plus de 40 % (un record) provenant de 150 pays, régions et territoires;

Plus de 5 000 créateurs de contenu et de médias du monde entier;

60 % des entreprises du palmarès Fortune 500;

500; Plus de 250 conférences avec plus de 1 000 conférenciers;

avec plus de 1 000 conférenciers; Le programme de prix Innovation CES 2024 a reçu plus de 3 000 soumissions, un record, et a ajouté l'IA comme nouvelle catégorie;

CES 2024 a reçu plus de 3 000 soumissions, un record, et a ajouté l'IA comme nouvelle catégorie; Plus de 25 000 éléments de contenu médiatique ont mené à plus de 160 milliards d'impressions dans le cadre du CES 2024.

* Chiffres avant l'audit

« Le CES 2024 a permis aux médias, aux dirigeants et aux leaders d'opinion de l'industrie de vivre une expérience complète. Dans l'ensemble du salon et lors des conférences, des milliers de marques mondiales ont présenté de nouvelles visions, de nouveaux produits, de nouveaux investissements et de nouveaux partenariats, a déclaré Kinsey Fabrizio, vice-président principal, CES et adhésion, CTA. La technologie permet de relever des défis mondiaux, et nous sommes ravis de voir autant de collaborations et de partenariats commencer ici à Las Vegas et d'organiser un salon où les participants viennent se rencontrer, rêver et régler des enjeux. »

Découvrez tous les faits saillants du CES 2024 et les annonces qu'on y a faites - y compris toute la programmation des conférences - grâce à la vidéo à la demande et au balado Tech Talk du CES .

Faits saillants du CES 2024

Intelligence artificielle - L'IA était sur toutes les lèvres au CES 2024. Les entreprises ont souligné l'énorme potentiel de l'IA pour améliorer notre monde grâce à des applications de pointe qui transformeront notre façon de communiquer, de faire des affaires et de prendre soin les uns des autres.





La technologie est un catalyseur pour l'avenir, qui apporte des solutions aux défis mondiaux pressants. Cette semaine au CES, l'initiative Force for Good a publié un nouveau rapport sur l'influence des technologies sur la sécurité humaine au Sommet sur la recherche du CES. Aligné sur les tendances technologiques à surveiller du CES 2024 de la CTA, le rapport a démontré que la connectivité universelle et la mise à profit de l'IA dans l'ensemble des certitudes humaines amélioreront notre monde.





Les chefs de la direction de Best Buy, d' Elevance Health , de HD Hyundai , d' Intel , de Nasdaq , de Qualcomm , de Siemens , de Snap et de Walmart ont également pris la parole pour présenter de nouvelles collaborations entre les industries, souligner des partenariats avec des chefs de file de la technologie et annoncer de nouveaux produits.





Les exposants comprenaient : BMW, Honda, Hyundai, Kia, Magna, Mercedes, Paccar, Recaro, Sony, Supernal, Togg et Vinfast.





Les exposants comprenaient : 3M , Caterpillar, Doosan, Goodyear, Jackery, John Deere, HD Hyundai, Kubota, Midbar, Nasdaq, Panasonic, Siemens et SK Group.





Au cours du concours de présentation d'affaires de la CTA Foundation, huit entreprises en démarrage ont présenté leurs technologies de la santé dans une salle à guichets fermés. Félicitations à Augmental, la lauréate du grand prix, et à Proxy Health, la lauréate des prix du choix du public et de la sécurité des patients.



Les exposants et les commanditaires comprenaient : Abbott, American Medical Association, American Psychological Association, Dassault Systèmes, Humetrix, Moderna, NuraLogix, Philips, ResMed, Withings, Xenco Medical.





- C Space :Divertissement et contenu - Les directeurs du marketing, les directeurs des communications et les directeurs de l'expérience ont parcouru le salon pour avoir des conversations et visiter des stands, y compris ceux du C Space, qui mettait en vedette ARIA, Vdara et Cosmopolitan. Les participants des secteurs du marketing, du divertissement et des médias ont exploré les tendances technologiques ayant une incidence sur la consommation de contenu, l'IA, la télévision programmatique et connectée, la publicité et le comportement des consommateurs, y compris sur la façon de satisfaire aux besoins de la génération Z.

- Jeux vidéos et sports électroniques - Les jeux vidéos ont évolué depuis l'époque des jeux sur console et ordinateur personnel vers une plateforme sociale utilisée par la plupart des adultes dans le monde. La popularité des manettes et d'autres accessoires de jeu conçus avec des normes inclusives permettront à un plus grand nombre de consommateurs de devenir des joueurs. De même, les progrès de la technologie de sous-titrage et des enregistrements audio permettront au secteur du divertissement d'améliorer l'accessibilité.

Les exposants comprenaient : AARP : AgeTech Collaborative, Bandai Namco, EssilorLuxottica, Garmin, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Razer, Samsung, SpaceX/Starlink, Whispp et Ubisoft.

100 e anniversaire de la CTA - La CTA a donné le coup d'envoi de son 100 e anniversaire lors du CES 2024 pour célébrer un siècle d'innovation en préconisant des politiques favorables à l'innovation, en saisissant les tendances émergentes dans les études de marché, en élaborant des normes consensuelles et en invitant les innovateurs à relever certains des plus grands défis mondiaux.





- La CTA a donné le coup d'envoi de son 100 anniversaire lors du CES 2024 pour célébrer un siècle d'innovation en préconisant des politiques favorables à l'innovation, en saisissant les tendances émergentes dans les études de marché, en élaborant des normes consensuelles et en invitant les innovateurs à relever certains des plus grands défis mondiaux. Sommet sur les politiques en matière d'innovation - En cette période d'incertitude mondiale et d'évolution rapide de la technologie, les dirigeants gouvernementaux ont partagé une vision optimiste de la réglementation pour favoriser l'innovation technologique, y compris dans le domaine de l'IA. Plus de 160 fonctionnaires et employés de gouvernements au niveau local, étatique, fédéral et international ont participé au programme Leaders in Technology (chefs de file de la technologie) et au Sommet sur les politiques en matière d'innovation, qui ont réuni les plus grands innovateurs et décideurs politiques pour discuter de l'avenir des enjeux stratégiques pressants en matière de technologie, y compris la protection de la vie privée, l'innovation en santé, la politique commerciale, la concurrence, l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes.



Parmi les hauts responsables gouvernementaux présents au CES 2024, on comptait les sénateurs américains John Hickenlooper (D-CO), Ben Ray Lujan (D-NM), Cynthia Lummis (R-WY), Catherine Cortez Masto (D-NV) et Jacky Rosen (D-NV), le commissaire de la FDA Robert Califf, les commissaires de la FCC Brendan Carr et Anna Gomez , la commissaire de la FTC Rebecca Slaughter, ainsi que Anne Neuberger , adjointe déléguée au président et conseillère adjointe à la sécurité nationale pour la cybersécurité et les technologies émergentes, Alexander Hoehn-Saric , président de la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) et Paul Rosen , secrétaire adjoint à la sécurité des investissements du département du Trésor des États-Unis. Le CES a également attiré des douzaines de représentants gouvernementaux du monde entier et d'organisations internationales, y compris l'envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour les technologies, Amandeep Singh Gill .

Consultez le site du CES ou l' application du CES , commanditée par Walmart, pour prendre connaissance des allocutions, des séances et des annonces sur les produits. Consultez la galerie d'images haute résolution et téléchargez la séquence vidéo .

Nous nous retrouverons TOUS ENSEMBLE au CES à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2025.

Le CES® est l'événement technologique le plus influent au monde, le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs entrent en scène. Propriété et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES exhibe tous les aspects du secteur de la technologie. Le CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le CES sur les médias sociaux .

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® est le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech . Suivez-nous sur @CTAtech .

