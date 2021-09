Certn représentera le Canada en mode virtuel à Lisbonne où elle sera en lice pour la première place du Concours mondial d'innovation technologique 2021

TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - KPMG au Canada a annoncé aujourd'hui que Certn, une entreprise en démarrage de Victoria qui offre aux employeurs et aux propriétaires des services de vérification des antécédents en temps réel, est devenue l'Innovateur canadien de l'année 2021 à l'issue du premier concours d'innovation technologique de KPMG Entreprise au Canada.

Certn, qui a connu une croissance rapide depuis sa fondation en 2016, faisait concurrence à d'autres jeunes pousses technologiques provenant de tous les coins du Canada dans le cadre d'une compétition très serrée. Les concurrents étaient jugés selon six critères de pondération égale : innovation et perturbation, potentiel du marché, adoption par les consommateurs, mobilisation du marché et marketing, potentiel à long terme, et qualité de la présentation.* À l'issue des présentations finales, un jury composé de cinq juges, dont des représentants d'un réseau d'investisseurs providentiels, d'un studio d'innovateur numérique, et d'un important groupe de réseautage technologique entre pairs, a choisi Certn contre des entreprises en démarrage du Québec et de l'Ontario.

Certn ira représenter le Canada en mode virtuel lors du concours mondial qui se déroulera à Lisbonne.

« La vive concurrence entre les participants nous a montré tout le dynamisme, l'inventivité et la force de la communauté canadienne des jeunes entreprises technologiques », affirme Sunil Mistry, associé, Entreprise et Technologies, médias et télécommunications de KPMG, qui faisait partie des cinq juges nationaux. « Nous avons été fortement impressionnés par tous les concurrents, qui méritent tous d'être félicités et acclamés. Certn est devenu le vainqueur national aux termes d'une compétition très serrée et a affiché le score le plus élevé après une série de présentations fort convaincantes. L'entreprise sera un concurrent sérieux dans la compétition mondiale. »

En novembre, Certn affrontera des innovateurs technologiques provenant de 18 pays dans le cadre du Concours mondial d'innovation technologique de KPMG Entreprise privée qui aura lieu à Lisbonne à l'occasion du Web Summit. Le vainqueur sera couronné champion mondial et désigné Innovateur technologique mondial de 2021.

« Nous sommes ravis d'avoir remporté le titre d'Innovateur technologique canadien de KPMG Entreprise privée », déclare Andrew McLeod, directeur général de Certn. « Nous souhaitons remercier KPMG au Canada et l'ensemble du milieu technologique pour cette occasion qui nous est offerte et pour le soutien obtenu sur l'ensemble de notre parcours. Le concours nous a offert une excellente plateforme de rencontre et de réseautage avec d'autres entrepreneurs canadiens et acteurs de la scène technologique. C'est avec bonheur que nous nous dirigerons vers le Web Summit pour partager avec un public mondial notre solution d'affaires novatrice conçue au Canada,. »

Les finalistes canadiens étaient :

Timechain™ , une société de technologie financière montréalaise qui a pour mission de fournir des solutions de rechange aux services financiers traditionnels en offrant des options de transaction décentralisées, simplifiées et réglementées; et

, une société de technologie financière montréalaise qui a pour mission de fournir des solutions de rechange aux services financiers traditionnels en offrant des options de transaction décentralisées, simplifiées et réglementées; et Synapse, une société torontoise qui aide les entreprises à améliorer la productivité de leurs équipes d'apprentissage et de perfectionnement.

Les personnes suivantes étaient membres du jury national :

Jose Hernandez , PDG, TTT Studios

Chris Rasmussen , directeur général, Peerscale

Jim Texier - PDG, Kokua Technology

Sunil Mistry , associé, KPMG au Canada

Dominique Fluet , associée, Services incitatifs fiscaux Recherche-Développement, KPMG au Canada

* Les demi-finalistes ont été évalués en fonction d'un ensemble de critères objectifs et choisis par un jury comprenant des tiers afin d'assurer l'indépendance de leur sélection s'il s'agissait de clients en audit.

Quelques mots sur le concours

Après le succès remporté par le Best British Tech Pioneer de KPMG au Royaume-Uni, le concours a pris de l'expansion et a été tenu dans 18 pays. Le Concours mondial d'innovation technologique souligne le meilleur talent en innovation technologique. Au Canada, le concours mené par KPMG Entreprise a réuni 29 candidats de tout le pays dont les innovations offraient des solutions à des défis commerciaux particuliers. Parmi ces candidats, les juges ont choisi 14 concurrents pour qu'ils fassent une présentation à l'une de trois finales régionales. Trois entreprises, une par finale régionale, ont ensuite été invitées à présenter leur innovation à la finale nationale. Le vainqueur de cette finale nationale se rendra à la finale mondiale.

