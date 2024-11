HONG KONG, 13 novembre 2024 /CNW/ - Les prix Shaw ont été remis aujourd'hui à cinq lauréats de Shaw lors de la cérémonie de remise des prix 2024, qui s'est tenue au Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Environ 600 invités de divers secteurs ont participé à l'événement.

(De gauche à droite) Le professeur Scott D. Emr, le professeur Stuart Orkin, la Dre Swee Lay Thein, l’honorable John KC Lee (chef de l’exécutif de la RAS de Hong Kong), le Dr Raymond Chan (président de la Shaw Prize Foundation), le professeur Shrinivas R. Kulkarni et le professeur Peter Sarnak, lors de la cérémonie de remise des prix Shaw 2024. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Dans son discours d'ouverture, le professeur Kenneth Young, président du Conseil des prix Shaw, a évoqué l'héritage du regretté M. Run Run Shaw, fondateur des prix Shaw, et de Mme Mona Shaw. Alors que les prix Shaw entrent dans leur troisième décennie, a déclaré le professeur Young, de nouvelles activités seront lancées pour mobiliser les jeunes passionnés de sciences locaux, dans l'espoir de cultiver une nouvelle génération de scientifiques.

Les lauréats des prix Shaw 2024, le professeur Shrinivas Kulkarni, la Dre Swee Lay Thein, le professeur Stuart Orkin et le professeur Peter Sarnak, ont ensuite reçu leurs prix des mains du professeur Reinhard Genzel, président du conseil des adjudicateurs.

Dans son discours d'acceptation, le lauréat du prix Shaw en astronomie, le professeur Kulkarni, a remercié les observatoires optiques de Caltech et les membres clés de l'installation transitoire Zwicky, le projet reconnu par le prix Shaw. Il a également exprimé sa gratitude envers ses étudiants, à ses boursiers postdoctoraux et à ses collègues chevronnés qui ont aidé à exploiter les données, donnant lieu à une explosion de découvertes et de publications.

La Dre Thein et le professeur Orkin, reconnus pour leur découverte de la génétique et des mécanismes moléculaires à l'origine de l'anémie falciforme et de la bêta-thalassémie, ont souligné que, bien que des progrès importants aient été réalisés dans les thérapies d'édition génomique pour ces troubles sanguins, elles demeurent en grande partie inaccessibles pour de nombreuses personnes touchées. Ils ont exprimé l'espoir que les traitements soient universellement accessibles à tous les patients.

Le professeur Sarnak, qui a déjà été membre du comité de sélection du prix Shaw en sciences mathématiques, a salué le prix pour son soutien à la recherche universitaire et scientifique. Le travail cité par le prix Shaw, a-t-il rappelé, est né lors d'une conférence à Hangzhou en 2005. Le professeur Sarnak a été reconnu pour son développement de la théorie arithmétique des groupes simples et du tamis affine.

Au cours de la cérémonie, le professeur Scott D. Emr, lauréat du prix Shaw en sciences de la vie et médecine 2021, a également reçu sa médaille d'or. Il a reçu le certificat dans son pays d'origine en 2021. Chaque prix Shaw est également assorti d'une récompense monétaire d'une valeur de 1,2 million de dollars américains.

Ceci est une traduction. Pour plus de précision, veuillez vous reporter à la version anglaise.

