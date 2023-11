Cérémonie de remise des prix Shaw 2023 : une célébration de 20 années de réalisations scientifiques

HONG KONG, 15 novembre 2023 /CNW/ - Les prix Shaw ont célébré leur 20e anniversaire par une grande cérémonie au Hong Kong Convention and Exhibition Centre le 12 novembre. L'événement a rassemblé plus de 30 lauréats des prix Shaw et plus de 600 invités issus de divers secteurs, dont le gouvernement, le monde politique, le milieu des affaires et l'éducation.

Plus de 30 lauréats des prix Shaw se sont réunis à Hong Kong pour la cérémonie de présentation de la 20e édition des prix Shaw

Le Dr Raymond Chan, président de la Shaw Prize Foundation, a accueilli chaleureusement les lauréats et les invités dans son discours d'ouverture. Il a rendu hommage aux contributions remarquables du regretté M. Run Run Shaw, fondateur des prix Shaw, et de Mme Mona Shaw, au développement artistique, culturel et éducatif de Hong Kong et de la Chine continentale. Le Dr Chan a rappelé que la mission des prix Shaw était de célébrer des réalisations scientifiques qui transcendent les frontières géographiques, et a exprimé l'espoir qu'ils contribuent à rendre le monde meilleur.

Le point fort de la soirée a été la remise, par le professeur Reinhard Genzel, président du conseil des adjudicateurs, des récompenses aux lauréats des prix Shaw 2023, à savoir les professeurs Matthew Bailes, Duncan Lorimer et Maura McLaughlin dans le domaine de l'astronomie, les professeurs Patrick Cramer et Eva Nogales dans le domaine des sciences de la vie et de la médecine, et les professeurs Vladimir Drinfeld et Shing-Tung Yau dans le domaine des sciences mathématiques. Les lauréats de 2020 à 2022, qui avaient reçu leur certificat à distance en raison de la pandémie, ont également été invités sur la scène et ont finalement reçu leur médaille d'or tant attendue.

Le 13 novembre, trois conférences dans le cadre des prix Shaw ont eu lieu dans des universités locales de Hong Kong, dont l'université de Hong Kong, l'université chinoise de Hong Kong et l'université des sciences et technologies de Hong Kong. Les sept lauréats de 2023 ont eu l'occasion de partager leurs travaux de recherche novateurs avec les étudiants de Hong Kong, faisant ainsi connaître l'avant-garde des sciences à la communauté locale. De plus, les prix Shaw et le musée des sciences de Hong Kong ont collaboré à l'organisation d'une exposition spéciale qui présente les contributions exceptionnelles des lauréats de 2023 et qui apporte des connaissances scientifiques accessibles sur leurs domaines d'activité respectifs. L'exposition sera ouverte jusqu'en janvier 2024.

À propos des prix Shaw

Les prix Shaw sont une série de récompenses internationales annuelles dans trois domaines : l'astronomie, les sciences de la vie et la médecine, et les sciences mathématiques. Chaque prix est doté de 1,2 million de dollars.

