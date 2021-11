Cérémonie de prestation de serment des nouvelles élues et nouveaux élus de Longueuil

« La population a fait preuve d'audace en confiant un mandat clair à un conseil presque entièrement renouvelé qui, pour la première fois de l'histoire de Longueuil, est parfaitement paritaire avec neuf femmes et neuf hommes. Connaissant l'ardeur et la passion qui animent chacune et chacun des membres de ce nouveau conseil, les citoyennes et les citoyens ne regretteront pas de nous avoir fait confiance », a déclaré Mme Catherine Fournier, élue pour un premier mandat à la plus haute fonction de la Ville.

« Je serai à l'écoute et proactive pour les gens de tous nos districts de nos trois arrondissements, soit Vieux-Longueuil, Saint-Hubert et Greenfield Park. Personne ne restera sur les lignes de côté. J'invite les élues et les élus à demeurer positifs et respectueux, et ce, peu importe les affiliations partisanes. Cela devrait être la base en politique. C'est ce à quoi la population s'attend légitimement de nous. Les Longueuilloises et les Longueuillois méritent cette nouvelle culture politique que nous avons l'occasion de développer en cette enceinte », a ajouté la mairesse.

La mairesse de Longueuil dévoilera dans les prochains jours les noms des membres du comité exécutif. Notons aussi que la première séance du nouveau conseil municipal aura lieu le mardi 23 novembre prochain, à 19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville.

La population peut suivre en direct toutes les séances du conseil municipal, du conseil d'agglomération et des conseils d'arrondissement qui sont diffusées sur la chaîne YouTube de la Ville :

youtube.com/VilledeLongueuil.

Bas de vignette : La mairesse de Longueuil, madame Catherine Fournier, entourée des nouvelles élues et des nouveaux élus municipaux lors de la cérémonie de prestation de serment (de gauche à droite) :

Première rangée :

Marjolaine Mercier , district électoral de LeMoyne-de Jacques-Cartier

, district électoral de Jonathan Tabarah , district électoral du Parc-Michel-Chartrand

, district électoral du Parc-Michel-Chartrand Catherine Fournier , mairesse de Longueuil

, mairesse de Longueuil Affine Lwalalika, district électoral du Parc-de-la-Cité

Karl Ferraro , district électoral des Explorateurs

Deuxième rangée :

Marc-Antoine Azouz , district électoral de Fatima-du Parcours-du-Cerf

, district électoral de Fatima-du Parcours-du-Cerf Lysa Bélaïcha, district électoral du Boisé- Du Tremblay

Carl Lévesque, district électoral du Coteau-Rouge

Geneviève Héon, district électoral du Vieux-Saint-Hubert-de la Savane

Troisième rangée :

Alvaro Cueto , district électoral d' Iberville

, district électoral d' Eric Normandin , district électoral de Greenfield Park (conseiller d'arrondissement n o 2)

, district électoral de (conseiller d'arrondissement n 2) Nathalie Delisle , district électoral des Maraîchers

, district électoral des Maraîchers Sylvain Larocque , district électoral de Saint-Charles

, district électoral de Rolande Balma , district électoral d'Antoinette-Robidoux

Quatrième rangée :

Susan Rasmussen , district électoral de Greenfield Park (conseillère d'arrondissement n o 1)

, district électoral de (conseillère d'arrondissement n 1) Sylvain Joly , district électoral de Greenfield Park

, district électoral de Reine Bombo-Allara , district électoral de Georges-Dor

, district électoral de Georges-Dor Jacques Lemire , district électoral de Laflèche

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

SOURCE Ville de Longueuil

Renseignements: Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected], longueuil.quebec

Liens connexes

https://www.longueuil.quebec/fr